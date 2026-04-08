保護您的創意未來：卓遠 Accolade IP 解構商標與版權註冊的關鍵差異 助中小企業建立全球 IP 防線
新聞提供者Accolade IP
08 4月, 2026, 10:00 CST
香港2026年4月8日 /美通社/ -- 在品牌競爭與內容經濟高速發展的時代，智慧財產權已成為中小企業最關鍵、同時也最容易被低估的核心資產。國際知識產權服務機構 卓遠 Accolade IP（NASDAQ: ACCL） 指出，許多企業在保護創意時，常混淆 商標 與 版權 的角色與適用範圍，導致權利配置錯位，甚至留下法律漏洞。
為協助企業更清晰地部署知識產權策略，卓遠 Accolade IP 提出系統化解析，幫助企業理解兩大權利的功能差異，並建立兼顧品牌、內容與全球市場拓展的保護結構。
商標與版權：同為 IP，功能卻截然不同
商標：守護品牌識別與市場信任
商標是用來識別商品或服務來源的標誌性元素，包括企業名稱、產品名稱、標誌、口號，甚至顏色、聲音與包裝方式。其核心價值在於防止市場混淆，確保消費者能清楚辨認品牌來源。
卓遠 Accolade IP 指出，商標若未經正式註冊，僅能依賴使用產生有限的權利範圍，對跨境經營與維權極為不利。
版權：保護創意成果的「具體表達」
版權則保護已固定於有形媒介中的原創作品，例如文字內容、藝術設計、音樂作品、攝影、影像、軟體程式碼及建築作品。
其關鍵在於：版權保護表達形式，而非抽象想法或名稱本身。
雖然版權在作品完成時自動產生，但卓遠 Accolade IP 強調，進行登記可大幅提升權利主張的清晰度與舉證力，尤其在跨境平台下架、侵權通知與訴訟情境中更具優勢。
企業最常忽略的重疊保護機會
對許多中小企業而言，最佳的知識產權配置並非「二選一」，而是 商標與版權的並行保護。
以品牌標誌（Logo）為例：
- 當其作為品牌識別使用時，可受商標法保護
- 若設計本身具有原創性與藝術性，亦可能同時受到版權保護
此類重疊保護可形成更穩固的法律防線，提升未來維權與商業授權的彈性。
卓遠 Accolade IP 的專業建議：四個關鍵行動
卓遠 Accolade IP 建議中小企業及初創公司在推出品牌或創意前，及早採取以下行動：
- 進行全面檢索
在使用名稱或標誌前完成商標檢索，避免與既有權利衝突。
- 核心資產優先註冊
多數司法管轄區採「先申請」原則，越早註冊，風險越低。
- 合約中明確權利歸屬
委外設計或內容創作時，須清楚約定版權轉讓，避免日後爭議。
- 建立完整紀錄制度
保存設計草稿、使用證據、合約與行銷素材，為未來維權奠定基礎。
為何選擇卓遠 Accolade IP
卓遠 Accolade IP 表示，知識產權保護不只是填表與送件，而是一項結合 策略思維、法律專業與國際視野 的長期工程。
作為國際上市的知識產權服務提供商，卓遠 Accolade IP 協助企業：
- 釐清商標與版權的正確使用場景
- 在多個司法管轄區建立一致而可執行的保護策略
- 將創意真正轉化為具商業價值的受保護資產
「創意變資產，一鍵走向世界」，正是卓遠 Accolade IP 協助企業實現的核心承諾。
關於 卓遠 Accolade IP
卓遠 Accolade IP 提供涵蓋商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利的全面註冊與管理服務，並支援授權與保密協議、技術移轉、知識產權審核，以及跨境保護策略。
憑藉廣泛的國際合作網絡與亞洲多個主要市場的業務據點，卓遠 Accolade IP 致力協助企業在全球市場中，穩健保護創新成果並推動長遠成長。
官網：
https://www.accoladeip.com/hk/tc/copyright-vs-trademark-difference-chn/
SOURCE Accolade IP
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