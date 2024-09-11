新研究顯示生成式 AI 已超越企業中的其他 AI 應用，催生了一批新的 AI 領導者和雲服務提供商

加州蒙特利爾和坎貝爾2024年9月12日 /美通社/ -- 在 ALL IN 2024：AI 原生數據平台 WEKA 聯合 S&P Global Market Intelligence 發佈了第二份年度全球 AI 趨勢報告。S&P Global Market Intelligence 受 WEKA 委託，進行了一項全球性研究，對 1,500 多名 AI 從業者和決策者進行了調查，以深挖影響 AI 技術普及與實施的關鍵趨勢。報告還從時下在領導 AI 革命中漸露頭角的企業，剖析了他們的關鍵實踐。

「我們 2024年 AI 趨勢研究最重要的一個發現，是自 2023 年初 ChatGPT 3 和首批生成式 AI 模型問世以來，AI 領域的發展呈現出驚人的加速態勢。生成式 AI 在短短兩年內便超越了其他所有企業級人工智能應用，催生了一批新的 AI 領先企業，同時推動了專業 AI 和 GPU 雲服務市場迅速崛起」，S&P Global Market Intelligence 旗下 451 Research 的首席研究分析師 John Abbott 指出。「我們的研究發現，企業的 AI 成熟度與其收入、營運效率以及產品創新上市時間呈現出顯著的直接關係。」1

此外，新報告指出，儘管 AI 在全球企業中的應用愈益廣泛，但要成功大規模部署 AI 仍面臨諸多挑戰。數據架構作為今年報告的核心主題，不僅提出了首批 AI 領先企業，亦揭示了許多企業在擴大規模方面仍面臨挑戰。GPU 的供應問題是另一個普遍存在的挑戰，地區性差異持續存在，表明全球對 AI 的需求遠遠大於對 AI 加速器和 GPU 的需求，而後者是 AI 項目得以實施的關鍵。為克服 GPU 供需失衡的問題和推動其 AI，許多企業已成功引用超大型雲服務提供商的 AI 基礎設施即服務，並參與新興的 AI 和 GPU 雲市場。

2024 年 AI 趨勢報告的主要發現包括：

AI 應用在企業中愈加普遍

33% 的調查受訪者已達到企業級規模，同時 AI 項目已廣泛實施並促成重要的商業價值，較去年的 28% 有所上升。

在企業 AI 的普及方面，北美地區遙遙領先。調查顯示，48% 的北美受訪企業表示已廣泛部署 AI 技術，而亞太地區和歐洲、中東及非洲地區的比例分別為 26% 和 25%。

產品優化與營運效率是企業投資的重要驅動力。許多企業透過 AI 技術，提升產品或服務質素(42%)、促進營收增長 (39%)、提高員工生產力 (40%) 及 IT 效率 (41%)，並加速整體創新步調 (39%)。

生成式 AI 迅速超越其他 AI 應用

令人矚目的是，高達 88% 的企業正積極投資於生成式 AI 的研究，遠超其他 AI 應用，如預測模型(61%)、分類 (51%)、專業系統 (39%) 及機械人 (30%)。

生成式 AI 普及率呈爆發式增長：有 24% 的企業表示，生成式 AI 已成功整合至其企業營運中。另有 37% 的企業已將生成式 AI 投入生產，但尚未全面推廣。只有 11% 完全未投資於生成式 AI。

許多 AI 項目無法擴展 — 傳統數據架構是問題的根源

根據平均數據，企業在試驗階段有 10 個 AI 項目，而 16 個在有限部署中，但只有六個項目被大規模部署。

將 AI 項目投入生產時，數據質素是最大的挑戰。

AI/ML 部署過程中，最主要的技術樽頸在於存儲與數據管理，佔比高達 35%，遠高於計算 (26%)、安全 (23%) 及網絡 (15%) 等其他方面。這充分證明了許多企業的 AI 項目因數據基礎薄弱而受阻。

GPU 的供應持續受到限制，影響了基礎架構決策

調查顯示，40% 的企業將 AI 加速器的可獲得性列為其基礎設施建設的首要考量。同時，30% 的受訪企業認為 GPU 的供應不足是將 AI 模型部署至生產環境的三大挑戰之一。

公司獲取 GPU 的主要渠道：有 46% 的受訪者選擇利用超大規模公有雲平台進行模型訓練，同時，越來越多的受訪者 (32%) 開始採用 GPU 雲服務提供商。

對 AI 對環境影響的擔憂仍然存在，但沒有減緩普及的步調

近三分之二 (64%) 的企業表示，他們擔心 AI /機器學習 (ML) 項目對其能源使用和碳足跡的影響；而 25% 表示非常擔心。

42% 的企業表示，在過去 12 個月內，他們投資於節能型 IT 硬件/系統，以解決 AI 計劃的潛在環境影響。其中，56% 認為這產生了「高」或「非常高」的影響。

WEKA 聯合創始人兼行政總裁 Liran Zvibel 表示：「就像互聯網、智能手機和雲端運算一樣，AI 代表了一個範例轉變，不僅正在重塑產業樣貌，更孕育出一批嶄新的行業領袖與顛覆者。與過去的技術轉型不同的是，AI 普及和成熟的速度前所未見。S&P Global 的 2024年 AI 趨勢報告指出，首批採用 AI 技術的領導企業已透過加速企業與產品創新，縮短產品上市時間，成功擴大其競爭優勢，並對企業營運績效產生了積極的影響。相比之下，AI 成熟度較低的企業面臨落後的風險。為在 AI 時代保持競爭力並實現持續發展，企業需尋求可靠的技術合作夥伴，共同克服技術鴻溝，以確保企業能夠靈活應對未來挑戰。」

如欲閱讀 S&P Global Market Intelligence 的 2024 年全球 AI 趨勢研究的完整內容，請瀏覽www. weka.io/Trends-in-AI。

研究方法

S&P Global Market Intelligence 於 2024 年第二季度對全球 1,519 位企業、研究機構以及 AI 服務提供商的 AI/ML 決策者和意見領袖進行了調查，該調查結果構成 2024 年全球 AI 趨勢報告的基礎。研究重點關注在以下行業的試點及生產環境中，已部署 AI/ML 項目的受訪者：航空航天和國防、汽車、能源/石油和天然氣、金融、政府、醫療保健、高等教育、IT 和服務、生命科學、製造業、傳媒/娛樂、電訊、運輸和物流以及公用事業。報告還利用 S&P Global 進行的其他研究的背景知識。

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WEKA 正在為 AI 時代構建企業級數據堆疊的新方法。WEKA® 數據平台採用雲端原生及 AI 原生架構，樹立 AI 基礎設施的標竿。該平台可靈活部署於任何地方，支援本地、雲端和邊緣運算環境之間的無縫數據轉移。該平台將傳統數據孤島轉化為動態數據管道，可加速 GPU 運算、AI 模型訓練和推理以及其他高性能工作負載，使之能更高效地運作、減少能耗，並降低相關的碳排放。WEKA 幫助全球最具創新精神的企業和研究機構解決複雜的數據挑戰，更快速、更可持續地探索新發現、見解和成果，其客戶更是包括財富 50 強中的 12 間企業。請瀏覽 www.weka.io 了解更多資訊，或在 LinkedIn、X 和 Facebook 上關注 WEKA。

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1 451 Research 是 S&P Global Market Intelligence 的一部分，於 2024 年 8 月發佈了《全球 AI 趨勢》的研究報告

SOURCE WekaIO