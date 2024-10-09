超過 5,000 名球員參與 KISS 歷史性排球節，創下健力士世界紀錄

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KISS

09 10月, 2024, 20:21 CST

印度布巴內斯瓦爾2024年10月9日 /美通社/ -- 全球最大型排球錦標賽由國際排球聯合會 (FIVB) 主席 Ary S Graça 博士於 2024 年 10 月 4 日在印度布巴內什瓦爾的 Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) 主持開幕，吸引超過 5,000 名運動員的參與。這個節日已成功登錄健力士世界紀錄，成為全球最大的排球錦標賽。 

KISS 排球節與 KIIT、KISS 和 FIVB 聯袂舉辦，標誌著體育界的歷史時刻。

President of International Volleyball Federation (FIVB) Dr. Ary S Graça and US Consul General in Hyderabad Jennifer Larson along with the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta inaugurating the KISS Volleyball Festival in Bhubaneswar, Odisha on October 4.
President of International Volleyball Federation (FIVB) Dr. Ary S Graça and US Consul General in Hyderabad Jennifer Larson along with the Founder of KIIT and KISS Dr Achyuta Samanta inaugurating the KISS Volleyball Festival in Bhubaneswar, Odisha on October 4.

美國海德拉巴總領事 Jennifer Larson、FIVB 總署長 Fabio Azevedo、KIIT 和 KISS 創始人 Achyuta Samanta 博士、KIIT 副校長 Saranjit Singh 教授、KISS 副校長 Deepak Behera 教授、KIIT 體育部總監 Gaganendu Dash 博士出席。

Graça 博士在致辭中向來自各州的參與者表達了殷切期望，希望透過 KISS 排球節，能充分展現 FIVB 以排球服務社區的崇高使命。Graça 博士盛讚 KISS 為一所獨具特色的機構，並強調排球運動能透過非暴力的價值觀，在全球範圍內促進和平。 

美國總領事表示感謝，並稱他們一直在支持這樣激勵人心的活動。 

Samanta 博士在演講中強調，除了 5,000 名參賽的運動員外，亦有超過 40,000 名觀眾參與這個節日。他感謝 Graça 博士專程到印度為 KISS 開幕這項排球賽事。 

KISS 和 FIVB 在活動期間簽署了一份備忘錄，以促進奧里薩和印度排球的發展。該協議旨在利用 KISS 的排球基礎設施來培育下一代球員。此外，KIIT 和 KISS 宣佈推出「Samanta-Graça」獎學金，以支持來自世界各地的 2-3 名排球運動員，令他們有機會在 KIIT 和 KISS 進行本科或研究生教育。

SOURCE KISS

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