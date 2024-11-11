第五屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮 7組別27位巾幗精英用愛心和關懷向社會傳遞正能量

金紫荊女企業家協會主席詹嘉莉表示：「金紫荊女業家獎自2016年設立以來，鼓勵大中華傑出的女企業家，表揚企業家精神，至今共有73位表現非凡及擁有卓越成就的大中華女企業家獲獎。呼籲更多女性，用愛心和關懷向社會傳遞正能量，為本港營商環境盡一分力。」

金紫荊女企業家協會常務副主席兼第五屆金紫荊女企業家獎籌委會召集人許佩珊表示：「我們希望透過『金紫荊女企業家獎』得獎女企業家的成功故事，鼓勵更多女性創業。期待各位得獎者互相學習，互相勉勵，為女性的事業發展貢獻力量！」

第五屆「金紫荊女企業家獎」設有七大獎項，包括卓越企業管理獎、藝術文化成就獎、世代傳承企業獎、非凡慈善大獎、卓越領先ESG企業獎、創新科技企業獎及青年初創企業獎，從企業家/創業精神、所屬企業/機構表現卓越、商業道德及社會責任及按個別獎項之準則作為四大評審準則。本屆亦邀請到七位來自不同領域的專業評審擔任評審團，包括特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里、香港立法會議員陳仲尼、陳曼琪、香江集團董事長翟美卿、香港天籟敦煌樂團創辦人紀文鳳、金紫荊女企業家協會榮譽顧問及大灣區香港中心董事高靜芝及德勤亞太區主席周志賢。

本屆「金紫荊女企業家獎」獲得多家支持機構的協助，包括廣東省女企業家協會、深圳市僑商國際聯合會、香港科技園、香港生產力促進局、香港貿易發展局、香港總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港中華出入口商會、、德勤亞太、香港青年工業家協會有限公司、香港菁英會、香港數碼港管理有限公司、香港o2o電子商務總會及創二會支持，期待通過本次活動，進一步推動女性企業家在商界的影響力。

關於金紫荊女企業家協會

「金紫荊女企業家協會」是香港首批致力凝聚女企業家們的商會，創會骨幹成員由一群關心香港營商頊塏丶自身行業發展、以及大中華拓展機遇的本地工商界、專業界別丶服務業的女性企業家及高層管理人員組成。協會致力幫助會員建立香港以至大中華區營商網絡及業務發展平台，並積極發展成為政府各相關部門的諮詢橋樑，透過舉辦各種活動，讀會員了解營商環境和最新政策，並就香港特區政府的經濟政策丶營商立法丶中小企政策提供意見，服務會員。

附件：得獎者介紹（排名不分先後）

1. 卓越企業管理獎：本獎項旨在嘉許在企業中擔任領導職位超過三年的女性的卓越貢獻 關卓茹女士 （Just Climb Management Limited） 香港首間對外開放室內攀石場的創始人，憑藉對攀石運動的熱情，她為本地青少年提供了發現自我價值和建立自信的平台。作為母親和教育者，關女士致力於通過運動激勵年輕人，培養他們的堅毅精神，對青少年的個人成長和社區發展做出了顯著貢獻。 劉桂禎女士 （業聚醫療集團控股有限公司） 業聚醫療集團的執行董事兼首席營運官，自2018年加盟以來，推動公司制度革新，實現了顯著的業務增長和市場擴張。她引領公司成功上市，並透過多場投資者推介會增強品牌影響力。 李瑋琪女士 （The Skin Oracle） The Skin Oracle的創始人。作為香港大學家庭醫學及基層醫療學系的名譽臨床導師，李醫生專注於皮膚病學和醫學美容領域，致力於提升業界標準和道德規範，推動醫學美容行業的國際信賴和監管，為患者提供高質量醫療服務。 馬賢慧女士 （周大福教育集團） 周大福教育集團首席策略官，她從投資銀行轉戰教育界，致力於拉近教育與實際社會需求之間的落差。馬女士推動批判性思維和獨立學習的教育模式，並成功落實創學元理念，為大灣區帶來創新的「微大學」教育體系，為培養未來人才奠定了堅實基礎。 謝灝頤女士 （ZM LAWYERS） ZM Lawyers的管理合夥人，專注於提供全面的法律服務。她致力於洞悉國際趨勢，協助客戶管理風險，並積極推動綠色經濟發展，包括協助企業發行綠色債券和拓展電動車市場。謝女士倡導事業與家庭的平衡，鼓勵團隊在專業上追求卓越，為社會作出貢獻。 吳 丹女士 （Upper East Holdings Limited / Lady M (Hong Kong) Limited） 作為香港Lady M的執行董事，歷經十年創業歷程。面對疫情與經濟波動，她引領品牌堅持採用優質食材，並致力於推出高品質食品。同時，她推動對素食及本地社區企業的支持，為提升社區福祉做出了顯著貢獻，彰顯了其作為企業領袖的社會責任。 周藺華女士 （卡洛集團（香港）有限公司） KKLUE品牌CEO，憑藉創新的品牌定位和行銷模式，將珠寶設計提升至藝術層面。她通過#WeShineTogether理念，激勵全球女性勇敢探索自我潛能。周女士亦致力於社會責任，推動環保合作，為社區帶來積極影響，展現企業領袖的深遠視野和慈善精神。

2. 藝術文化成就獎：此獎項旨在表彰在藝術領域展現創意及取得顯著成就的女性 楊嘉美女士 （藝術有嘉有限公司） 藝術有嘉董事兼創辦人，以藝術治癒心靈，致力於藝術普及化。她為弱勢群體提供社區藝術工作坊，用創意活動啟發下一代。楊女士用藝術傳遞愛與希望，推動香港藝術文化發展，其作品亦在國際舞台上展現本土藝術風采。 施德燕女士 （星緣創藝有限公司） 香港當代藝術家，創立星緣創藝有限公司，傳承父母堅毅精神。她以創意融合品牌設計與藝術文化活動，推出玫瑰不倒翁品牌，促進文化交流。施女士致力於公益，培養青年藝術人才，為社會注入正能量，藝術成就備受肯定。 霍思緯女士 （No. THIRTY THREE） No.THIRTY THREE品牌創始人，專注於為現代女性設計珠寶，強調獨立與自信。她的作品以簡約經典著稱，易配搭，體現細膩設計，展現女性多面性。霍女士致力於提升中國設計的國際形象，為當代珠寶設計注入新意，並推動中國品牌設計走向世界。

3. 世代傳承企業獎：此獎項旨在表彰致力於推廣家族企業文化的女性 周宛賢女士 （高頓斯控股有限公司） 作為高頓斯控股有限公司的副總裁，擁有超過20年的鐘錶業經驗。她不僅肩負家族企業的發展，還積極參與社會公共事務，推動產業創新及培訓新一代人才。 甘蕎因女士 （鏞記酒家集團有限公司） 鏞記酒家集團財務總監，肩承超過八十年的家族企業精神。她不僅守護着傳統粵菜的精髓，還勇於創新，推出Yung's Bistro吸引新一代。甘女士積極履行企業社會責任，關懷社會弱勢，為推廣粵菜文化及社會貢獻作出卓越貢獻。 梁靜瑤女士 （啟興金屬製品廠有限公司） 啟興公司家族企業繼承人，2011年放棄藥劑師職業回歸家族企業，肩負傳承與創新。她與家人共同努力，推動企業發展，並積極履行社會責任，致力於商業和文化發展，為社區和國家作出貢獻。 麥心睿博士 （麥文記麵家有限公司） 麥文記麵家有限公司的第二代掌舵人，秉承「取諸社會，用諸社會」的理念，積極參與慈善，與東華三院和保良局緊密合作超過三十年。她致力於推動企業傳承與社會責任，為年輕一代提供學習和成長的機會，繼續弘揚家族企業的精神。 吳咪咪女士 （漳州偉伊化纖有限公司） 作為漳州偉伊化纖有限公司執行董事，在紡織行業擁有豐富的經驗和卓越的成就。十多年來在傳統由男性主導的行業中開拓創新，為女性樹立了榜樣。面對行業挑戰，她憑藉深厚的專業知識和勇於創新的精神，引領公司實現了穩步發展。

4. 非凡慈善大獎：此獎項旨在表彰在慈善界中作出卓越貢獻的女性 羅穎怡女士 （仁濟醫院、百仁基金副主席） 仁濟醫院副主席，秉承家族慈善傳統，致力於服務弱勢社群。她將「與時並進」作為人生座右銘，不僅在商業上追求卓越，在慈善事業上也不斷自我提升。羅女士通過教育、醫療等多個領域，為廣大受惠者帶來實質性幫助，為香港社會的繁榮貢獻顯著。 譚秀芳女士 （畫美麗香港） 「畫美麗香港」創辦人，致力於通過壁畫藝術增強社區魅力，提升市民對香港的熱愛。她率領的項目已創作30幅壁畫，吸引2500名義工參與，促進社會和諧。譚女士在藝術與慈善領域的貢獻為香港的文化和社區發展帶來深遠影響。 鄧鳳賢博士 （恒基物業代理有限公司） 鄧博士攜其深厚設計背景，積極投入慈善事業，擔任香港女童軍籌款主席，策劃「暖流送四川慈善演唱會」。她透過教育與社會服務，為培育下一代的慈善意識和社會責任感做出了顯著貢獻。 葉宇筠女士 （第一產業集團有限公司） 第一產業集團有限公司董事總經理，致力物流地產超二十載，推動大灣區行業發展。她秉持服務與回饋理念，積極投入公益，以實際行動踐行企業社會責任，為慈善事業做出卓越貢獻。

5. 卓越領先ESG企業獎：此獎項旨在表彰在社會、環境及經濟可持續發展方面表現卓越的企業得獎者 鄭慧儀女士 （富藤能源管理有限公司） 能源管理領域的先驅，自2000年起推動集團轉型，專注於節能減碳專案。她引入國際先進技術，為上市公司、學校及政府等提供一站式環保解決方案。鄭女士致力於推廣新能源和ESG專案，通過持續創新和合作，為社會和環境的可持續發展作出顯著貢獻。 王韻詩女士 （Vegware HK Ltd） Vegware HK Ltd執行董事，自2015年引入Vegware品牌，致力於推動可降解包裝，引領企業、餐飲業和政府減少塑膠污染。她積極提倡綠色替代方案，減少廢物，對環境保護和教育下一代有重大貢獻，是推動經濟可持續發展的ESG領域先鋒。

6. 創新科技企業獎：此獎項旨在表彰在科技創新領域取得傑出成就的女性 蘇張逸芳女士 （ILK 教育科技有限公司） ILK Learning的創辦人，以母愛為動力，致力於創建平等教育平台。她推動科技與教育結合，為孩子們提供優質學習機會，激發好奇心，培養未來人才。張夫人的視野和努力對教育創新產生了深遠影響，為全球教育平等作出卓越貢獻。 李彭一心女士 （Echo Cubes Limited and Seechange Education） Echo Cubes創辦人，致力於以科技推動教育創新，為不同背景學生提供個性化英語學習。透過AI驅動課程，她助力學生建立自信、提升語言能力，促進教育平等，為培養未來領袖貢獻力量。

7. 青年初創企業獎：本獎項專為35歲以下的女性創業者設立 陳明欣女士 （碳連繫有限公司） 創立「碳連繫Carbon Linking」，致力於將可持續發展理念引入教育。她通過遊戲化教育為未來社會領袖傳授綠色技能，鼓勵青年面對氣候危機，為實現碳中和目標貢獻力量，顯示出對環境教育與社會責任的深厚承諾。 鄭嘉淇女士 （三嘉珠寶有限公司） 三嘉珠寶有限公司董事，過往於珠寶設計領域獲得多項殊榮。她將個人熱情轉化為可持續的藝術事業，帶領團隊在珍珠和珠寶設計上不斷創新，將文化故事融入作品，為珠寶市場注入新意，致力於打造獨特而精緻的珠寶體驗，並計劃拓展國際市場，實現高端珠寶品牌的突破。 劉迦南女士 （毓駿國際有限公司） 毓駿集團創辦人暨行政總裁，以「企業+人才」雙重賦能模式，提供優質人力資源服務。她以創新思維和技術，助力企業與人才共同成長，積極履行社會責任，為青年創業者樹立榜樣，推動行業創新與發展。 李詠琛博士 （弘高醫學集團有限公司） 自2020年共同創立弘高醫學集團有限公司，利用生物技術專長開展COVID-19 PCR檢測。她不斷擴大服務範圍，推出移動實驗室，致力於心血管疾病和阿茲海默症風險模型研究，並在siRNA納藥領域取得突破，為預防醫學和精准治療做出顯著貢獻。

SOURCE The Golden Bauhinia Women Entrepreneur Association