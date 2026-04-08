保護您的創意未來：卓遠 Accolade IP 解構商標與版權註冊的關鍵差異 助中小企業建立全球 IP 防線

香港2026年4月8日 /美通社/ -- 在品牌競爭與內容經濟高速發展的時代，智慧財產權已成為中小企業最關鍵、同時也最容易被低估的核心資產。國際知識產權服務機構 卓遠 Accolade IP（NASDAQ: ACCL） 指出，許多企業在保護創意時，常混淆 商標 與 版權 的角色與適用範圍，導致權利配置錯位，甚至留下法律漏洞。

為協助企業更清晰地部署知識產權策略，卓遠 Accolade IP 提出系統化解析，幫助企業理解兩大權利的功能差異，並建立兼顧品牌、內容與全球市場拓展的保護結構。

商標與版權：同為 IP，功能卻截然不同

商標：守護品牌識別與市場信任

商標是用來識別商品或服務來源的標誌性元素，包括企業名稱、產品名稱、標誌、口號，甚至顏色、聲音與包裝方式。其核心價值在於防止市場混淆，確保消費者能清楚辨認品牌來源。

卓遠 Accolade IP 指出，商標若未經正式註冊，僅能依賴使用產生有限的權利範圍，對跨境經營與維權極為不利。

版權：保護創意成果的「具體表達」

版權則保護已固定於有形媒介中的原創作品，例如文字內容、藝術設計、音樂作品、攝影、影像、軟體程式碼及建築作品。

其關鍵在於：版權保護表達形式，而非抽象想法或名稱本身。

雖然版權在作品完成時自動產生，但卓遠 Accolade IP 強調，進行登記可大幅提升權利主張的清晰度與舉證力，尤其在跨境平台下架、侵權通知與訴訟情境中更具優勢。

企業最常忽略的重疊保護機會

對許多中小企業而言，最佳的知識產權配置並非「二選一」，而是 商標與版權的並行保護。

以品牌標誌（Logo）為例：

當其作為品牌識別使用時，可受商標法保護

若設計本身具有原創性與藝術性，亦可能同時受到版權保護

此類重疊保護可形成更穩固的法律防線，提升未來維權與商業授權的彈性。

卓遠 Accolade IP 的專業建議：四個關鍵行動

卓遠 Accolade IP 建議中小企業及初創公司在推出品牌或創意前，及早採取以下行動：

進行全面檢索

在使用名稱或標誌前完成商標檢索，避免與既有權利衝突。 核心資產優先註冊

多數司法管轄區採「先申請」原則，越早註冊，風險越低。 合約中明確權利歸屬

委外設計或內容創作時，須清楚約定版權轉讓，避免日後爭議。 建立完整紀錄制度

保存設計草稿、使用證據、合約與行銷素材，為未來維權奠定基礎。

為何選擇卓遠 Accolade IP

卓遠 Accolade IP 表示，知識產權保護不只是填表與送件，而是一項結合 策略思維、法律專業與國際視野 的長期工程。

作為國際上市的知識產權服務提供商，卓遠 Accolade IP 協助企業：

釐清商標與版權的正確使用場景

在多個司法管轄區建立一致而可執行的保護策略

將創意真正轉化為具商業價值的受保護資產

「創意變資產，一鍵走向世界」，正是卓遠 Accolade IP 協助企業實現的核心承諾。

關於 卓遠 Accolade IP

卓遠 Accolade IP 提供涵蓋商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利的全面註冊與管理服務，並支援授權與保密協議、技術移轉、知識產權審核，以及跨境保護策略。

憑藉廣泛的國際合作網絡與亞洲多個主要市場的業務據點，卓遠 Accolade IP 致力協助企業在全球市場中，穩健保護創新成果並推動長遠成長。

官網：

https://www.accoladeip.com/hk/tc/copyright-vs-trademark-difference-chn/

SOURCE Accolade IP