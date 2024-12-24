馬來西亞國際航空首架空客 A330neo 迎來首航，開啟航空旅行新紀元

馬來西亞交通部部長陸兆福（Loke Siew Fook）表示：「馬來西亞航空集團（MAG）首架空 客 A330neo 的啟航，不僅僅是一架新飛機的起飛，更是堅定信念、追求進步的體現。它展示出馬 來西亞航空集團（MAG）在競爭激烈的市場中保持領先地位的決心，我們國家對可持續發展的承 諾，以及馬來西亞人才的非凡潛力。」

馬來西亞航空集團（MAG）董事總經理拿督依占依斯邁（Izham Ismail）說：「首架 A330neo 的首航標誌著馬來西亞航空集團（MAG）進入了一個轉折點，因為這意味著我們在機隊 現代化戰略上邁出了關鍵一步，並開啟了將創新、舒適和可持續發展完美結合的航空旅行新時代。 今天這一重要裏程碑彰顯了我們致力於將乘客放在一切工作的核心位置，為乘客提供舒心而難忘 的旅程，以馬來西亞的熱情好客之道作為待客之道的承諾。」

這架註冊號為 9M-MNG 的 A330neo 於當地時間 12 月 19 日晚上 10 點 30 分以航班號 MH149 首飛墨爾本，後續將執飛亞洲至澳新的長途航線。A330neo 是馬來西亞航空集團（MAG） 不斷壯大的 A330 機隊中的最新成員。2022 年 8 月，馬來西亞航空集團（MAG）與空客、羅爾斯 -羅伊斯和 Avolon 簽署了諒解備忘錄 （MOU），以訂購 20 架 A330neo 飛機，並於 2028 年全部 交付完成。A330neo 搭載了最新一代羅爾斯-羅伊斯 Trent7000 發動機，憑借最新的空氣動力學 創新技術和先進材料，與上一代飛機相比，每座位的燃油消耗降低 14%，讓每一次飛行都更加高 效環保。

該機型共有 297 個座位，商務艙 28 座，經濟艙 269 座——其中 24 個座位特別設計加寬了腿 部空間。值得一提的是，馬來西亞國際航空是全球首家在 A330 機身上搭載柯林斯宇航 Elevation 商務艙座椅的航空公司。采用 1-2-1 人字形配置的商務艙，配備了獨立隱私拉門、無線充電、寬 敞儲物空間，以及提供精選小吃飲品的 SkySnacks 服務，可為旅客帶來出類拔萃的舒適體驗。

除了卓越舒適的座椅，全新 A330neo 的乘客還可以暢享免費無限 Wi-Fi 和沈浸式空中娛樂體驗。商務艙 17.3 英寸、經濟艙 13.3 英寸的超高清 4K 屏幕，結合搭載的一系列先進功能，其中包 括娛樂系統配備的兒童模式和家長監護功能，以及可為乘客提供實時飛行數據、目的地指南等豐 富信息的業界領先的交互式3D移動地圖FlightPath3D，讓乘客可以享受、探索每一段精彩旅程。

在活動現場，致力於提升乘客體驗的馬來西亞國際航空宣布與梅賽德斯-奔馳建立獨家合作夥 伴關系，從 2025 年 1 月起，梅賽德斯-奔馳成為其航站樓私人接送服務提供商。這將使馬來西亞 國際航空成為唯一一家在吉隆坡機場 1 號航站樓主樓和衛星航站樓之間推出這項私人接送服務的航 空公司。購買馬來西亞國際航空指定客票，就有機會享受由奔馳 EQS 500 4MATIC 或奔馳 S580e 提供的接送服務，盡享安靜、動感、豪華的極致舒適體驗。

目前，馬來西亞航空集團（MAG）旗下子公司，包括馬來西亞國際航空、飛螢航空、飛翼航 空和 MASkargo，運營著擁有 107 架飛機的龐大機隊。展望未來，馬來西亞航空集團（MAG）計 劃到 2033 年將機隊規模擴大到 62 架窄體飛機和 52 架寬體飛機。據了解，其第五架波音 737-8 飛機已於 12 月中旬交付，剩余的 20 架預計將於 2025 年至 2026 年陸續交付。隨著機隊的不斷 壯大，馬來西亞航空集團（MAG）也踏上了增長和創新的大膽新征程。

活動連結：https://www.malaysiaairlines.com/my/en/plan-trip/destinations/flights-to-australia/flights-to-melbourne.html?cid=pr|MY1224A330NEO|pr_newswire|tactical|art|pros|hk|a330neo|zh|campaign|mab|awa

YouTube 上的宣傳影片: https://youtu.be/81ynJ6eoaLE

馬來西亞國際航空簡介

馬來西亞國際航空作為載國旗飛行的馬來西亞國家航空公司，是往返馬來西亞及周邊地區的 最佳選擇。馬來西亞國際航空每日旅客運輸量達40,000人次，專註於為旅客打造融合馬來西亞多 元文化豐富性和多樣性的難忘旅程。馬來西亞國際航空以聞名於世的馬來西亞好客之道，為新旅 客開啟舒心旅程，為馬來西亞同胞打造不管身在何方，都能感受到賓至如歸的美好體驗。

自2015年9月起，公司隸屬於全球航空組織馬來西亞航空集團（MAG），由Malaysia Airlines Berhad（馬來西亞國際航空有限公司）擁有並運營。作為寰宇一家航空聯盟成員，馬來西亞國際 航空全球航線網絡覆蓋170多個地區的1,000多個目的地，旅客可享用全球超過650間機場貴賓休 息室。欲了解更多詳情請登錄馬航官網 https://www.malaysiaairlines.com。

馬來西亞國際航空期待與您在下次旅途相遇!

SOURCE Malaysia Airlines