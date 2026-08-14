舵啟新程｜大行科工新一屆董事會履職，多元智囊夯實《招股書》綠色出行戰略規劃
新聞提供者大行科工（股份）有限公司
14 8月, 2026, 18:37 CST
深圳2026年8月14日 /美通社/ -- 8月14日，大行科工（股份）有限公司（股票代碼：2543.HK）召開 2026年第一次臨時股東會，順利完成新一屆董事會換屆選舉。本次股東會經全體與會股東高票數表決通過，選舉韓德瑋博士、李桂玉女士、劉國存女士、李秀芬女士繼續擔任執行董事，李勵生博士（原可口可樂太平洋集團副總裁）、劉學權先生（原天津自行車電動車行業協會理事長）、趙根生先生（注冊會計師）繼續擔任獨立非執行董事，新一屆董事會任期正式生效。同日，第二屆董事會召開首次會議，選舉韓德瑋博士連任公司董事長以及續聘新一屆高級管理人員團隊。
新一屆董事會延續專業化、產業化復合型架構，由控股股東代表、核心經營層與獨立非執行董事共同構成穩定高效的決策班子。決策層、經營層整體續任，保持核心團隊高度穩定，為公司主業提質、海內外布局、資本市場價值系統性優化築牢治理根基，保障企業戰略穩健落地、持續深耕綠色出行與高端折疊自行車賽道。
全部核心高級管理人員繼續履職，經營管理團隊整體保持不變，有利於保障公司主營業務經營、日常運營管理的連續性，管理層分工體系延續既有安排，持續夯實海內外市場運營、生產供應鏈管理、財務合規及投資者關系各項專項工作，實現董事會戰略決策與經營層落地執行高效銜接。公司各項業務持續夯實《招股書》發展戰略，推動既定規劃有序落地。注：《全球發售招股說明書》（2025年9月發布，簡稱《招股書》）
繼往開來，董事會將錨定兩大發展方向：一是夯實主業核心競爭力，持續拓展折疊自行車海內外市場版圖；二是系統性優化資本市場價值，不斷提升公司治理水平，為全體股東創造長期穩定回報。
作為全球折疊自行車標桿品牌，大行科工始終聚焦綠色智能騎行領域，堅持自主研發與技術創新。依托成熟的「快車道」產品技術理念，公司持續升級全品類自行車產品，從輕量化結構、提速性能、外觀設計、騎行體驗四大維度全面優化，打造輕、快、美、爽的核心產品優勢，有效提升整車騎行效率與綜合品質，精准契合大眾通勤、運動、休閒的多元化出行需求。
未來，大行科工將持續以技術創新為核心驅動力，迭代升級全系產品、夯實行業領先優勢，依托穩定成熟的董事會治理體系，穩步擴大海內外市場份額，持續釋放品牌發展勢能，引領綠色出行產業高質量發展。
SOURCE 大行科工（股份）有限公司
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