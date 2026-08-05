奧特斯第一季度表現強勁

上海2026年8月5日 /美通社/ -- 奧特斯首席執行官 Michael Mertin 表示：「我們在新財年的開局非常成功。與往年不同的是，所有關鍵績效指標均呈現正向增長，突顯了我們策略的實力。奧特斯正受益於核心市場持續強勁的需求，並且與我們所有的客戶一樣，看到了未來幾年的巨大增長潛力。在客戶協議的支持下，我們在中國和馬來西亞廠區擴建，以及在奧地利的擴產，都清楚表明了客戶對奧特斯的信任。這也是他們與我們一同致力於擴大產能的原因。由於奧特斯擁有廣泛的技術專業知識，從而在未來的發展中，能以最佳方式展現對技術的開放包容。」

2026/27 財年第一季度

2026/27 財年第一季度的合併營收增至 5.49 億歐元（去年同期為 3.99 億歐元），按固定匯率計算，這相當於增長了 40%。這一大幅增長主要受到產量和定價帶來的正向效應所驅動，這超額抵消了匯率帶來的負面影響。息稅折舊攤銷前利潤增長了約 134%，達到 1.65 億歐元，按固定匯率計算，增幅達 163%。利潤的增長主要歸因於產量提升、全面的成本優化與效率提升措施，以及更好的定價環境。

息稅折舊攤銷前利潤率達到 30.1%，比去年同期水平高出 12 個百分點以上。由於資產增加和技術升級，折舊和攤銷費用增加了 500 萬歐元，達到 9,200 萬歐元（占營收的 17%），其增長幅度顯著較低。

居林（Kulim）擴建

6 月中旬，奧特斯宣佈基於與其客戶超微（AMD）以及另一家領先科技公司達成的協議，將擴建其位於馬來西亞居林的生產基地，進一步鞏固奧特斯強大的技術地位，並深化了與半導體產業領先客戶的長期合作關係。

在居林 1 號廠房成功量產的基礎上，此次擴建包括對 2 號廠房現有結構的內部裝修，以及建設一座用於生產半導體封裝載板芯板和先進印製電路板的新工廠。

計劃中 15 億至 20 億歐元的投資，已獲得客戶長期承諾的全力支持。這些客戶協議目前正處於最終談判與簽署階段，主要涉及確保長期需求以及擴建項目的現金流狀況。營收和獲利貢獻將隨著項目進度和服務提供，在未來逐步確認。

奧特斯此前已在今年 5 月宣佈擴大其在中國重慶廠區的產能。所需高達數千萬歐元規模的資本支出，也將基於與客戶簽訂的長期協議，由客戶全額承擔。公司預計這些投入將在 2026/27 財年對息稅前利潤（EBIT）產生正向影響，金額同樣可達數千萬歐元。

2026/27 財年展望

奧特斯確認了 2026/27 財年的業績展望：在匯率穩定的情況下，年度營收預計增長 45% 至 55%。預期的 EBITDA 利潤率為 32% 至 37%，這意味著盈利能力將再次大幅提升。管理層計劃 2026/27 財年的資本支出約為 10 億至 12 億歐元，並在運營業務及預期客戶付款的支持下，實現正向的運營自由現金流。

該預測不包括地緣政治局勢顯著變化，以及目前某些物料供應持續緊張的重大惡化情況。管理層將繼續密切關注形勢發展，以便能隨時應對各種變化。

關鍵財務數據 單位：百萬歐元（除特別標注外）

Q1 2026/27

Q1 2025/26

變動 in % 銷售額

548.7

398.9

37.5 % 息稅折舊攤銷前利潤

165.0

70.6

>100% 息稅折舊攤銷前利潤率(in %)

30.1 %

17.7 %

– 息稅前利潤

73.4

(16.3)

>100% 息稅前利潤率 (in %)

13.4 %

(4.1 %)

– 當期利潤

40.8

(55.9)

>100% 資本收益

12.0 %

(2.0 %)

– 淨資本支出

(34.8)

(53.6)

35.1 % 經營活動產生的現金流量

39.9

184.0

(78.3 %) 每股收益(in €)

0.93

(1.55)

>100% 員工人數1*

14,569

12,800

13.8 1包含外包員工，按平均計算。截至2026年6月30日，員工總數為14,939

















奧特斯簡介

奧特斯奧地利科技與系統技術股份公司（AT&S – Austria Technologie & Systemtechnik AG）是全球領先的高品質半導體封裝載板與印製電路板製造商，並在移動設備、汽車與航空航天、工業、醫療以及人工智能高性能計算等核心領域開發前沿互連技術。

公司在奧地利（萊奧本、費靈）、中國（上海、重慶）、馬來西亞（居林）、印度（南賈恩古德）設有生產基地，並在奧地利萊奧本設有歐洲研發與IC載板技術中心。通過前瞻性研發投入與負責任的資源利用，奧特斯積極推動數字化轉型。

奧特斯全球員工約為15,000人，更多信息請訪問 www.ats.net。

SOURCE 奧特斯