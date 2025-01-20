摩爾多瓦將主辦第 46 屆 Congress of the International Organisation of Vine & Wine (OIV)
新聞提供者Wine of Moldova
20 1月, 2025, 08:00 CST
摩爾多瓦基希訥烏2025年1月20日 /美通社/ -- 第 46 屆 World Congress of Vine and Wine 與 OIV 第 23 屆大會，將於 2025 年 6 月 16 日至 20 日在摩爾多瓦同時舉行。在摩爾多瓦邁向永續發展的關鍵時刻，這項開創性的活動將為摩爾多瓦葡萄酒產業帶來前所未有的契機。第 46 屆與農業和食品工業部合作主辦，除了 National Office of Vine and Wine (ONVV) 之外，承諾在摩爾多瓦首都基希訥烏「解決與葡萄酒行業未來挑戰有關的問題」。作為 2025 年全球葡萄與葡萄酒之都，基希納烏 (Chișinău) 在葡萄栽培方面大展拳腳，已成為東歐首屈一指的旅遊勝地。
除了「可持續生態學的適應性和創新技術」之外，大會將討論「可持續生態系統的韌性葡萄種植實踐」等相關議題。業務韌性和健康和安全，也將成為摩爾多瓦第 46 屆大會上的焦點所在。
與此同時，邀請參加者探索獨特的葡萄酒文化，在莊園之旅、交流活動和品嚐活動中，品嚐此國風格鮮明的的葡萄酒和原創風味。在摩爾多瓦葡萄酒 #10yearsofwinerevolution 運動的支持下，主要持份者在一個共同目標下團結：創造現代化的葡萄酒產業，促進永續發展、技術創新，並由 Wine of Moldova 國家品牌帶動。同時，持份者在設備和基礎設施項目上投入大量資金，協助打造 21 世紀的現代旅遊目的地。這種可持續發展與蓬勃發展的出口（第 14 大）經濟相結合，目前約佔 GDP 總額的 3%，幫助農村社區在全球化的市場中茁壯成長。如今，每四個摩爾多瓦人中就有一個與葡萄酒產業有關，而當地葡萄酒現在已被行銷至 70 多個國家。
第 46 屆葡萄酒大會受託主辦產業日誌中的開創性活動，將可鞏固摩爾多瓦在頂級葡萄酒生產領域的影響力地位。摩爾多瓦既是科技和文化景點的國家，現在在葡萄酒產業的結構發展方面的領導國家，尤其是在 2024 年推出的革命性人工智能項目，繼續贏得國際掌聲。
6 月，全世界將關注摩爾多瓦及其非凡的葡萄酒。
SOURCE Wine of Moldova
分享這篇文章