神策數據將於香港舉辦閉門論壇，探討 AI 增長團隊的落地與實踐

三大參加理由

可落地的框架。 帶走一套切實可行的「數據到增長」方法論，可直接應用於您的組織。

帶走一套切實可行的「數據到增長」方法論，可直接應用於您的組織。 獨家洞察。 兩場主題演講，展示真實的 AI 增長團隊實施案例與產品現場演示。

兩場主題演講，展示真實的 AI 增長團隊實施案例與產品現場演示。 同儕交流。在私密場景中與數十位來自航空、銀行金融、酒店旅遊、高端零售、地產發展及公用事業等行業的高層管理者建立聯繫。

活動亮點與主要內容

本次論壇設有兩場主題演講與三場專題討論。神策數據創始人兼 CEO 桑文鋒（Welf Sang）將以「從數據驅動到 AI Growth Team」為題，分享對數據驅動邊界的反思：數據驅動是放大器，而非業務本身。並向香港企業界介紹神策數據在 AI 時代的戰略方向：從「購買增長軟件」到「僱傭一支 AI 增長團隊」。神策數據 AGA 產品負責人游臣隽（You Chenjun）將詳細介紹 AGA——可被僱傭的 AI 增長分析師：一個進入企業真實工作流的數字員工，在 IM 中主動巡檢預警、跨系統取數分析、認識團隊成員並派任務推進，讓增長分析的經驗在使用中自然沉澱為組織能力，而非依賴一次性提示詞或靜態文檔。

同時，我們還邀請了不同企業的高層管理者參與三場專題討論，圍繞金融服務業合規下的數據資產化與 AI 轉型、運營轉型與全渠道 AI 執行，以及 AI 驅動運營與客戶互動等議題，共同探討 AI 時代企業增長的實踐路徑與真實挑戰。

議程一覽

當日下午議程由 14:00 進行至 18:00，結合主題演講、專題討論與自由交流，使用粵語、英語及普通話：

14:00 – 14:25 簽到及自由交流

簽到及自由交流 14:25 – 14:30 歡迎致辭及活動介紹

歡迎致辭及活動介紹 14:30 – 15:00 主題演講 1：從數據驅動到 AI Growth Team｜主講：桑文鋒（Welf Sang）• 神策數據創始人兼 CEO

主題演講 1：從數據驅動到 AI Growth Team｜主講：桑文鋒（Welf Sang）• 神策數據創始人兼 CEO 15:00 – 15:45 專題討論 1（粵語）：數據資產化與 AI 轉型：合規邊界下金融服務業的新增長策略

專題討論 1（粵語）：數據資產化與 AI 轉型：合規邊界下金融服務業的新增長策略 15:45 – 16:00 茶歇

茶歇 16:00 – 16:20 主題演講 2：AGW——可僱傭的 AI Growth Worker｜主講：游臣隽（You Chenjun）• 神策數據 AGA 產品負責人

主題演講 2：AGW——可僱傭的 AI Growth Worker｜主講：游臣隽（You Chenjun）• 神策數據 AGA 產品負責人 16:20 – 17:05 專題討論 2（粵語）：企業增長的下一個時代：運營轉型與全渠道 AI 執行

專題討論 2（粵語）：企業增長的下一個時代：運營轉型與全渠道 AI 執行 17:05 – 17:10 茶歇

茶歇 17:10 – 17:40 專題討論 3（英語）：企業增長的下一個時代：AI 驅動運營與客戶互動

專題討論 3（英語）：企業增長的下一個時代：AI 驅動運營與客戶互動 17:40 – 18:00 交流與總結：活動總結、自由交流及開放式酒會

備註：以上議程可能根據最終情況進行調整。

報名須知：名額有限，歡迎報名，但所有報名均需經神策數據最終審核，審核通過方可出席；提交報名不等同於獲得席位。獲批申請人將收到確認通知。

報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScktQw9VaAgktTxb6oa1DJMAiqQ8RiVC7CbR4rh7yZhSorCHQ/viewform?pli=1

聯絡： [email protected]

關於神策數據

神策數據（Sensors Data）是國內領先的企業級 AI 數據增長服務商，以 Sensors AI 產品矩陣為核心，通過 AGW（AI Growth Worker）等產品幫助企業從「購買增長軟件」升級為「僱傭一支 AI 增長團隊」，讓數據真正轉化為業務增長結果。總部設於中國北京，業務服務亞洲多地企業客戶。

SOURCE 神策數據