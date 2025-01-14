教圖、培進、數傳達成戰略合作協議 冀AI平台全面支援教學需要
新聞提供者數傳幻景（香港）科技有限公司
14 1月, 2025, 16:00 CST
深圳2025年1月14日 /美通社/ -- 1月10日，香港教育圖書有限公司、聯合培進教育出版（香港）有限公司和數傳幻景香港科技有限公司在深圳舉辦戰略合作簽約儀式，將共同開發人工智能生成教學資源平台，通過人工智能技術支援學校需要，令教師教學更加靈活高效。
此次深度合作，三方發揮各自所長，全方位支持業界需要。新開發的教學資源平台基於最新AI科技，可以整合多種教學資源，提升教學效率，生成客制化的課程内容，照顧不同學生的學習需要。
當天，在聯合出版（集團）有限公司副董事長兼總裁李濟平、聯合出版（集團）有限公司副總裁李家駒、中國編輯學會會長郝振省、數傳集團董事長劉永堅見證下，聯合培進教育出版（香港）有限公司董事總經理李偉樂、香港教育圖書有限公司董事總經理鄺國俅與數傳幻景（香港）科技有限公司董事總經理李曦寰簽署了三方戰略合作協議。
關於香港教育圖書有限公司
香港教育圖書有限公司成立於1979年，一直致力出版中小學教科書、教參書及其他教育圖書，並開發多個電子平台及工具，協助教師提升教學效益及學生自主學習。近年來業務向不同領域發展，涵蓋教學、研學、代理、教育研究、教師培訓等範疇，由單一的教育出版向全面的教育服務轉型。
關於聯合培進教育出版（香港）有限公司
聯合培進教育出版（香港）有限公司秉持「創新學習，學習創新 (Learn. Innovate.) 」的理念，致力編寫優質教科書及教材，涵蓋中小學及學前教育各學習領域，並積極發展教育科技，開發各種網上和多媒體形式的教材，讓教師在數碼化時代以創新的教學工具，繼續春風化雨。
關於數傳幻景（香港）科技有限公司
數傳幻景（香港）科技有限公司成立於2023年11月，隸屬數傳集團，是集團在技術革新與市場拓展領域的重要力量。該子公司始終專注於持續的研發工作以及技術的迭代升級，致力於憑藉自身的專業優勢，不斷拓寬全球客戶基礎。其業務範疇廣泛涉及教育輔導書籍、商業管理類著作以及科技類出版物等多種圖書品類，在香港、台灣地區乃至東南亞市場都有著積極影響，展現出強大的市場拓展實力和行業影響力。
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SOURCE 數傳幻景（香港）科技有限公司
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