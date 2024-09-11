新研究顯示生成式 AI 已超越企業中的其他 AI 應用，催生了一批新的 AI 領導者和雲服務提供商

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WekaIO

12 9月, 2024, 06:00 CST

加州蒙特利爾和坎貝爾2024年9月12日 /美通社/ -- 在 ALL IN 2024：AI 原生數據平台 WEKA 聯合 S&P Global Market Intelligence 發佈了第二份年度全球 AI 趨勢報告。S&P Global Market Intelligence 受 WEKA 委託，進行了一項全球性研究，對 1,500 多名 AI 從業者和決策者進行了調查，以深挖影響 AI 技術普及與實施的關鍵趨勢。報告還從時下在領導 AI 革命中漸露頭角的企業，剖析了他們的關鍵實踐。

「我們 2024年 AI 趨勢研究最重要的一個發現，是自 2023 年初 ChatGPT 3 和首批生成式 AI 模型問世以來，AI 領域的發展呈現出驚人的加速態勢。生成式 AI 在短短兩年內便超越了其他所有企業級人工智能應用，催生了一批新的 AI 領先企業，同時推動了專業 AI 和 GPU 雲服務市場迅速崛起」，S&P Global Market Intelligence 旗下 451 Research 的首席研究分析師 John Abbott 指出。「我們的研究發現，企業的 AI 成熟度與其收入、營運效率以及產品創新上市時間呈現出顯著的直接關係。」1

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2024_Global_Trends_in_AI
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此外，新報告指出，儘管 AI 在全球企業中的應用愈益廣泛，但要成功大規模部署 AI 仍面臨諸多挑戰。數據架構作為今年報告的核心主題，不僅提出了首批 AI 領先企業，亦揭示了許多企業在擴大規模方面仍面臨挑戰。GPU 的供應問題是另一個普遍存在的挑戰，地區性差異持續存在，表明全球對 AI 的需求遠遠大於對 AI 加速器和 GPU 的需求，而後者是 AI 項目得以實施的關鍵。為克服 GPU 供需失衡的問題和推動其 AI，許多企業已成功引用超大型雲服務提供商的 AI 基礎設施即服務，並參與新興的 AI 和 GPU 雲市場。

2024 年 AI 趨勢報告的主要發現包括： 

AI 應用在企業中愈加普遍

  • 33% 的調查受訪者已達到企業級規模，同時 AI 項目已廣泛實施並促成重要的商業價值，較去年的 28% 有所上升。
  • 在企業 AI 的普及方面，北美地區遙遙領先。調查顯示，48% 的北美受訪企業表示已廣泛部署 AI 技術，而亞太地區和歐洲、中東及非洲地區的比例分別為 26% 和 25%。
  • 產品優化與營運效率是企業投資的重要驅動力。許多企業透過 AI 技術，提升產品或服務質素(42%)、促進營收增長 (39%)、提高員工生產力 (40%) 及 IT 效率 (41%)，並加速整體創新步調 (39%)。

生成式 AI 迅速超越其他 AI 應用

  • 令人矚目的是，高達 88% 的企業正積極投資於生成式 AI 的研究，遠超其他 AI 應用，如預測模型(61%)、分類 (51%)、專業系統 (39%) 及機械人 (30%)。
  • 生成式 AI 普及率呈爆發式增長：有 24% 的企業表示，生成式 AI 已成功整合至其企業營運中。另有 37% 的企業已將生成式 AI 投入生產，但尚未全面推廣。只有 11% 完全未投資於生成式 AI。

許多 AI 項目無法擴展 — 傳統數據架構是問題的根源

  • 根據平均數據，企業在試驗階段有 10 個 AI 項目，而 16 個在有限部署中，但只有六個項目被大規模部署。
  • 將 AI 項目投入生產時，數據質素是最大的挑戰。
  • AI/ML 部署過程中，最主要的技術樽頸在於存儲與數據管理，佔比高達 35%，遠高於計算 (26%)、安全 (23%) 及網絡 (15%) 等其他方面。這充分證明了許多企業的 AI 項目因數據基礎薄弱而受阻。

GPU 的供應持續受到限制，影響了基礎架構決策

  • 調查顯示，40% 的企業將 AI 加速器的可獲得性列為其基礎設施建設的首要考量。同時，30% 的受訪企業認為 GPU 的供應不足是將 AI 模型部署至生產環境的三大挑戰之一。
  • 公司獲取 GPU 的主要渠道：有 46% 的受訪者選擇利用超大規模公有雲平台進行模型訓練，同時，越來越多的受訪者 (32%) 開始採用 GPU 雲服務提供商。

對 AI 對環境影響的擔憂仍然存在，但沒有減緩普及的步調

  • 近三分之二 (64%) 的企業表示，他們擔心 AI /機器學習 (ML) 項目對其能源使用和碳足跡的影響；而 25% 表示非常擔心。
  • 42% 的企業表示，在過去 12 個月內，他們投資於節能型 IT 硬件/系統，以解決 AI 計劃的潛在環境影響。其中，56% 認為這產生了「高」或「非常高」的影響。

WEKA 聯合創始人兼行政總裁 Liran Zvibel 表示：「就像互聯網、智能手機和雲端運算一樣，AI 代表了一個範例轉變，不僅正在重塑產業樣貌，更孕育出一批嶄新的行業領袖與顛覆者。與過去的技術轉型不同的是，AI 普及和成熟的速度前所未見。S&P Global 的 2024年 AI 趨勢報告指出，首批採用 AI 技術的領導企業已透過加速企業與產品創新，縮短產品上市時間，成功擴大其競爭優勢，並對企業營運績效產生了積極的影響。相比之下，AI 成熟度較低的企業面臨落後的風險。為在 AI 時代保持競爭力並實現持續發展，企業需尋求可靠的技術合作夥伴，共同克服技術鴻溝，以確保企業能夠靈活應對未來挑戰。」

如欲閱讀 S&P Global Market Intelligence 的 2024 年全球 AI 趨勢研究的完整內容，請瀏覽www. weka.io/Trends-in-AI

研究方法 
S&P Global Market Intelligence 於 2024 年第二季度對全球 1,519 位企業、研究機構以及 AI 服務提供商的 AI/ML 決策者和意見領袖進行了調查，該調查結果構成 2024 年全球 AI 趨勢報告的基礎。研究重點關注在以下行業的試點及生產環境中，已部署 AI/ML 項目的受訪者：航空航天和國防、汽車、能源/石油和天然氣、金融、政府、醫療保健、高等教育、IT 和服務、生命科學、製造業、傳媒/娛樂、電訊、運輸和物流以及公用事業。報告還利用 S&P Global 進行的其他研究的背景知識。

關於 WEKA 
WEKA 正在為 AI 時代構建企業級數據堆疊的新方法。WEKA® 數據平台採用雲端原生及 AI 原生架構，樹立 AI 基礎設施的標竿。該平台可靈活部署於任何地方，支援本地、雲端和邊緣運算環境之間的無縫數據轉移。該平台將傳統數據孤島轉化為動態數據管道，可加速 GPU 運算、AI 模型訓練和推理以及其他高性能工作負載，使之能更高效地運作、減少能耗，並降低相關的碳排放。WEKA 幫助全球最具創新精神的企業和研究機構解決複雜的數據挑戰，更快速、更可持續地探索新發現、見解和成果，其客戶更是包括財富 50 強中的 12 間企業。請瀏覽 www.weka.io 了解更多資訊，或在 LinkedInXFacebook 上關注 WEKA。

WEKA 及 WEKA 標誌乃 WekaIO, Inc. 的註冊商標。此處使用的其他商業名稱可能為其他商標擁有者分別擁有。

1 451 Research 是 S&P Global Market Intelligence 的一部分，於 2024 年 8 月發佈了《全球 AI 趨勢》的研究報告

SOURCE WekaIO

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