教圖、培進、數傳達成戰略合作協議 冀AI平台全面支援教學需要

當天，在聯合出版（集團）有限公司副董事長兼總裁李濟平、聯合出版（集團）有限公司副總裁李家駒、中國編輯學會會長郝振省、數傳集團董事長劉永堅見證下，聯合培進教育出版（香港）有限公司董事總經理李偉樂、香港教育圖書有限公司董事總經理鄺國俅與數傳幻景（香港）科技有限公司董事總經理李曦寰簽署了三方戰略合作協議。

關於香港教育圖書有限公司

香港教育圖書有限公司成立於1979年，一直致力出版中小學教科書、教參書及其他教育圖書，並開發多個電子平台及工具，協助教師提升教學效益及學生自主學習。近年來業務向不同領域發展，涵蓋教學、研學、代理、教育研究、教師培訓等範疇，由單一的教育出版向全面的教育服務轉型。

關於聯合培進教育出版（香港）有限公司

聯合培進教育出版（香港）有限公司秉持「創新學習，學習創新 (Learn. Innovate.) 」的理念，致力編寫優質教科書及教材，涵蓋中小學及學前教育各學習領域，並積極發展教育科技，開發各種網上和多媒體形式的教材，讓教師在數碼化時代以創新的教學工具，繼續春風化雨。

關於數傳幻景 （ 香港 ） 科技有限公司

數傳幻景（香港）科技有限公司成立於2023年11月，隸屬數傳集團，是集團在技術革新與市場拓展領域的重要力量。該子公司始終專注於持續的研發工作以及技術的迭代升級，致力於憑藉自身的專業優勢，不斷拓寬全球客戶基礎。其業務範疇廣泛涉及教育輔導書籍、商業管理類著作以及科技類出版物等多種圖書品類，在香港、台灣地區乃至東南亞市場都有著積極影響，展現出強大的市場拓展實力和行業影響力。

媒體聯絡：qi an, [email protected]

SOURCE 數傳幻景（香港）科技有限公司