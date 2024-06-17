安逸四川，閃耀香江----四川文旅精彩亮相第38屆香港國際旅遊展熊貓家園、古蜀文明廣受關注
17 6月, 2024, 15:16 CST
香港2024年6月17日 /美通社/ -- 6月13日至16日，第38屆香港國際旅遊展在香港會議展覽中心舉辦。四川省文化和旅遊廳組織了省內入境游旅行商參展，向國內外推介四川豐富的文化和旅遊資源及產品。
本次旅展，四川館以極具辨識度的熊貓造型為主元素，以「天府之國、安逸四川、熊貓家園、古蜀文明」四張名片為特色展區，通過開展四川文旅產品諮詢、文創產品展示、宣傳資料派發、現場抽獎、四川文旅宣傳推介等活動，向港澳和國內外旅行商推介「天府四川 熊貓家園」形象，受到旅遊業界和眾多觀展者廣泛關注和青睞，前來四川館參觀諮詢的同業和觀眾絡繹不絕。文創展示區，安逸熊貓文創、熊貓雙面繡、蜀錦擺件、太陽神鳥書簽、三星堆人偶盲盒等四川特色文創產品，獲得了眾多前來諮詢人士的積極回饋，發出了四川文旅和旅遊好聲音、講述了四川文化和旅遊好故事，展示了四川文化和旅遊好形象。香港中國旅遊協會會長吳熹安先生在參觀四川展館時表示：香港與四川的交流和合作不斷深化，我們期待與四川省文化和旅遊廳及四川省旅行社協會等機構開展更多合作交流，共同提升旅遊服務的品質和水準，進一步擴大雙方遊客數量。
6月13日下午，「天府四川 熊貓家園」文化和旅遊（香港）推介活動在四川館舉辦。會上，四川文旅推介官向香港旅遊業界推介「天府之國、安逸四川、熊貓家園、古蜀文明」四大國際文化旅遊名片、「金熊貓獎」IP以及旅遊設施服務和入境遊便利化措施。隨團前往參展的四川康輝國際旅行、四川省中國青年旅行社、四川鼎龍國際旅行社、成都中國青年旅行社有限公司、成都奧特斯旅遊開發有限公司等入境游旅行社，向參展商推介了四川旅遊資源和線路產品。多名其他國家和地區的參展旅行商在四川展館交流時表示，四川旅遊資源豐富，十分令人神往，尤其是免簽政策、入境便利措施等提升了來川旅遊吸引力。
展會期間，四川文旅代表團與香港貿易發展局進行座談交流，介紹了四川文旅品牌及「金熊貓獎」，瞭解學習IP授權和文創產業發展的經驗，針對兩地非遺IP資源合作、文創產品開發、旅遊宣傳推廣等事宜進行探討。香港貿易發展局商品貿易及創新副總監李家邦表示，香港貿易發展局作為推動香港對外貿易、經濟合作的機構，多年來一直致力發揮橋樑角色，協助促進跨區域的智慧財產權貿易發展。希望通過搭建香港國際授權展作為一個商機及平臺，加強川港文旅IP授權合作，幫助四川文旅企業利拓展國際業務。四川文旅代表團一行還拜訪了亞洲旅遊交流中心主任張棟，四川省文化和旅遊廳副廳長袁藝介紹了「巴蜀文旅全球推廣計畫」「金熊貓獎全球推廣計畫」，就推動四川與香港之間文化交流與旅遊合作交換意見。張棟表示，四川文化底蘊深厚、旅遊資源豐富，亞洲旅遊交流中心將發揮積極作用，推動四川與香港之間的文旅領域深化交流合作，進一步助力入境旅遊發展。袁藝表示，香港一直以來都是四川入境旅遊市場的主要客源地，今年以來，四川入境旅遊市場強勁復蘇，隨著成都直通香港高鐵的開通及四川入境遊便利化措施出臺，持續促進入境旅遊發展，來四川考察和旅遊度假的港澳遊客日益增多，希望川港文旅業界密切聯繫，開展互推互介，共同促進交流合作。
此外，四川文旅代表團一行還與香港當地主要經營四川旅遊線路產品的旅行社進行交流，介紹了四川入境遊獎勵政策，並推介四川文旅品牌、資源，介紹四川入境遊便利化措施等，有效推動兩地文化旅遊業友好交流與合作。 香港中國旅遊出版社、中國國旅（香港）旅行社有限公司、中國青年旅行社（香港）有限公司、韶華旅行社（香港）有限公司、香港永東旅行社、香港味力之旅、新怡旅遊等參展旅行社代表紛紛表示，通過本次展會，我們不僅拓展了專業交易業務，還更加提振了香港旅行社對四川產品的信心，為下一步積極發展四川旅遊業務，提供了有力的支撐。
SOURCE 四川省文旅廳
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