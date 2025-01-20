摩爾多瓦將主辦第 46 屆 Congress of the International Organisation of Vine & Wine (OIV)

與此同時，邀請參加者探索獨特的葡萄酒文化，在莊園之旅、交流活動和品嚐活動中，品嚐此國風格鮮明的的葡萄酒和原創風味。在摩爾多瓦葡萄酒 #10yearsofwinerevolution 運動的支持下，主要持份者在一個共同目標下團結：創造現代化的葡萄酒產業，促進永續發展、技術創新，並由 Wine of Moldova 國家品牌帶動。同時，持份者在設備和基礎設施項目上投入大量資金，協助打造 21 世紀的現代旅遊目的地。這種可持續發展與蓬勃發展的出口（第 14 大）經濟相結合，目前約佔 GDP 總額的 3%，幫助農村社區在全球化的市場中茁壯成長。如今，每四個摩爾多瓦人中就有一個與葡萄酒產業有關，而當地葡萄酒現在已被行銷至 70 多個國家。

第 46 屆葡萄酒大會受託主辦產業日誌中的開創性活動，將可鞏固摩爾多瓦在頂級葡萄酒生產領域的影響力地位。摩爾多瓦既是科技和文化景點的國家，現在在葡萄酒產業的結構發展方面的領導國家，尤其是在 2024 年推出的革命性人工智能項目，繼續贏得國際掌聲。

6 月，全世界將關注摩爾多瓦及其非凡的葡萄酒。

SOURCE Wine of Moldova