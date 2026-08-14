赫力昂與新加坡科技研究局啟動亞洲女性代謝健康新臨床研究

應對亞洲中年女性代謝綜合征的挑戰

受人口老齡化、日益忙碌的生活方式以及飲食中微量營養素（維生素和礦物質）攝入不足等因素影響，代謝健康問題在亞洲地區及全球日益受到關注。儘管女性通常比男性更長壽，但數據表明，她們在健康狀況較差的狀態下度過的時間比男性多25%。[2]

中年女性經歷與圍絕經期相關的獨特生理變化，這可能增加她們患代謝綜合征的風險。[3] 代謝綜合征是指一系列風險因素的集合，如血壓升高、膽固醇水平異常和血糖控制不佳等。代謝綜合征會顯著增加罹患2型糖尿病和心髒病等慢性疾病的風險。

在這一生命階段支持女性健康，不僅對個人福祉至關重要，也對家庭、社區和經濟具有深遠影響。世界經濟論壇估計，每投入1美元用於女性健康，可通過提高生產力和降低醫療成本，帶來高達3美元的經濟回報[4]。

赫力昂亞太區總裁蔡寶光（Keith Choy）表示：「我們與A*STAR IHDP的合作，是滿足亞洲中年女性不斷變化的健康需求的重要一步，從而將我們『以人為本，提升每日健康』的使命付諸實踐。隨著越來越多的人被診斷出與代謝健康相關的疾病，我們正通過進一步明確善存在支持女性中年期代謝健康方面的作用，加強對預防性健康和健康老齡化的關注。」

推進女性代謝健康領域的科學證據

赫力昂亞太及ISC研發負責人Alicia Ng稱：「ISMOS研究是在全球營養研究中常被忽視的人群中加強科學證據的重要一步。通過建立在先前研究洞察的基礎上，我們正在深化對善存作為一款科學配方的復合維生素，如何支持中年女性代謝健康關鍵方面的理解。這項研究使我們能夠將科學認知轉化為實用、可及的解決方案，幫助女性在這一生命階段更好地管理自己的健康。」

A*STAR IHDP執行主任Johan Eriksson教授表示：「此次合作體現了A*STAR致力於開展研究，支持新加坡更健康生活和人類潛能的承諾。通過ISMOS研究，我們希望提供與本地及區域相關的中年亞洲女性代謝健康證據，為更好地理解預防性健康和健康老齡化做出貢獻。」

赫力昂與A*STAR IHDP的合作，體現了雙方在連接科學研究與實用健康解決方案方面的共同願景，支持預防性健康方法，賦能個人自主健康。

SOURCE Haleon