千家共繪「星式生活」 第六屆515復星家庭日火熱進行中

香港2024年5月16日 /美通社/ -- 5月15日，一張巨幅畫卷在上海豫園的中心廣場上展開，近百組家庭共同繪製「星式生活」畫卷，點亮「復星之星」。與此同時，在如東上河印巷、天津復悅里、重慶復悅薈等20城商圈及社區，共千組家庭同步落筆，萬千「星」火共同繪製幸福城市畫面，傳遞「星式」美好生活 。

本屆家庭日以「星式生活」為主題，在5月11日至20日期間通過權益回饋為每個家庭提供優質的產品和服務，智造線上線下幸福體驗，鼓勵用戶去關愛自己的家人，和家人一起探索、享受「星式生活」的無限美好。

「每一個家庭消費場景，都蘊藏著幸福的無限可能。今年是515家庭日的第六年，六年來復星用一個個好的產品和服務，為千萬家庭智造線上線下的幸福生活體驗。這既是復星聚焦家庭消費產業、深耕細作的運營成果，也是未來持續奮鬥的目標和方向。」復星國際聯席CEO徐曉亮表示，通過復星好產品的普及和星式生活理念的傳遞，讓千千萬萬的家庭加入其中，成為「星式家庭」，讓「幸福」這一詞變得觸手可及，給每一個家庭帶去更多精彩的幸福瞬間。

以「星」之名 共繪萬千家庭幸福生活

5月15日是國際家庭日，復星作為創新驅動的全球家庭消費產業集團，秉持讓全球家庭生活更幸福的使命，自2019年將「復星家庭日」設立在這一天，聯合生態內品牌回饋廣大用戶，通過多種年度權益日活動打造「星式生活」家庭場景。

「千家共繪星式生活」作為今年515復星家庭日的重要主題活動，在上海豫園開啟首秀，復星國際執行總裁、豫園股份董事長黃震與家庭代表共同按下啟動按鈕，並表示：「515復星家庭日是我們與消費者加深鏈接的好契機，復星將用千場活動打造超級『星』場景，給客戶沉浸式體驗，用515專屬權益回饋家庭客戶，引領幸福生活方式。」

現場的近百組家庭在巨幅畫卷上落筆，以繽紛色彩繪就家庭生活美好圖景的同時，一系列以「家」為主題的活動為千萬家庭帶來「星式生活」體驗。

BFC外灘楓徑將開啟外灘潮流季，圍繞親子「星式」家庭場景、沉浸式親子體驗、治癒系情緒價值三大主題，開啟《你好呀，媽媽！》沉浸式繪本互動體驗展、親子露台瑜伽、BFC FITNESS普拉提體驗課、外灘潮感生活節等豐富活動；太倉阿爾卑斯國際度假區，奏響幸福三重奏，「阿爾卑斯光豬節」開啟第二季，鼓勵大家化身雪場上的「顯眼包」，在冰雪中釋放自我；520當天，百合佳緣在上海豫園、重慶復悅薈、深圳IPIC電影中心發起勇敢表白日活動。豐富多彩的活動為萬千家庭帶來精彩無限的「星式生活」。

向「新」而行 帶來驚喜體驗

「515復星家庭日」也是復星響應第五屆上海「五五購物節」的重要活動，為積極響應本屆購物節主旨，在「五一」小長假期間，復星旗下上海活力城、復悅薈、如東上河印巷、瀋陽盛京龍城等多城市的10餘個商圈便已舉辦600餘場精彩活動，各大商圈多次「出圈」，客流大幅攀升，打造多元消費場景，帶動線下消費。

515復星家庭日期間，更新更潮的「星式生活」玩法，將進一步釋放消費活力。在活動主場豫園，一座「有意思的園子」讓年輕家庭集體穿越回童年。老式的遊戲玩具、傳統的童謠、兒時的零食，潛藏的童年快樂匯聚豫園，藏身在弄堂口熙熙攘攘的小賣部中，孩子們久久不願離去的遊戲廳裡，還有一家人圍坐在一起看電視的客廳裡。在這裡，全家人可以一起探尋兒時記憶，增加家庭成員之間的交流與互動，擁抱家庭溫馨，傳承「家」的意義。

上海復地活力城推出復悅潮玩節系列活動，通過多元消費場景打造，帶動線下消費增長。活動圍繞親子「星式」家庭場景、鄰里「星式」歡聚互動、伴侶「星式」真情告白三大主題，帶來了親子繪畫、童趣義賣跳蚤市集、有鄰有趣KTV大賽、越來「悅」愛甜蜜寫真等豐富活動，為千萬家庭帶來「星式」多彩體驗；舍得將在全國舉辦百場「老酒私宴」品鑒活動，在現代時尚的場景中，體驗老酒之美，並開展「萬般捨得、唯愛不負」主題活動，為520、521領證的新人送上美好祝福。精彩紛呈的活動不僅架起了消費者與品牌之間的橋樑，也製造了新的消費熱點。

權益加持 萬券齊發享不停

新潮活動之外，圍繞家庭「吃喝玩樂康養財」的七大消費場景，復星旗下品牌線上線下萬券齊發。

515復星家庭日當天，復星攜手支付寶專場直播，三亞亞特蘭蒂斯親子套餐、太倉阿爾卑斯雪票、老廟足金掛墜等復星生態品質好貨，大額專項補貼，全力回饋消費者。同日，復星也聯合東方購物進行視頻號平台專場直播，麗江ClubMed深度遊、老廟金條、足金飾品、童涵春堂西洋參等豐富好物驚喜好價，優惠連連。

此外，5月11日至5月20日期間通過復遊會預定成功即可享雙倍成長值，加贈1000積分。5月15日至5月19日期間聯合支付寶打造「超級品牌日」，限定旅行產品上大額專項補貼；精選近百件優質貨品，涵蓋黃金珠寶、文旅、酒水等多個品類，以花樣玩法開啟無限美好「星式生活」。5月16日復星旅文專場，限時抽愛馬仕設計師聯名限定周邊；全新內容IP「星旅行計劃」，與小紅書知名博主聯合探店，贏取南京仙林、太倉Club Med免費試住體驗。

會員權益更是Buff疊滿！「寵粉禮遇」涵蓋產品折扣、會員權益及高客專項權益；豫園文商新老會員消費券萬券齊發；老廟黃金以「好運相伴 我要我的星式生活」為主題開展10場以上的高客沙龍活動，邀請高客參與珠寶鑑賞等豐富體驗項目；復悅生活推出5.15元團價值515元「家庭禮包」；南翔饅頭店、松月樓、上海老飯店、綠波廊515會員日，推出優惠家庭套餐、定向券折上折、積分翻倍等活動，讓千萬家庭都能參與到這場美好的消費盛宴當中。

SOURCE 復星