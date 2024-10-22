中金公司在香港成功舉辦「互聯新機 互通無界」財富管理「50系列」煥新發佈會

北京2024年10月22日 /美通社/ -- 10月22日，中金公司在香港金融大會堂成功舉辦「互聯新機 互通無界」財富管理「50系列」煥新發佈會。本次發佈會圍繞十年來互聯互通的發展成果、全球資本市場動態、財富管理生態圈建設等議題展開。

「互聯互通」新十年、新篇章

中金公司管理委員會成員、中金財富總裁王建力在歡迎致辭中表示， 「互聯互通」十週年成就顯著，碩果纍纍。十年來通過不斷探索和創新，互聯互通的投資範圍持續擴大，投資品種逐漸豐富，資金雙向流動顯著增強，為兩地市場的融合與發展奠定堅實基礎，是以制度型開放為重點推進金融高水平對外開放的積極實踐。兩地資本市場的融合互促為財富管理行業的發展帶來了廣闊的業務機遇，也提出了更高的能力建設要求。中金公司作為「互聯互通」機制長期以來的支持者、參與者，希望與各方攜手，共同為服務推動擴大金融高水平「雙向開放」貢獻智慧與力量。

香港金融發展局副主席、資深大律師馮華健，香港交易所集團副行政總裁姚嘉仁應邀出席本次發佈會並致辭。他們分享了香港作為連接東西方、內地與國際的超級聯繫人、超級增值人，如何實現資本市場的融通共促、互聯共贏。互聯互通機制的持續深化、不斷拓展，為內地及香港的經濟高質量發展提供了有力支撐與源源動能。

中國故事新講述、新傳播

隨著近期政策支持力度不斷加大，營商環境持續優化，經濟韌性不斷增強，投資熱情與信心高漲。中國資產再回焦點，全球市場亟需瞭解中國、來自中國的專業機構的觀察與觀點。

發佈會上，中金研究院董事總經理趙揚博士，分享了對當下全球宏觀經濟形勢的觀點與看法，就主要經濟體經濟增速、產業結構、財政與貨幣政策等方面做出深度研判，對當下大類資產配置機會及未來發展空間給出戰略性的框架思路。同時，其他與會嘉賓，結合宏觀經濟形勢，就當下投資者的痛點與需求，分享了全球資產配置思考與具有韌性的解決方案。

財富管理生態圈新範式、新格局

在本次發佈會上，中金公司財富管理煥新發佈了「中國50國際版」與「環球50」兩個新的服務框架，延續中金財富「50系列」成熟的買方投顧體系優勢，始於客戶需求、穩於策略優勢、興於配置能力、達於市場覆蓋、成就於更高維的人生格局，做好財富管理業務在「引進來」與「走出去」的生動實踐。

中金公司財富管理國際業務負責人刁智海在發言中提到，作為首批出海的中資財富管理機構先行者，我們要深度服務於國家發展大局。一方面，要成為橋樑，發揮好聯通中國內地與全球各主要資本市場的功能，讓世界看見中國資本市場長期的投資機會與投資價值；另一方面，要成為紐帶，幫助中國企業鏈接全球資源，深度服務實體經濟。幫助客戶不止實現財富的保值增值與代際傳承，更要攜手行業，為社會打造一個廣闊、循環、可持續的財富管理生態圈。

中金公司財富管理業務在境內外有著廣泛的業務覆蓋、龐大的業務規模、完善的研究體系、高水準的產品解決方案能力。中金國際財富管理作為其國際業務平台,自2008年成立以來，秉承「植根中國，融通世界」的理念，構築起「中國香港-新加坡」雙核驅動、輻射全球的業務佈局，為個人、家族及企業客戶提供一站式、全生命週期的環球投資解決方案。未來，我們也將不斷深化與各界合作，努力提供更加優質的金融產品服務，矢志追求卓越，為客戶、行業及社會持續創造價值，共同成就財富管理新格局。

SOURCE 中國國際金融股份有限公司