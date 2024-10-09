超過 5,000 名球員參與 KISS 歷史性排球節，創下健力士世界紀錄

美國海德拉巴總領事 Jennifer Larson、FIVB 總署長 Fabio Azevedo、KIIT 和 KISS 創始人 Achyuta Samanta 博士、KIIT 副校長 Saranjit Singh 教授、KISS 副校長 Deepak Behera 教授、KIIT 體育部總監 Gaganendu Dash 博士出席。

Graça 博士在致辭中向來自各州的參與者表達了殷切期望，希望透過 KISS 排球節，能充分展現 FIVB 以排球服務社區的崇高使命。Graça 博士盛讚 KISS 為一所獨具特色的機構，並強調排球運動能透過非暴力的價值觀，在全球範圍內促進和平。

美國總領事表示感謝，並稱他們一直在支持這樣激勵人心的活動。

Samanta 博士在演講中強調，除了 5,000 名參賽的運動員外，亦有超過 40,000 名觀眾參與這個節日。他感謝 Graça 博士專程到印度為 KISS 開幕這項排球賽事。

KISS 和 FIVB 在活動期間簽署了一份備忘錄，以促進奧里薩和印度排球的發展。該協議旨在利用 KISS 的排球基礎設施來培育下一代球員。此外，KIIT 和 KISS 宣佈推出「Samanta-Graça」獎學金，以支持來自世界各地的 2-3 名排球運動員，令他們有機會在 KIIT 和 KISS 進行本科或研究生教育。

SOURCE KISS