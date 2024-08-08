數字王國結盟威剛科技 雙強聯手引領AI新時代的娛樂體驗

威剛看好數字王國於全球影視特效技術優勢與娛樂圈基礎

威剛電競品牌 XPG，致力突破產業極限，持續推出遊戲創新產品與服務，讓玩家享有更出色的遊戲嶄新體驗，而威剛不斷追求創新和極致娛樂體驗的精神與數字王國的技術優勢不謀而合，雙方聯手將可為產品與應用開創全新可能。誕生於荷里活的數字王國歷經 30 多年發展，已參與製作數百部電影和劇集、數千個商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。在視覺特效、AI 虛擬人和可視化等領域逐步實現全球性拓展，掌握極具競爭力的技術實力、創意思維，以及荷里活影業 IP 授權洽談經驗與優勢。

威剛看好數字王國多年在全球視覺特效及娛樂產業累積的深厚實力與領先技術，威剛科技董事長陳立白先生表示：「非常期待與數字王國的合作，希望合作能夠為威剛集團帶來更多元及更寬廣的營運效益，除了電競品牌 XPG 未來於大中華及美洲區的業務表現可望蒸蒸日上，期望未來雙方合作範圍將穩定擴大，為集團創造強勁的成長與獲利動能。」

AI 虛擬人創新體驗 XPG 助力數字王國技術應用落地

AI 虛擬人已成為新世代不可或缺的要素，數字王國搶先布局研發，將 AI 虛擬人的構建流程迭代為即時捕捉、渲染和驅動，創造出具有情感表現力和互動特性的數位角色，這一成果促使數字王國將其應用延伸至大銀幕之外，如娛樂、旅遊、教育及金融服務等領域，而在與威剛聯手合作下，將更進一步結合遊戲產品拓展應用。

由數字王國與威剛科技共同打造的 XPG 品牌大使「AI 虛擬人 Mera」，繼日前於台北國際電腦展 COMPUTEX 中亮相後，今日發表會Mera再度現身亮相，並現場即時互動，展現虛擬人科技結合 AI 創新技術。緊扣「Entering a New Domain of Gaming Lifestyle」主題，未來可望在威剛系列產品應用帶來突破與創新體驗，如在電競產品中導入 AI 虛擬助理、AI 虛擬夥伴等特色應用，革新玩家遊戲體驗。

數字王國行政總裁謝安先生表示：「數字王國致力研發與拓展 AI 虛擬人多元應用與商業模式，AI 跨界應用的時代已經到了，很榮幸能與威剛結盟，整合雙方軟體、硬體及 AI 技術突破創新，加上數字王國在荷里活 IP 授權方面別具優勢，不僅能為威剛與 XPG 產品帶來創新變革，也將挹注數字王國推動 AI 虛擬人應用技術落地。」

在發表會上，王牌製作人林心如小姐、金星文創王偉忠先生、時尚教母伊林娛樂副董事長陳婉若女士也以特別嘉賓專程到場支持，共同為這場意義非凡的跨界結盟發表會共襄盛舉。威剛科技與數字王國亦在發表會上宣布，威剛科技授權數字王國在大中華地區及美洲地區銷售旗下 XPG 品牌之系列產品，開創AI跨界新市場和新領域，未來雙方將緊密合作，將AI、軟體與硬體三方的技術創新，以及娛樂、遊戲、影劇、時尚等跨界發展做好強強結盟，聯手開創引領 AI 新時代的娛樂極致體驗。

圖片下載及說明：

DD x XPG - Google Drive

關於威剛 – 引領創新，定義未來

作為全球第二大記憶體、SSD自有品牌模組廠及台灣第19大國際品牌。ADATA除記憶體外，也提供完整電競產品、工業應用解決方案、商用電動車與AI智能機器人等多元產品。秉持「不斷創新、追求卓越」信念，持續推出領先業界產品，更屢獲「台灣精品獎」及iF Design、Reddot等多項國際產品大獎肯定；展現「以人為本、社會關懷」精神，自2020年開始，威剛連續五年獲「亞洲企業社會責任獎」及「亞洲最佳企業雇主」。此外，威剛更締造高難度「三冠王」成就，是唯一獲國際職場文化領域權威研究機構「卓越職場®」評為「亞洲最佳職場™」、「大中華區最佳職場™」、「台灣最佳職場™」的台灣品牌，威剛總公司與美國、巴西、墨西哥子公司皆獲「卓越職場認證™」。展望未來，ADATA以「Innovate Today, Embrace Tomorrow」為永續經營願景，持續發揮「蜂鳥精神」，利用創新科技為人們創造豐富多彩的智慧生活！欲瞭解詳盡訊息，歡迎造訪威剛科技官方網站www.adata.com

關於 XPG – XTREME PERFORMANCE GEAR

XPG（XTREME PERFORMANCE GEAR）由 ADATA 創立，旨在為遊戲玩家、電子競技專業人士和技術愛好者提供高性能產品。XPG 致力於開發可提供極致性能的產品，因此與遊戲和電子競技社區密切合作，深入了解用戶的真正需求。 XPG 提供從系統、組件、外圍設備到設備的全系列產品，並以最高標準的穩定性、可靠性和性能來創建它們。XPG 還開發具有純粹酷炫設計的產品，這些產品為 XPG 贏得了多項著名的國際獎項，例如 iF 設計和優秀設計。除了產品之外，XPG 還積極贊助和支持全球電子競技賽事和團隊，以實現最高水平的極致遊戲體驗。更多詳盡資訊，歡迎造訪 XPG 官方網站www.xpg.com

關於數字王國

數字王國集團有限公司（「數字王國」）是感官體驗虛擬化先鋒。經歷 30 多年的蛻變，誕生於荷里活的數字王國已逐步實現視覺特效、虛擬人和可視化等領域的全球性拓展。對創意實力與先進技術的追求，促使數字王國持續將無可比擬的雕琢旨趣引入創作過程，以打造數百部電影和劇集、數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表成果包含：斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《飛越來生緣》和《奇幻逆緣》，締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。

作為首間成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，數字王國於 2016 年揚帆虛擬賽道。通過充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用手段，數字王國構建了一系列照片寫實級且具備情感表現力的全實時化數碼角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互動提供嶄新的載體形式。

數字王國於香港聯交所上市（股份代號：547）；總部設在香港，而在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等多個城市均設有業務據點。

數字王國官方網站 - WWW.DIGITALDOMAIN.COM

SOURCE 數字王國集團有限公司