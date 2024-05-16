千家共繪「星式生活」 第六屆515復星家庭日火熱進行中

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復星

16 5月, 2024, 15:12 CST

香港2024年5月16日 /美通社/ -- 5月15日，一張巨幅畫卷在上海豫園的中心廣場上展開，近百組家庭共同繪製「星式生活」畫卷，點亮「復星之星」。與此同時，在如東上河印巷、天津復悅里、重慶復悅薈等20城商圈及社區，共千組家庭同步落筆，萬千「星」火共同繪製幸福城市畫面，傳遞「星式」美好生活 。

本屆家庭日以「星式生活」為主題，在5月11日至20日期間通過權益回饋為每個家庭提供優質的產品和服務，智造線上線下幸福體驗，鼓勵用戶去關愛自己的家人，和家人一起探索、享受「星式生活」的無限美好。

「每一個家庭消費場景，都蘊藏著幸福的無限可能。今年是515家庭日的第六年，六年來復星用一個個好的產品和服務，為千萬家庭智造線上線下的幸福生活體驗。這既是復星聚焦家庭消費產業、深耕細作的運營成果，也是未來持續奮鬥的目標和方向。」復星國際聯席CEO徐曉亮表示，通過復星好產品的普及和星式生活理念的傳遞，讓千千萬萬的家庭加入其中，成為「星式家庭」，讓「幸福」這一詞變得觸手可及，給每一個家庭帶去更多精彩的幸福瞬間。

之名 共繪萬千家庭幸福生活

5月15日是國際家庭日，復星作為創新驅動的全球家庭消費產業集團，秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，自2019年將「復星家庭日」設立在這一天，聯合生態內品牌回饋廣大用戶，通過多種年度權益日活動打造「星式生活」家庭場景。

「千家共繪星式生活」作為今年515復星家庭日的重要主題活動，在上海豫園開啟首秀，復星國際執行總裁、豫園股份董事長黃震與家庭代表共同按下啟動按鈕，並表示：「515復星家庭日是我們與消費者加深鏈接的好契機，復星將用千場活動打造超級『星』場景，給客戶沉浸式體驗，用515專屬權益回饋家庭客戶，引領幸福生活方式。」

現場的近百組家庭在巨幅畫卷上落筆，以繽紛色彩繪就家庭生活美好圖景的同時，一系列以「家」為主題的活動為千萬家庭帶來「星式生活」體驗。

BFC外灘楓徑將開啟外灘潮流季，圍繞親子「星式」家庭場景、沉浸式親子體驗、治癒系情緒價值三大主題，開啟《你好呀，媽媽！》沉浸式繪本互動體驗展、親子露台瑜伽、BFC FITNESS普拉提體驗課、外灘潮感生活節等豐富活動；太倉阿爾卑斯國際度假區，奏響幸福三重奏，「阿爾卑斯光豬節」開啟第二季，鼓勵大家化身雪場上的「顯眼包」，在冰雪中釋放自我；520當天，百合佳緣在上海豫園、重慶復悅薈、深圳IPIC電影中心發起勇敢表白日活動豐富多彩的活動為萬千家庭帶來精彩無限的「星式生活」。

而行 帶來驚喜體驗

「515復星家庭日」也是復星響應第五屆上海「五五購物節」的重要活動，為積極響應本屆購物節主旨，在「五一」小長假期間，復星旗下上海活力城、復悅薈、如東上河印巷、瀋陽盛京龍城等多城市的10餘個商圈便已舉辦600餘場精彩活動，各大商圈多次「出圈」，客流大幅攀升，打造多元消費場景，帶動線下消費。

515復星家庭日期間，更新更潮的「星式生活」玩法，將進一步釋放消費活力。在活動主場豫園，一座「有意思的園子」讓年輕家庭集體穿越回童年。老式的遊戲玩具、傳統的童謠、兒時的零食，潛藏的童年快樂匯聚豫園，藏身在弄堂口熙熙攘攘的小賣部中，孩子們久久不願離去的遊戲廳裡，還有一家人圍坐在一起看電視的客廳裡在這裡，全家人可以一起探尋兒時記憶，增加家庭成員之間的交流與互動，擁抱家庭溫馨，傳承「家」的意義。

上海復地活力城推出復悅潮玩節系列活動，通過多元消費場景打造，帶動線下消費增長。活動圍繞親子「星式」家庭場景、鄰里「星式」歡聚互動、伴侶「星式」真情告白三大主題，帶來了親子繪畫、童趣義賣跳蚤市集、有鄰有趣KTV大賽、越來「悅」愛甜蜜寫真等豐富活動，為千萬家庭帶來「星式」多彩體驗；舍得將在全國舉辦百場「老酒私宴」品鑒活動，在現代時尚的場景中，體驗老酒之美，並開展「萬般捨得、唯愛不負」主題活動，為520、521領證的新人送上美好祝福。精彩紛呈的活動不僅架起了消費者與品牌之間的橋樑，也製造了新的消費熱點。

權益加持 萬券齊發享不停

新潮活動之外，圍繞家庭「吃喝玩樂康養財」的七大消費場景，復星旗下品牌線上線下萬券齊發。

515復星家庭日當天，復星攜手支付寶專場直播，三亞亞特蘭蒂斯親子套餐、太倉阿爾卑斯雪票、老廟足金掛墜等復星生態品質好貨，大額專項補貼，全力回饋消費者。同日，復星也聯合東方購物進行視頻號平台專場直播，麗江ClubMed深度遊、老廟金條、足金飾品、童涵春堂西洋參等豐富好物驚喜好價，優惠連連。

此外，5月11日至5月20日期間通過復遊會預定成功即可享雙倍成長值，加贈1000積分。5月15日至5月19日期間聯合支付寶打造「超級品牌日」，限定旅行產品上大額專項補貼；精選近百件優質貨品，涵蓋黃金珠寶、文旅、酒水等多個品類，以花樣玩法開啟無限美好「星式生活」。5月16日復星旅文專場，限時抽愛馬仕設計師聯名限定周邊；全新內容IP「星旅行計劃」，與小紅書知名博主聯合探店，贏取南京仙林、太倉Club Med免費試住體驗。

會員權益更是Buff疊滿！「寵粉禮遇」涵蓋產品折扣、會員權益及高客專項權益；豫園文商新老會員消費券萬券齊發；老廟黃金以「好運相伴 我要我的星式生活」為主題開展10場以上的高客沙龍活動，邀請高客參與珠寶鑑賞等豐富體驗項目；復悅生活推出5.15元團價值515元「家庭禮包」；南翔饅頭店、松月樓、上海老飯店、綠波廊515會員日，推出優惠家庭套餐、定向券折上折、積分翻倍等活動，讓千萬家庭都能參與到這場美好的消費盛宴當中。

SOURCE 復星

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