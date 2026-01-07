技嘉以人為本設計定義地端 AI 解決方案，2026 持續推動個人 AI 應用落地

台北2026年1月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）因應 AI 應用加速由雲端走向地端的產業趨勢，技嘉將持續強化在個人 AI 時代的領先布局，並透過「以人為本」的設計理念將地端 AI 定位為 2026 年的發展核心，賦予 AI 高度實用性與直覺操作，確保使用者在各類場景中都能享有即時回應、完整掌控與無縫體驗，進而讓智慧應用深度落實於創作者、玩家與大眾的日常。

技嘉秉持「以人為本」，將 AI 定位為即時協助的互動夥伴；透過可切換、多模式與使用者導向的靈活設計，避免 AI 過度介入，確保控制權與最終決定權保留在用戶手中。其中，技嘉 AI 電競筆電搭載 AI 助理 GiMATE，透過一鍵語音「Press and Speak」即可按使用者需求啟用情境感知功能，即時最佳化筆電的效能調校、電力管理、音效體驗與隱私防護。GiMATE Creator 與 GiMATE Coder 可依指令回應，協助內容創作與程式開發更流暢，提升生產力同時不干擾既有工作流程。