赫力昂與新加坡科技研究局啟動亞洲女性代謝健康新臨床研究

新聞提供者Haleon
14 8月, 2026, 13:49 CST
- 這項針對復合維生素及礦物質補充劑善存的新臨床研究，旨在為中年亞洲女性（全球營養研究中常被忽視的群體）的代謝健康提供科學證據。
- 該研究將有助於更好地了解亞洲人群的預防性醫療保健和健康老齡化。
新加坡2026年8月14日 /美通社/ -- 專注於改善日常健康的領先消費健康公司赫力昂（Haleon）與新加坡科技研究局人類發展與潛能研究院（A*STAR IHDP）今日宣布啟動一項名為「復合維生素與礦物質補充劑對中年女性代謝健康的影響」（ISMOS）的新臨床研究。該研究以善存為研究對象，將進一步明確復合維生素與礦物質（MVM）補充劑對中年亞洲女性代謝健康的作用，而這一群體在全球研究中往往代表性不足。
此次合作建立在赫力昂與A*STAR IHDP此前一項研究的基礎上，該研究分析了新加坡規模最大、最全面的出生隊列研究「新加坡健康成長追蹤研究」（GUSTO）的數據。分析發現，維生素水平較高的中年女性往往具有更有利的代謝健康指標，包括較低的血糖、膽固醇和血壓，以及更好的心理健康和行動能力。這些發現表明，攝入足量的必需復合維生素可能有助於女性在中年過渡期維持整體健康。[1]
應對亞洲中年女性代謝綜合征的挑戰
受人口老齡化、日益忙碌的生活方式以及飲食中微量營養素（維生素和礦物質）攝入不足等因素影響，代謝健康問題在亞洲地區及全球日益受到關注。儘管女性通常比男性更長壽，但數據表明，她們在健康狀況較差的狀態下度過的時間比男性多25%。[2]
中年女性經歷與圍絕經期相關的獨特生理變化，這可能增加她們患代謝綜合征的風險。[3] 代謝綜合征是指一系列風險因素的集合，如血壓升高、膽固醇水平異常和血糖控制不佳等。代謝綜合征會顯著增加罹患2型糖尿病和心髒病等慢性疾病的風險。
在這一生命階段支持女性健康，不僅對個人福祉至關重要，也對家庭、社區和經濟具有深遠影響。世界經濟論壇估計，每投入1美元用於女性健康，可通過提高生產力和降低醫療成本，帶來高達3美元的經濟回報[4]。
赫力昂亞太區總裁蔡寶光（Keith Choy）表示：「我們與A*STAR IHDP的合作，是滿足亞洲中年女性不斷變化的健康需求的重要一步，從而將我們『以人為本，提升每日健康』的使命付諸實踐。隨著越來越多的人被診斷出與代謝健康相關的疾病，我們正通過進一步明確善存在支持女性中年期代謝健康方面的作用，加強對預防性健康和健康老齡化的關注。」
推進女性代謝健康領域的科學證據
赫力昂亞太及ISC研發負責人Alicia Ng稱：「ISMOS研究是在全球營養研究中常被忽視的人群中加強科學證據的重要一步。通過建立在先前研究洞察的基礎上，我們正在深化對善存作為一款科學配方的復合維生素，如何支持中年女性代謝健康關鍵方面的理解。這項研究使我們能夠將科學認知轉化為實用、可及的解決方案，幫助女性在這一生命階段更好地管理自己的健康。」
A*STAR IHDP執行主任Johan Eriksson教授表示：「此次合作體現了A*STAR致力於開展研究，支持新加坡更健康生活和人類潛能的承諾。通過ISMOS研究，我們希望提供與本地及區域相關的中年亞洲女性代謝健康證據，為更好地理解預防性健康和健康老齡化做出貢獻。」
赫力昂與A*STAR IHDP的合作，體現了雙方在連接科學研究與實用健康解決方案方面的共同願景，支持預防性健康方法，賦能個人自主健康。
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[1] Tan, K.M.L.，Tint, M.T.，Cabral, R.M.等。亞洲中年女性血漿中維生素水平及其與代謝健康和心理健康的關聯。《科學報告》第16卷，文章編號8248（2026年）。https://doi.org/10.1038/s41598-026-38390-1
SOURCE Haleon
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