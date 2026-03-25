卓遠 Accolade IP 助企業將創意變資產 「一鍵走向世界」打造全球知識產權佈局新標準

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 面對全球市場快速變化，知識產權已成為企業構建競爭優勢的重要基礎。國際知識產權服務機構 卓遠 Accolade IP 宣佈全面升級其全球 IP 策略、註冊及管理支援，協助中小企業與初創公司簡化跨境申請流程，將創意有效轉化為可保護且可變現的商業資產，實踐企業的全球發展目標。

在現代商業環境中，企業價值愈來愈高度依賴無形資產。然而，大量中小企因欠缺相關知識與策略、跨境申請的地域限制、複雜的法律程序，以及執法與保密上的挑戰，往往在拓展海外市場時遇到阻力。卓遠 Accolade IP 指出，若未能及早部署知識產權保護，品牌、技術與創新概念均可能面臨侵權風險，影響企業長期發展。

中小企業面臨的全球 IP 挑戰正在急速上升

根據多項全球研究，中小企在跨地域保護創新時最常面對四大障礙：

1. 缺乏 IP 策略與認知（最常見漏洞）

雖然許多企業都認為自己對知識產權有所了解，但真正具備深入掌握的卻只是少數。不少公司仍將 IP 視為單純的申請流程，而未把它納入長遠的企業增長策略之中。

2. 地域性限制：香港註冊 ≠ 全球註冊

知識產權具嚴格地域性。在內地註冊並不代表在香港受保護，反之亦然。跨境保護需要專業規劃。

3. 法規與程序複雜（尤其跨境）

不同地區的分類制度、審查要求、程序時限不一致，錯誤申請將直接影響保護效力。

4. 商業秘密與維權難度高

商業秘密需要強大的內部制度及 NDA 才可有效保護。而維權成本高、程序複雜，是 SME 最大痛點。

卓遠 Accolade IP指出，這些挑戰如果未被管理，將威脅企業的品牌、技術和整體業務延續。

卓遠 Accolade IP的角色：不是代辦，而是 SME 的國際 IP 策略顧問

卓遠 Accolade IP 表示，現代 SME 不只需要「註冊服務」，而是需要 能理解業務、市場及跨境風險的策略顧問。因此，卓遠 Accolade IP 將服務定位升級至：

「IP 資產審視」——協助企業建立無形資產地圖

卓遠 Accolade IP 顧問會協助企業：

全面識別所有無形資產（商標、專利、版權、商業秘密）

評估每項資產的商業價值與風險

建立企業專屬 IP Map（IP 資產地圖）

制定優先級策略（避免浪費成本）

決定哪些技術應「申請專利」，哪些應「保持商業秘密」

這種策略性審核正在成為中小企提升估值與競爭力的核心方法。

全球知識產權管理：一鍵走向世界

卓遠 Accolade IP 提供跨境一站式服務，讓 SME 能透過單一窗口處理全球申請，包括：

全球 180+ 地區商標、專利、外觀設計註冊

運用 PCT（專利合作條約）簡化專利國際申請程序

協助企業符合 TRIPS 協議及巴黎公約下的國際規範

協助跨境維權與盡職審查

憑藉香港、北京、新加坡、台北、吉隆坡、馬尼拉等全球據點，卓遠 Accolade IP 能為企業提供強大的跨地域支援。

可信度與透明度：卓遠 Accolade IP 的核心承諾

納斯達克上市身份（Nasdaq: ACCL）

提供最高級別的透明度與企業可信度。





提供最高級別的透明度與企業可信度。 透明定價模式

協助 SME 預算成本，避免藏價與不必要費用。





協助 SME 預算成本，避免藏價與不必要費用。 協助企業獲取全球補助金

例如： 歐盟 SME Fund：涵蓋商標、外觀設計等費用 英國 IPO（IP Advance / IP Access）：可達 £5,000 支援策略與申請費用

例如：

卓遠 Accolade IP 不只是提供註冊服務，而是以顧問角色幫助企業最大化利用全球資助方案。

卓遠 Accolade IP 表示：創新只是起點，IP 才是企業走向世界的通行證

「許多 SME 的創意其實非常有全球潛力，但如果沒有相應的 IP 保護，創意便無法成為資產。」卓遠 Accolade IP 發言人指出。

「我們的角色，是協助企業把創意變成商業價值，把品牌與技術變成全球通用的權利。」

關於 卓遠 Accolade IP

卓遠 Accolade IP 提供商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利等全方位註冊與管理服務；支援草擬與審閱授權／保密協議（NDA）、技術轉移協議與知識產權審核，並就跨境保護策略提供顧問與落地支援。我們擁有覆蓋180+地區的合作網絡，並在新加坡與中國內地（深圳、北京）設有業務據點，致力協助企業將創意轉化為資產，以 IP 促進業務增長。

根據 Corsearch 全球商標資料庫（2018–2023）統計，卓遠 Accolade IP 在香港特別行政區商標註冊申請量連續5年排名第一；同期間在新加坡排名第二、在澳門特別行政區位列首三位。此外，其台灣地區商標月度申請量亦躋身排行榜前20名 。

官網／下載連結：http://www.accoladeip.com/hk/tc/ip-registration-challenges-sme-chn

SOURCE Accolade IP