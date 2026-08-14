舵啟新程｜大行科工新一屆董事會履職，多元智囊夯實《招股書》綠色出行戰略規劃

全部核心高級管理人員繼續履職，經營管理團隊整體保持不變，有利於保障公司主營業務經營、日常運營管理的連續性，管理層分工體系延續既有安排，持續夯實海內外市場運營、生產供應鏈管理、財務合規及投資者關系各項專項工作，實現董事會戰略決策與經營層落地執行高效銜接。公司各項業務持續夯實《招股書》發展戰略，推動既定規劃有序落地。注：《全球發售招股說明書》（2025年9月發布，簡稱《招股書》）

繼往開來，董事會將錨定兩大發展方向：一是夯實主業核心競爭力，持續拓展折疊自行車海內外市場版圖；二是系統性優化資本市場價值，不斷提升公司治理水平，為全體股東創造長期穩定回報。

作為全球折疊自行車標桿品牌，大行科工始終聚焦綠色智能騎行領域，堅持自主研發與技術創新。依托成熟的「快車道」產品技術理念，公司持續升級全品類自行車產品，從輕量化結構、提速性能、外觀設計、騎行體驗四大維度全面優化，打造輕、快、美、爽的核心產品優勢，有效提升整車騎行效率與綜合品質，精准契合大眾通勤、運動、休閒的多元化出行需求。

未來，大行科工將持續以技術創新為核心驅動力，迭代升級全系產品、夯實行業領先優勢，依托穩定成熟的董事會治理體系，穩步擴大海內外市場份額，持續釋放品牌發展勢能，引領綠色出行產業高質量發展。

SOURCE 大行科工（股份）有限公司