青創桃園隊結合創新與公益 榮獲全國創新大獎800萬元

桃園2024年12月4日 /美通社/ -- 桃園市長張善政今（4）日於市政會議上頒獎表揚桃園青年事務局輔導的4家青創團隊，恭喜他們歷時近2年參加由數位發展部主辦的《公益創新・徵案100》競賽，並從全國近千件提案中脫穎而出，榮獲「具創新通傳價值獎」，每組團隊均獲得200萬元獎金，共計斬獲800萬元。

《公益創新・徵案100》為數位發展部於2022年底主辦，旨在鼓勵企業以創新方案解決聯合國17項永續發展目標（SDGs）中的挑戰。這次競賽中，桃園的4組青創團隊以其創新科技及想法，在節能減碳及教育永續領域所提出的解決方案，經過4階段激烈競爭最終獲得本次競賽「具創新通傳價值獎」殊榮。獲獎團隊為：