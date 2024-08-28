「香港熱感紙應用及認知」化驗及問卷調查 收據8成有毒 7成超標；攞單為報銷，電子收據環保又慳錢

北區青年商會分別於5月至8月期間進行公眾問卷調查及熱感紙化驗，結果如下：

根據熱感紙化驗結果，分別抽查本港10間商戶，反映8成商戶使用含雙酚A熱感紙，而當中7成更超出歐洲食品安全局(European Food Safety Authority)訂定的雙酚A安全水平。化驗結果當中，最高含酚量樣本為某大型百貨公司收據（78mmx 362mm，見樣本G），含有14.79mg雙酚A，若以一個70kg成年男性每日雙酚A可容忍攝入量3.5mg為標準，化驗結果反映收據雙酚A含量超標多於4倍。

而問卷調查方面，是次問卷調查共成功回收了1,155份問卷。問卷調查共包括了22條問題。當中約90.4% (1,044人) 為個人名義，9.6%為公司(111間）。本會發現大部分受訪市民接收熱感紙主要為工作報銷用途，反映推動電子收據的可行性，同時發現過半受訪企業對熱感紙來源及成份認知不足的情況。當中主要結果包括:

大部分受訪者在日常生活當中平均每日接觸 2 張 (21.2%)至 3 張 (23.6%) 熱感紙。 根據結果，當市民收到熱感紙後，一半以上的受訪者（佔了受訪人數的61.6%）會存放於錢包，另一半的人（佔了受訪人數的53.5%）會立即棄置。另外有31.9%的受訪者會隨手放置收到的熱感紙。從受訪者處理熱感紙的方法，讓我們了解到熱感紙在現實生活中，對市民的重要性不高，熱感紙的用處相對比較少，現時亦有不同工具或系統可以代替熱感紙。 最多受訪者接收熱感紙用於工作報銷用途 (62.5%) 、其次為記錄消費帳目 (54.1%)、可見市民接收熱感紙主要為工作及個人因素。特別留意因店員打印接收（47%）為第3多受訪者回答選項，反映過半受訪者或許未必在交易和服務當中有意及需要索取熱感紙。此結果可以為商戶於派發熱感紙方面提供重要參考。 大部分受訪市民及受訪企業均願意使用電子方式以取代熱感紙，分別為94.5%（受訪市民）和87.4%（受訪公司）。 有44.1%受訪公司因為擔心貨物金額展示問題而不願意支持並使用電子方式取代熱感紙發放。另外39.3%受訪公司則於同問題表示擔心電子技術問題。由此反映若推廣使用電子方式取代熱感紙發放，需先確保電子能穩定展示熱感紙上的資料。 大部分受訪企業皆不清楚其正在使用的熱感紙來源（58.6%）同時亦不清楚其正在使用的熱感紙是含酚還是無酚（89.2%）。

北區青年商會會長姚家明先生說：「調查結果顯示不少受訪者每天最少接觸到2-3張熱感紙，其中『收據』是市民和企業最常接觸的熱感紙類型。這反映熱感紙在我們和商戶的日常生活中扮演著重要的角色。但其實從問卷調查當中不少地方，都可以觀察到企業對熱感紙方面，缺乏充足認知及了解。例如大部分受訪企業皆不清楚其正在使用的熱感紙來源（58.6%）同時亦不清楚其正在使用的熱感紙是含酚還是無酚（89.2%）。企業作為社會發展持份者，是有需要及責任去了解及減少自己公司對環境所帶來的影響。」

香港青年商會 總會秘書長 葉穎華小姐說：「其實市民的身份比較被動，一來無辦法選擇攞到熱感紙的種類，二來有時因為工作原因亦無法避免收取實體收據。因此要解決問題需要從多方面出發，商戶同交易系統公司需要在電子層面上互相配合，其次更重要係從教育層面上入手，由市民教育作為根源，推動源頭減廢。不論是商戶還是市民，都要清楚知道自己正在使用的熱感紙種類及危害，繼而作出改善。其實市民只需簡單一句『唔使單啦，唔該！』，商戶就可以避免打印收據，那已經可以帶來重大成果。」

籌委會主席林卓耀說：「雖然歐洲食品安全局的標準是雙酚A可容忍攝入量，但根據問卷調查每人最少每日接觸2至3張熱感紙的結果及收據上面大量的雙酚A含量，難免市民接觸都有攝入可能性。另一方面企業往往因經濟或行政原因而不選擇改變，但其實轉換電子收據系統不一定構成經濟負擔，使用得而甚至可以節省經濟或行政開支，同時提升企業名聲，一舉多得。」

本工作計劃現正分階段推行，通過本次化驗及問卷調查考研，配合「熱感綠印」熱感友善約章和與不同機構的知作。我們希望能夠引起社會對熱感紙使用問題的關注，並推動商戶選擇更環保和可持續的替代方案，宣揚環保意識，帶動環保成為一種潮流新風氣。

有關熱感綠印

在現代社會中，熱感紙廣泛應用於各個行業，特別是零售、餐飲和服務業。它被用於收據、發票、訂單、票券、醫療報告等許多日常交易和紀錄的打印。熱感紙的使用雖然方便但也存在一些問題。它是一次性使用的，無法回收再使用，導致大量的紙張浪費。此外，熱感紙中的顯色劑，大多是「雙酚A」(Bisphenol A)。這種化學物質被認為對人體健康有潛在風險甚至污染土壤、海洋。

為了喚起人們對熱感紙的關注，一個名為「熱感綠印」的工作計劃因此而生，透過問卷調查，專題研究及「熱感友善約章」等一系列具體的行動，可以實際幫助個人和組織減少對熱感紙的使用，從而促進更可持續的實踐。

有關主辦單位北區青年商會

北區青年商會成立於一九八五年，屬國際青年商會香港總會轄下二十一分會之一，透過四大發展機會「個人、商務、社會及國際」，讓十八至四十歲之年青人參與工作計劃，以服務社會、訓練及提昇自我，創造積極正面的改變。 本會創辦時以北區為基地，隨著會務發展，會員現已來自全港各區。

贊助機構

HKJC Foundation、Wofoo JCI Hong Kong Empowerment Fund

支持機構（排名不分先後）

MilMill、長春社、綠惜地球、環保促進會、飲食業職工總會、好薈社、江玉歡議員辦事處、珍古德協會、㬢望啟翔有限公司、賽馬會祥華青年空間 - 香港青年協會、綠領行動、香港愛心魔法團

SOURCE 北區青年商會