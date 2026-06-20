/稿件更正 -- 707Livescore/

賽車運動是其中一個重點發展方向。近年來，707Livescore.com 參與及支持多項賽車相關活動，包括中國南寧賽車賽事、馬來西亞大型 Go Kart 賽事，以及 MSF 賽車賽事等，進一步接觸本地賽車社群，同時關注賽車運動的持續發展。

其中，由 YUNG MOTORSPORT 主辦的卡丁車賽事吸引不少年輕車手及賽車愛好者參與。活動不僅展現參賽者的技術與競技精神，亦反映出賽車運動在年輕群體中的發展潛力，以及相關社群的持續成長。

除了賽車運動外，707Livescore.com 亦持續支持足球相關活動及推廣工作。透過足球主題互動、賽事活動及社區交流，希望讓更多人接觸足球、了解足球，並進一步感受這項全球最受歡迎運動的魅力。

足球不僅屬於職業球員，也屬於每一位熱愛這項運動的人。707Livescore.com 認為，體育的價值不僅在於比賽結果，更在於透過共同興趣促進人與人之間的交流與連結。

從賽車場上的高速競逐，到足球場上的精彩對決，707Livescore.com 希望透過長期參與不同體育項目，讓賽事體驗不再局限於螢幕之內，而是進一步融入社群之中，拉近體育與大眾之間的距離。

展望未來，707Livescore 計劃持續拓展體育相關合作，結合賽事直播內容與實體活動體驗，進一步豐富體育愛好者的參與方式，推動更完善的體育生態發展，讓更多人感受運動所帶來的樂趣與凝聚力。

SOURCE 707Livescore