瞄準 AI 資料中心能源瓶頸 聖威光電 100G 綠境智能光模組榮獲 2026 台灣精品獎

以永續高速技術引領 AI 資料中心轉型新標準

新北市2025年12月16日 在 AI 與高效能運算（HPC）快速擴張的趨勢下，資料中心對高速、低功耗與高穩定性光通訊設備的需求持續攀升。聖威光電以自主研發的「綠境智能 100G 光收發模組（EcoFiber100）」，榮獲 2026 台灣精品獎，展現公司在高速光通訊、節能技術與永續價值實踐上的研發實力。

台灣精品獎被視為國內產業的重要指標性獎項之一，評選標準涵蓋研發創新、產品設計、品質管理、行銷策略以及台灣產製能力。聖威光電此次獲獎，不僅凸顯其在高速光通訊領域的技術深度，也反映其長期投入節能與永續技術的成果。

聚焦 AI 與資料中心需求 低功耗成為關鍵技術指標

聖威光電總經理廖育聖博士表示：「EcoFiber100 能夠榮獲 2026 台灣精品獎，是團隊長期深耕高速光通訊與節能技術的重要成果。面對 AI 與雲端服務快速成長，具備高效率、低功耗且可維運性的光通訊方案，已成為資料中心建設的關鍵基礎。未來，我們將持續以創新與永續為核心，協助客戶在效能與能源使用之間取得最佳平衡。」