青創桃園隊結合創新與公益 榮獲全國創新大獎800萬元

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桃園市青年局

04 12月, 2024, 16:58 CST

桃園2024年12月4日 /美通社/ -- 桃園市長張善政今（4）日於市政會議上頒獎表揚桃園青年事務局輔導的4家青創團隊，恭喜他們歷時近2年參加由數位發展部主辦的《公益創新・徵案100》競賽，並從全國近千件提案中脫穎而出，榮獲「具創新通傳價值獎」，每組團隊均獲得200萬元獎金，共計斬獲800萬元。

《公益創新・徵案100》為數位發展部於2022年底主辦，旨在鼓勵企業以創新方案解決聯合國17項永續發展目標（SDGs）中的挑戰。這次競賽中，桃園的4組青創團隊以其創新科技及想法，在節能減碳及教育永續領域所提出的解決方案，經過4階段激烈競爭最終獲得本次競賽「具創新通傳價值獎」殊榮。獲獎團隊為：

圖為桃園市長張善政頒發獎牌給4組獲獎的新創團隊
圖為桃園市長張善政頒發獎牌給4組獲獎的新創團隊

櫛構科技股份有限公司：專注於碳數據 AI 分析平台，提供車輛減碳行為與低碳路線的解決方案。

籽樂教育股份有限公司：打造偏鄉特教親師個案管理平台，架設親師溝通橋樑，為偏鄉弱勢家庭提供專業資源。

水力凈綠能科技股份有限公司：推出節能數位方案，利用水分子解鏈技術提升冷卻效率，防止水垢生成。

宇宙製造股份有限公司：研發 AI 虛擬夥伴，作為特教學習工具，幫助更多孩子透過數位科技應用獲得教育支持。

桃園青年事務局局長侯佳齡表示，這次參與競賽的新創團隊都付出了相當大的努力，自去（112）年1月參賽，歷經初賽、服務驗證、營運驗證，最後到永續營運階段，一路走來近2年時間，桃園團隊無論是永續創業團隊還是社會企業團隊，都有優異表現，特別感謝所有團隊的用心以及市府團隊的全力支持。本次獲獎的水力凈綠能科技股份有限公司負責人表示，該公司的專利水分子解鏈技術，可抑制冷卻水塔生成水垢，提升大型冷卻水塔的效能達到節能減碳效果。團隊進駐桃園青創基地後，從不被看好的新型技術，到成立公司、取得發明專利及獲得各項創業獎項認可，一路走來非常感謝桃園青年局的協助。

桃園青年局積極推動青年創業輔導，為支持創業青年，青年局「青創指揮部」創業基地除了每年2次招募進駐團隊，目前也針對有意創業青年進行種子團隊招募，協助更多新創團隊實現夢想，歡迎有志參與的青年團隊洽詢專線(03)422-9796或前往「桃園青創事」粉絲專頁了解詳情。（此為桃園青年事務局廣告）

SOURCE 桃園市青年局

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