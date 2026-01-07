技嘉以人為本設計定義地端 AI 解決方案，2026 持續推動個人 AI 應用落地

新聞提供者GIGABYTE
08 1月, 2026, 05:00 CST
台北2026年1月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）因應 AI 應用加速由雲端走向地端的產業趨勢，技嘉將持續強化在個人 AI 時代的領先布局，並透過「以人為本」的設計理念將地端 AI 定位為 2026 年的發展核心，賦予 AI 高度實用性與直覺操作，確保使用者在各類場景中都能享有即時回應、完整掌控與無縫體驗，進而讓智慧應用深度落實於創作者、玩家與大眾的日常。
技嘉秉持「以人為本」，將 AI 定位為即時協助的互動夥伴；透過可切換、多模式與使用者導向的靈活設計，避免 AI 過度介入，確保控制權與最終決定權保留在用戶手中。其中，技嘉 AI 電競筆電搭載 AI 助理 GiMATE，透過一鍵語音「Press and Speak」即可按使用者需求啟用情境感知功能，即時最佳化筆電的效能調校、電力管理、音效體驗與隱私防護。GiMATE Creator 與 GiMATE Coder 可依指令回應，協助內容創作與程式開發更流暢，提升生產力同時不干擾既有工作流程。
此一理念也延伸至主機板產品設計，技嘉獨家核心技術 X3D Turbo Mode 2.0 運用 AI 模型，依據實際使用情境即時動態平衡效能、功耗與散熱表現，無需手動調校。同時，AORUS AI BOX 內建的 GPU Selector 應用程式，可讓使用者精準將運算任務分配到指定的 GPU，讓地端 AI 的運作清楚可控，並兼顧執行效率。
技嘉地端 AI 生態系橫跨全系列消費性產品，包含主機板、顯示卡、筆電、OLED 電競螢幕與 AI TOP 系統，使用者不論在何種裝置間切換，都能依需求找到最合適的解決方案，享有一致、順暢且具備高度擴展性的 AI 體驗。欲了解更多產品資訊，請至 GIGABYTE EVENT｜CES 2026，或至 CES 2026 技嘉攤位（LVCC North Hall #8519），媒體與貴賓亦可前往 GIGABYTE Ballroom 體驗技嘉最新 AI 技術應用。
SOURCE GIGABYTE
分享這篇文章