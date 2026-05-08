霸王茶姬澳門首店正式開業 會員單日環比增長最高達318%

霸王茶姬港澳子公司總經理何耀祥先生表示，霸王茶姬進駐澳門的首家門店不僅是品牌持續深耕粵港澳大灣區的重要一步，也標誌著公司全球化布局再添關鍵座標。「澳門是一座充滿活力與國際魅力的城市。我們期待澳門首店開業能讓更多本地消費者與來自世界各地的旅客，透過一杯現代茶感受茶文化的魅力。」

霸王茶姬澳門首店位於澳門威尼斯人購物中心，鄰近澳門科技大學等區域。2月20日試營運以來，憑藉便利位置與豐富產品選擇，霸王茶姬迅速受到周邊年輕消費群體、學生歡迎，逐漸成為不少年輕消費者日常朋友相聚、喝茶的熱門選擇。試營運期間，會員單日環比增長最高達318%。

目前，門店同步上線霸王茶姬全產品系列，包括明星單品伯牙絕弦及多款深受消費者喜愛的現代茶飲產品。經弗若斯特沙利文認證，明星單品「伯牙絕弦」在2022年1月1日至2025 年6月30日，累計銷售超過12.5 億杯，持續受到海內外消費者喜愛。

值得一提的是，澳門威尼斯人購物中心首次對外開放「貢多拉之旅」商业合作，消費者只要完成指定點位任務，即可作為霸王茶姬專屬客戶登船，開啟東方茶香之旅。此外，品牌同步推出澳門城市限定周邊及開業主題活動，將在地城市靈感融入東方茶美學之中，為消費者帶來更具紀念意義的消費體驗，也進一步拉近品牌與本地市場的情感連結。

茶，在中國已有千年歷史。進入現代社會後，年輕消費者的生活節奏與消費習慣不斷變化，霸王茶姬希望以更輕盈、更日常、更國際化的方式，讓全球年輕消費者重新愛上喝茶。

霸王茶姬成立於2017年11月17日，誕生於世界茶葉之鄉雲南。成立8年多來，霸王茶姬始終秉承「以東方茶，會世界友」的理念，將「用一杯茶連接每人每天」作為企業使命，願景是「未來服務100個國家的茶友，創造30萬全球夥伴就業，每年為茶友提供150億杯現代茶。」

在規模持續擴張的同時，霸王茶姬始終專注於做好一杯茶，以現代方式演繹千年茶，為茶友製作健康、友好的現代茶產品，提供「清爽低負擔」的產品價值。截至2025年12月31日，霸王茶姬全球門店數已經達到7453家，門店遍佈中國、馬來西亞、新加坡、泰國、美國、印度尼西亞、菲律賓和越南。

其中，馬來西亞已發展為品牌最成熟的海外市場之一；新加坡、泰國等市場保持穩健增長；美國、印度尼西亞等新市場則展現出強勁的發展勢頭與消費熱度。近期，霸王茶姬亦正式進入韓國市場，並實現三店齊開，全球布局進一步拓展至9國2大洲。

從雲南出發，到走向世界，霸王茶姬正持續以一杯現代茶連接更多全球消費者，也讓茶在全球市場持續煥發新的生命力。

SOURCE 霸王茶姬