國際金價上看 6,000 美元！XREX 交易所祭出黃金代幣 XAUt 交易免手續費，交易滿額再「淘金」、 抽千元餐券

國際金價屢創新高，XREX 交易所自 2026 年 3 月 2 日起，推出為期一個月的「金馬攏來・黃金開運祭」限期活動，針對全體用戶及新戶，共推出兩大優惠：

活動期間交易黃金代幣 XAUt 不僅免交易手續費，累積買入新臺幣 5,000 元以上的 XAUt，還能再抽饗饗平日下午自助餐券、價值新臺幣 500 元的 XAUt 等好禮； 完成活動報名的新用戶，還有機會獲得價值新臺幣 150 元的 XAUt 獎勵。

活動一：買黃金代幣 XAUt 免交易手續費，再抽饗饗平日下午自助餐券、新臺幣 500 元等值 XAUt

於活動期間，使用現貨交易或兌換交易，以「XAUT/TWD」、「XAUT/USD」、「XAUT/USDT」三種幣對買賣 XAUt，都免收交易手續費；累積買入價值新臺幣 5,000 元以上 XAUt 的用戶，還可以再抽價值新臺幣 500 元的 XAUt 以及超值餐券。

活動期間： 2026 年 3 月 2 日 00:00 ~ 2026 年 3 月 31 日 23:59

2026 年 3 月 2 日 00:00 ~ 2026 年 3 月 31 日 23:59 資格：全體 XREX 交易所用戶，並於活動期間完成報名及活動條件，始符合抽獎資格 → 立刻前往報名

活動內容：

買賣 XAUt 免交易手續費： 活動期間以現貨 / 兌換交易 XAUt/TWD、XAUt/USD、XAUt/USDT 幣對，免收交易手續費。

活動期間以現貨 / 兌換交易 XAUt/TWD、XAUt/USD、XAUt/USDT 幣對，免收交易手續費。 累積買入再抽好禮： 活動期間「累積買入」新臺幣價值 5,000 元（含）以上黃金代幣（XAUt）並完成活動登記。 抽三位用戶送等值 500 元新臺幣黃金代幣 XAUt 抽兩位送 2 張饗饗平日下午自助餐券（單張價值新臺幣 1,119 元）

活動期間「累積買入」新臺幣價值 5,000 元（含）以上黃金代幣（XAUt）並完成活動登記。

活動二：新戶加碼！累積交易達新臺幣 8,888 元，前 200 名再享 150 元等值 XAUt 獎勵

針對新用戶，每月只要在 XREX 交易所以新臺幣「累積買入新臺幣 8,888 （含）以上的非穩定幣」，就有機會加碼獲得新臺幣 150 元等值的 XAUt，每月限量 200 名。

活動期間： 2026 年 3 月 2 日 00:00 ~ 2026 年 3 月 31 日 23:59

2026 年 3 月 2 日 00:00 ~ 2026 年 3 月 31 日 23:59 資格：每個月前 200 名完成活動條件者。即在活動期間通過 KYC 審核，完成活動報名，並達成下述條件者 → 立刻前往報名

活動條件：

通過身份認證（KYC）審核的新用戶，於活動期間 完成報名 ，並「用新臺幣累積買入新臺幣 8,888 （含）以上的非穩定幣」，可享新臺幣 150 元等值 XAUt 獎勵。且在活動結束到次月最後一日 23:59 之前，於 XREX 交易所內的「淨資產」需維持在新臺幣 5,000 元（含）以上，若低於此金額將喪失領取獎勵資格。（以當時用戶的 App 首頁截圖數字為準）

獎勵發放時間與方式

抽獎獎勵：

中獎名單將公布於 XREX 交易所官方社群平台與部落格 獎勵於 2026 年 4 月 30 日前統一發送 XAUt 會依活動結束日當日的參考價為基準，換算新臺幣 150 元成相應顆數的 XUAt。將直接發送至符合資格者的 XREX 錢包裡，並發送 email 通知 饗饗平日下午自助餐券將依中獎者提供之聯絡資訊進行後續寄送安排 XREX 交易所將以 email 聯繫中獎者，若自通知中獎日起算10天內，中獎者未提供完整寄送資訊，該中獎者將失去領獎資格



新人獎勵：

在每月底，發放給上一個自然月完成活動條件的用戶 發放完成後，將以 email 通知用戶



隨時能交易、交易成本超低！黃金代幣 XAUt 是什麼？

投資黃金的管道非常多元，除了可以購買實體的金條、金飾，還有包括黃金存摺、黃金 ETF、黃金期貨等產品可以選擇。但大多會衍伸額外的交易、保管成本或價差，流動性與交易時間也有一定限制。

Tether Gold（XAUt）是全球最大穩定幣 USDT 發行商 Tether， 與英國貴金屬貿易商 TG Commodities Limited 合作推出的代幣化黃金，每一顆 XAUt 的價值，都代表以倫敦標準交割金條（London Good Delivery Bar ）作為交割標準的一盎司（ounce）實物黃金所有權。

每當要新增發一枚 XAUt 時，Tether 就會依照 1:1 的比例，在位於瑞士的金庫內儲備等量的實體黃金，提供高品質的安全性和保護。由於瑞士是著名的永久中立國，同時政治與金融系統穩定，長期都有良好的國際聲譽，持有一定比例的 XAUt，也可在瑞士等比例兌換成實體黃金。（註一）

XAUt 除了具備傳統黃金的優勢，更具備攜帶便利、交易成本低、易於保存、全年無休可交易以及投資管道多元等特質，是目前和傳統金融資產連結最廣為人知，接受度也高的代幣化資產（Real World Assets，簡稱 RWA）。

根據 CoinMarketcap 數據 ，XAUt 總市值達 26.9 億美金，是目前黃金代幣產品中的第一名，總供給量為 520,820 顆 XAUt。

在臺灣，完成金管會登記制的合格虛擬資產服務商（VASP）共有八家，XREX 交易所為其中之一，也是第一家上架 XAUt 的交易所，在其平台上可以用新臺幣、美金買賣 XAUt，24 小時全年無休。

XREX 交易所一共支援三種 XAUt 幣對：「XAUT/TWD」、「XAUT/USD」、「XAUT/USDT」，只要完成註冊並通過實名驗證，就可以交易 XAUt 現貨，也可使用 XAUt 網格機器人交易與抵押借貸功能。(註二)

註一：XAUt 的實體黃金贖回通常需完成發行方實名驗證（KYC），且需以整條金條為單位辦理（至少需存入 430 顆 XAUt 代幣），並以瑞士境內交付為原則；交易所屬二級市場，成交價格可能因流動性、手續費與市場供需而與即時金價出現差異。

註二：策略工具與借貸服務具有較高風險，可能因市場波動觸發損失或清算，並不保證獲利，且需進行適合度評估；使用前請詳閱平台規則與費用說明。

活動注意事項

活動時區皆以臺灣時間，GMT+8 為準。

活動內提及的交易金額門檻和獎勵，若涉及匯率換算，皆以活動結束日當日匯率為準，以 XREX 公示之參考價作為換算基準。

活動若有名額限制相關條例，額滿將不另行通知。

本活動贈獎如涉及稅務申報事宜，將依中華民國相關法令及主管機關規定辦理。受贈人應自行留意並履行其依法應盡之稅務申報及繳納義務；如有相關疑義，請洽詢專業稅務顧問或主管機關。

若用戶於活動期間觸發 XREX 之風險控管或反洗錢（AML）監控機制，將立即喪失參加及領獎資格

本活動獎勵與交易結果或盈虧無關，非屬投資報酬；投資有風險，請謹慎評估，所有內容僅供參考，不構成任何形式的投資建議。

如遇系統異常、不可抗力或其他不可預見之情況，XREX 有權調整、暫停或終止本活動

除法令另有規定外，XREX 保留隨時修改、取消或終止本活動及相關內容之權利

本活動如有未盡事宜，悉依 XREX 使用者條款、隱私權政策及中華民國相關法令辦理

關於 XREX 集團

創立於 2018 年， XREX 集團 是一家擁有區塊鏈技術的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義。

XREX 集團臺灣子公司鏈科股份有限公司營運 XREX 交易所 ，於 2022 年 3 月，完成與臺灣金融監督管理委員會 (金管會) 的洗錢防制法令遵循聲明，並於 2025 年 9 月 22 日完成金管會的洗錢防制登記，爲完成的八家合規虛擬資產服務商之一；新加坡子公司於 2024 年 5 月取得新加坡金融管理局 (MAS) 大型支付機構 (MPI) 執照。

SOURCE XREX 交易所