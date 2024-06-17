安逸四川，閃耀香江----四川文旅精彩亮相第38屆香港國際旅遊展熊貓家園、古蜀文明廣受關注

香港2024年6月17日 /美通社/ -- 6月13日至16日，第38屆香港國際旅遊展在香港會議展覽中心舉辦。四川省文化和旅遊廳組織了省內入境游旅行商參展，向國內外推介四川豐富的文化和旅遊資源及產品。

本次旅展，四川館以極具辨識度的熊貓造型為主元素，以「天府之國、安逸四川、熊貓家園、古蜀文明」四張名片為特色展區，通過開展四川文旅產品諮詢、文創產品展示、宣傳資料派發、現場抽獎、四川文旅宣傳推介等活動，向港澳和國內外旅行商推介「天府四川 熊貓家園」形象，受到旅遊業界和眾多觀展者廣泛關注和青睞，前來四川館參觀諮詢的同業和觀眾絡繹不絕。文創展示區，安逸熊貓文創、熊貓雙面繡、蜀錦擺件、太陽神鳥書簽、三星堆人偶盲盒等四川特色文創產品，獲得了眾多前來諮詢人士的積極回饋，發出了四川文旅和旅遊好聲音、講述了四川文化和旅遊好故事，展示了四川文化和旅遊好形象。香港中國旅遊協會會長吳熹安先生在參觀四川展館時表示：香港與四川的交流和合作不斷深化，我們期待與四川省文化和旅遊廳及四川省旅行社協會等機構開展更多合作交流，共同提升旅遊服務的品質和水準，進一步擴大雙方遊客數量。