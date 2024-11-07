恒生指數誌慶 55 周年

領導市場逾半個世紀 緊扣香港市場脈搏

香港2024年11月7日 /美通社/ -- 恒生銀行之全資附屬公司恒生指數公司（「恒指公司」）今日舉行酒會慶祝其旗艦恒生指數（「恒指」）成立55周年。香港特別行政區政府財政司司長陳茂波，聯同恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵及恒生指數公司董事及行政總裁巫婉雯主持誌慶典禮，同賀此恒指里程碑，以及其長久以來對香港股市發展的重要意義。

恒指早於1969年11月24日推出，成為最受廣泛引用的香港股票市場指標。截至2024年10月底，被動式追蹤恒生指數系列產品的資產管理總值達到785億美元，單以追蹤恒指產品的資產管理總值已約250億美元。此外，現時全球共有 15 隻與恒指掛鈎的交易所買賣產品。

施穎茵在活動中表示：「55年來恒指一直緊扣香港市場脈搏，同時反映着市場的活力及韌性。有賴我們已故主席利國偉博士當年高瞻遠矚，創立恒指，由最初作本行內部參考之用，發展成全球廣為人知的指標典範，我們的業務至今已拓展至橫跨36個市場，令人引以為傲，當中更包括我們最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。」

巫婉雯分享指：「恒指是香港金融市場的重要基石，亦與香港人息息相關。因此我們積極創新求變，推出具前瞻性的產品，致力讓這個家傳戶曉的香港品牌在國際舞台更璀璨耀目，並成為投資者進入香港及中國內地市場的首選。」

同場壓軸環節為陳茂波司長頒發「恒生指數55年紀念獎」，向4間自恒生指數成立以來一直位列成份股的公司頒發獎項，分別為中電控股有限公司、香港中華煤氣有限公司、滙豐控股有限公司，以及電能實業有限公司。

有關恒生指數有限公司

恒生指數有限公司（「恒生指數公司」）負責編制及管理恒生指數系列，主要涵蓋在香港與中國內地上市的股票，當中包括恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數，以及滬深港通、大灣區、可持續發展與各類型行業指數等。截至2024年 10 月底，被動式追蹤恒生指數系列的產品資產管理總值約為785億美元。恒生指數公司乃恒生銀行之全資附屬機構。有關恒生指數系列詳情，請瀏覽www.hsi.com.hk。

SOURCE Hang Seng Indexes Company