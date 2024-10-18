商湯十周年國際論壇：創新十載不停步 共譜AI新篇章

創新科技及工業局副局長張曼莉女士表示：「我們欣悉商湯科技持續致力於開發原創人工智能演算法，這將有助於解決現實世界的挑戰。香港特區政府亦正採取全方位策略發展人工智能生態圈。正如今年的《施政報告》所指出，我們將透過數字政府及智慧城市方案，以及100億元『創科產業引導基金』等措施，與『產、學、研、投』各界攜手合作，推動人工智能領域的創新。」

香港科技園公司主席查毅超博士表示：「我很高興能與商湯科技在其創科之旅上一路同行，支持並見證著每一個重要時刻。商湯科技已發展成為亞洲最大的人工智能軟件公司，充分展現了香港培育世界頂尖科技企業的能力。科技園公司一直致力支援不同階段的創科公司，從初創企業到發展成熟的科技龍頭。我們將繼續推動香港領跑於科技創新領域，並全力支持國家實現『新質生產力』。讓我們繼續與各地各行業攜手合作創新，共同為潛力龐大的人工智能發展塑造一個可持續未來。」

投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓先生表示：「祝賀商湯科技在香港成立十周年，我們很自豪能夠擁有一家以香港為家的全球領先的人工智能解決方案公司。」

過去十載，人工智能技術從初創階段，發展成為全球科技行業重心所在。商湯科技董事長兼首席執行官徐立博士在論壇上表示：「邁向人工智能2.0時代，商湯以穩健的數字基礎設施、先進的大模型體系和實際應用為基礎，致力推動新一輪創新。我們聚焦利用人工智能帶來的變革力量，以大模型賦能百業，提高生產力，同時爲可持續發展作出貢獻，惠及整體社會。我們矢志於人工智能領域作出突破，讓人工智能成為更普惠兼容、影響深遠的技術。」

國際人工智能發展：推動行業與基礎設施升級轉型

本次論壇共有七場專題討論，從人工智能在商業轉型中的作用到倫理治理等議題，帶出人工智能技術如何重塑全球行業，尤其在亞太和中東地區的機遇。

在「人工智能重塑行業：推動亞太地區商業轉型」環節中，談及人工智能在各個行業和地區的主要採用領域。該小組探討了多元化的AI格局、AI如何融入社會體系，以及在金融和法律等行業的成功應用。討論主張負責任地利用人工智能於創新領域，強調需要採取前瞻性方式，充分利用人工智能賦能轉型變革。商湯積極把握亞太區的龐大機遇，與東南亞企業合作，推動各行各業利用AI提升效率，實現業務轉型升級，包括提供定製化大模型，迎合當地文化和語言，解決亞太區日漸擴大的市場需求。

另一個關鍵討論是「AI促進城市轉型：在香港和中東建設智能互聯的城市」，圍繞中東與香港的數碼基建，如何加強AI應用，特別是用於提升整體顧客、旅遊體驗。討論中強調能否順利在業務應用AI，取決於數據收集和分析的效能。從商湯科技與中東客戶合作來看，開發本地化人工智能解決方案相當重要，目前商湯的中東業務涵蓋數字娛樂、智能建築、智能停車和智能辦公場所等，並在當地建立人工智能研究實驗室，培養人才並推動該地區的人工智能發展。

栽培下一代人工智能創新者

為紀念、秉承商湯科技創始人、人工智能科學家湯曉鷗教授的創新精神，商湯科技聯合創始人林達華博士及其他曾與湯教授共事或接觸過的傑出學者，在「培育下一代創新者」環節中回顧了湯教授對培育人工智能青年人才的承諾，以及致力推動人工智能成為社會變革力量的願景。湯教授啟發商湯以「堅持原創，讓AI引領人類進步」為使命，培養下一代投身人工智能創新之士，冀推動香港創科發展。

論壇以「催化創新：提升香港在全球創新生態系統中的領導力」結束，阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪女士、香港科技園公司行政總裁黃克強先生與徐立博士進行談話，討論強調了湯教授對香港創新格局的影響，以及他如何不遺餘力轉化學術研究為人工智能方案。

展望未來：未來十年的AI

隨着商湯踏入下一個發展階段，公司目標明確，致力利用人工智能造福社會，推動各行業可持續發展。經過十年洗禮，商湯不僅累積了豐碩技術成果，更承諾繼續通過各方合作推動人工智能突破，以解決現有挑戰、提升生活水平、構建一個更加互聯的未來。商湯將繼續引領人工智能2.0時代的前沿，塑造一個科技賦能、包容、可持續的世界。

關於商湯集團

作為人工智慧軟件公司，商湯科技以「 堅持原創，讓 AI 引領人類進步」為使命，旨在持續引領人工智慧前沿研究，持續打造更具拓展性、更普惠的人工智慧軟件平臺，推動經濟、社會和人類的發展，幷持續吸引及培養頂尖人才，共同塑造未來。

商湯集團擁有深厚的學術積累，並長期投入於原創技術研究，不斷增強行業領先的多模態、多任務通用人工智慧能力，涵蓋感知智慧、自然語言處理、決策智慧、智慧內容生成等關鍵技術領域，同時包含 AI 晶片、AI 傳感器及 AI 算力基礎設施在內的關鍵能力。此外，商湯前瞻性打造新型人工智慧基礎設施—— SenseCore 商湯 AI 大裝置，打通算力、演算法和平臺，幷在此基礎上建立商湯多模態大模型及研發體系，以低成本解鎖通用人工智慧任務的能力，推動高效率、低成本、規模化的 AI 創新和落地，進而打通商業價值閉環，解決長尾應用問題，引領人工智慧進入工業化發展階段。商湯集團業務涵蓋生成式AI、傳統AI和智能汽車，相關產品與解決方案深受客戶與合作夥伴好評。

商湯集團倡導「發展」的人工智慧倫理觀，幷積極參與有關數據安全、隱私保護、人工智慧倫理道德和可持續人工智慧的行業、國家及國際標準的制訂，與多個國內及多邊機構就人工智慧的可持續及倫理發展開展了密切合作。商湯《AI可持續發展道德準則》被聯合國人工智慧戰略資源指南選錄，是亞洲首家獲此殊榮的人工智慧公司。

目前，商湯科技已於香港交易所主機板掛牌上市。商湯集團現已在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、南平、青島、三亞、西安、澳門、京都、東京、新加坡、利雅德、阿布達比、杜拜、吉隆玻、首爾等地設立辦公室。另外，商湯科技在泰國、印度尼西亞、菲律賓等國家均有業務。更多訊息，請訪問商湯科技網站、LinkedIn、X、Facebook和YouTube專頁。

SOURCE SenseTime