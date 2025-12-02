多項科技合作項目落地 港股從玉智農加速向「農業科技AI公司」轉型

香港2025年12月2日 /美通社/ -- 以下內容來源於深藍財經。

12月2日，香港聯交所主板上市公司從玉智農正式宣佈一系列重量級科技戰略合作項目，加速公司以供港農業集團向農業科技AI公司全面轉型。

過去三個月，從玉智農在智慧農業與新興技術領域持續加碼，逐步完善「AI+低空經濟」與數字農業的兩大佈局。資本市場對此保持積極關注，也進一步強化了公司「向現代化農業科技AI公司升級」的戰略方向。

公司近期宣佈的兩大重量級戰略合作，分別聚焦於低空經濟與數字農業的生態構建，以及「AI+低空經濟」在特定農業場景下的深度技術賦能。

11月24日，從玉智農與江西贛州南康區人民政府進一步推進戰略合作，重點圍繞贛州約150萬畝適宜低空作業的臍橙產業進行現代化升級。

根據戰略協議，雙方將共同聚焦低空經濟、人工智能、大數據及機器人技術等前沿領域，攜手打造全國領先的智慧農業示範基地，構建「天空地一體化」智慧農業服務體系，培育可複製、可推廣的發展模式，為鄉村振興注入新動能。

雙方將共同設立合資公司，構建權責清晰、優勢互補的治理架構。該公司將專注於智能機巢的研發、生產與部署，為臍橙產業提供貫穿種植、管理、運輸全鏈條的低空數字農業服務。

產業佈局將圍繞兩大核心領域展開：

其一，建設機巢網絡與智能製造基地。依托南康區已建成的無人機適航審定技術服務中心與低空經濟應用示範基地，推進無人機機巢製造基地的本地化生產；佈局覆蓋150萬畝臍橙園區的智能機巢網絡，構建「15分鐘無人機作業圈」，打造全國最大規模的農業低空經濟應用場景；同步設立研發中心，致力於攻克複雜山地環境下的自主飛行與精準作業技術瓶頸。

其二，推動低空經濟創新應用與數字技術融合。大規模推廣農業無人機在植保、農情監測、物流運輸等場景的應用，探索建立「果園—倉儲—市場」低空運輸示範線路；建設應用示範基地與臍橙產業大數據平台，研發專用AI種植模型，構建質量安全溯源體系，全面提升產業核心競爭力。

11月15日，從玉智農與內蒙古八爪智能科技有限公司（簡稱「八爪智能」）簽署合作框架協議，為公司智慧農業佈局再增一塊關鍵拼圖。

八爪智能作為技術供給方，其核心產品——高性能無人駕駛激光除草機器人，集成了機器視覺、AI大模型、無人駕駛及高能激光等多項技術，實現除草效率提升至人工的40倍，除淨率超過95%，毀苗率低於5%，並完全擺脫化學除草劑依賴，具備突出的環保及應用價值。

協議明確了三大核心合作內容：

共建示範園區，樹立行業標桿：八爪智能的無人駕駛激光除草機器人將率先在從玉智農旗下的高標準農田、供港蔬菜基地及中草藥種植園進行規模化商業應用。雙方將聯手打造「農業低空經濟與AI技術示範園區」，使其成為面向行業、資本及政府的綜合性展示窗口和SaaS化運營標桿。

聯合技術攻堅，構建創新引擎：雙方將共同成立「智慧農業AI算法聯合實驗室」，重點攻克農業視覺大模型在複雜田間環境下的感知與決策難題，並積極聯合申報國家及地方重大科技專項。

共創數據資產，佈局未來價值：合作中產生的植株級生長數據、田間環境數據及高精度雜草圖譜等「農業數據資產」，所有權歸雙方共同所有。這部分稀缺的數字資產將被視為參與未來數據要素市場的核心戰略資源，為上市公司貢獻數字資產儲備。

近期一系列合作的推進，顯示從玉智農正在加快構建以技術驅動為核心的新型農業發展體系。從太空育種、低空經濟到AI智能裝備，公司正推動多項前沿技術在產業鏈關鍵環節的落地應用，為推動農業生產效率提升、產業鏈現代化和數字化建設奠定基礎。

未來，從玉智農將繼續深化與科研機構、技術企業及地方政府的協同合作，完善「科技+產業」雙輪驅動機制，穩步推進農業科技化、智能化發展，為現代農業體系建設貢獻更多可落地、可推廣的實踐成果。

SOURCE 深藍財經