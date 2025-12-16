瞄準 AI 資料中心能源瓶頸 聖威光電 100G 綠境智能光模組榮獲 2026 台灣精品獎

新聞提供者聖威光電科技發展股份有限公司
16 12月, 2025, 11:48 CST
以永續高速技術引領 AI 資料中心轉型新標準
新北市2025年12月16日 在 AI 與高效能運算（HPC）快速擴張的趨勢下，資料中心對高速、低功耗與高穩定性光通訊設備的需求持續攀升。聖威光電以自主研發的「綠境智能 100G 光收發模組（EcoFiber100）」，榮獲 2026 台灣精品獎，展現公司在高速光通訊、節能技術與永續價值實踐上的研發實力。
台灣精品獎被視為國內產業的重要指標性獎項之一，評選標準涵蓋研發創新、產品設計、品質管理、行銷策略以及台灣產製能力。聖威光電此次獲獎，不僅凸顯其在高速光通訊領域的技術深度，也反映其長期投入節能與永續技術的成果。
聚焦 AI 與資料中心需求 低功耗成為關鍵技術指標
聖威光電總經理廖育聖博士表示：「EcoFiber100 能夠榮獲 2026 台灣精品獎，是團隊長期深耕高速光通訊與節能技術的重要成果。面對 AI 與雲端服務快速成長，具備高效率、低功耗且可維運性的光通訊方案，已成為資料中心建設的關鍵基礎。未來，我們將持續以創新與永續為核心，協助客戶在效能與能源使用之間取得最佳平衡。」
「爲什麼說低能耗光模組，是AI世代運算中心的續命解方？」廖育聖博士解釋如果你看過NVIDIA、Meta、微軟近年的年報，你會注意到一個被反覆提及的隱憂：「能源天花板」。高速運算的核心，早已不只是算力，而是背後能否「冷得下來」與「供得起電」。傳統解法是更大的散熱器、更強的風扇、更複雜的水冷…這些手段不僅堆高了伺服器單機成本，更讓機櫃擴充成為工程浩大的項目。AI發展的瓶頸，不是「做不出來」，而是「堆不起來」。這就是低功耗光模組被視為運算中心救星的原因。從功耗、散熱、密度、維修性四大維度，低能耗光模組的戰略價值，正從「通訊元件」提升為「AI能源戰的戰術單元」。
三大技術亮點 突破高密度運算環境限制
為因應 AI 與 HPC 場景下日益嚴苛的運算條件，EcoFiber100 整合多項關鍵技術，強化在高熱、高負載環境下的穩定表現，主要特色包括：
- 高熱負載下穩定運作
透過高效率封裝設計與精準光電管理技術，提升模組於長時間高運算負載下的熱穩定性。
- 低功耗設計，支援高密度部署
模組功耗約為同級產品的 60%，有助於提升伺服器部署密度，同時降低整體能源消耗。
- 智慧監控，降低營運風險
整合 DDM 智慧診斷技術，即時回傳溫度、電壓與模組壽命等關鍵運行數據，協助管理者提前掌握異常狀況。
此外，EcoFiber100 亦可搭配聖威光電自主研發的光模組智慧監控平台，協助 IT 管理者全面掌握模組狀態，據估可提升運維效率逾 30%，降低營運風險。
回應淨零趨勢 以低碳設計支持資料中心永續轉型
在全球淨零排放目標與 AI 能源需求同步升溫的背景下，EcoFiber100 亦從產品設計與製程面，回應資料中心的永續發展需求，包括：
- 功耗約降低至同級產品的 60%
- 高密度部署場景可降低冷卻能耗約 40%
- 通過 RoHS 與無鹵規範
- 導入可回收材料與無鉛製程
展望未來：深化技術、擴大全球布局、落實永續願景
聖威光電將以高速光通訊技術為基礎，持續推動企業三大發展方向：
- 技術創新與產品延伸
加速布局 400G 、800G 、1.6T 與更高速世代光通訊模組，強化產品深度。
- 全球市場與服務能量升級
拓展五大洲海外據點，提供更完整的技術支援與交付能力。
- 永續製造與供應鏈管理深化
推動綠色製程、提升碳管理透明度，實踐企業永續願景。
台灣擁有堅強的工程底蘊與人才實力，卻長期受限於資金環境、法規制度與國際供應鏈的制肘。然而，真正驅動科技的從來不是資本或法規，而是來自人性對於更好生活的渴望與行動力。廖育聖博士強調：「科技越貼近真實世界的需求，就越有改變世界的力量。」我們來自台灣，擁有全球級的研發與製造實力，透過高速光通訊與永續製程，不僅回應減碳挑戰，更讓「台灣製造」成為推動全球資料中心綠色轉型的關鍵力量。——這是我們正在做的事，也是我們相信能改變世界的方式。
SOURCE 聖威光電科技發展股份有限公司
分享這篇文章