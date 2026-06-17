畢馬威發布第六份《我們的影響力計劃》報告：錨定淨零關鍵節點 以AI賦能可持續發展

當日發布會採用線下主會場與線上直播相結合的形式，各方與會嘉賓齊聚，共同探討AI（人工智能）技術賦能可持續發展，共探企業社會環境協同生態新路徑。畢馬威中國主席鄒俊在發布會上指出，今年是畢馬威連續第六年發布年度ESG報告，當前，人工智能正悄然融入各行各業，以「人工智能+」為核心的新質生產力，正成為驅動高質量發展的關鍵動力；此外，我國從「能耗雙控」全面向「碳排放雙控」轉型，持續推動綠色低碳發展向縱深推進。面對複雜多變的地緣政治與經濟形勢，畢馬威始終堅信「犯其至難而圖其至遠」的信念，積極響應國家戰略，將ESG理念融入組織運營的全過程中，用切實行動為員工、客戶及所在社區創造積極價值。

從治理到繁榮 十六項議題詮釋責任底色

作為本次發布會的核心內容，《我們的影響力計劃》涵蓋治理原則、以人為本、關愛地球、實現繁榮四大領域共16項重要性議題，包括職業道德、誠信與獨立性，透明度和責任觀；員工健康及福祉，共融多元與平等；氣候行動，自然環境與生物多樣性；科技與創新，涵蓋人工智能，具有影響力的社會舉措等。

畢馬威中國企業及公共事務部主管合夥人楊潔表示，《我們的影響力計劃》不止是一份年度報告，更是貫穿畢馬威全業務鏈條的頂層發展戰略。畢馬威始終秉持長期主義，將環境、社會、治理要求融入到日常運營、人才管理、與客戶服務中。對內，畢馬威優化職場建設、推動員工多元化發展；對外，聯動客戶挖掘可持續的商業價值，持續落地各類公益項目回饋社區，不斷踐行畢馬威創造長期社會價值的初心和使命。楊潔強調，可持續發展從來不是單一企業的孤軍奮戰，跨界協作才能凝聚起長效力量。畢馬威將深化政企、校企、企社等多方聯動，不斷拓展綠色轉型、AI向善、鄉村幫扶、青年賦能等落地項目，與各方共創更包容、綠色、穩健的產業與社會未來。

畢馬威中國「我們的影響力計劃」主管張弛介紹，從治理原則的角度，畢馬威道德決策框架CARE正指導全體員工做出符合畢馬威使命、價值觀和《操守準則》的決策，以強化畢馬威員工的職業道德文化根底，構築並加強信任。

「以人為本」是我們的核心理念，我們積極倡導機會平等，打造以多元包容為核心的企業文化。張弛提到，畢馬威通過北京與香港辦公室的空間煥新，持續打造更包容、高效的辦公環境；通過超過120萬小時的培訓，賦能員工職業發展，尤其在AI方面，為員工配備了世界級的AI工具及相關技能培訓；同時，我們啟動了第三屆新世代委員會，鼓勵年輕同事們積極參與公司戰略議題，貢獻創新思維。

此外，在關愛地球方面，畢馬威以科學碳目標為指引，在全球範圍內承諾將於2050年實現淨零排放，並將減碳融入運營與決策。在2025財年，畢馬威的碳排放總量同比下降9.5%，並通過購買中國綠色電力證書，持續履行採購100%可再生電力的承諾。作為減碳工作的補充，畢馬威還攜手公益夥伴，開展多個自然和生物多樣性保護項目。

在實現繁榮領域，畢馬威緊跟國家「人工智能+」戰略，成立了人工智能轉型辦公室，有效賦能內外部合作與創新。同時，秉持「增益社會，構築未來」的價值觀，向社區累計投入價值超過兩千萬元的公益資源，包括超過1萬7千小時的志願服務，惠及11萬餘人。面對突發災害，畢馬威迅速響應，捐贈超150萬港元，馳援香港大埔宏福苑受災居民。

圍繞「10by30（到2030年通過教育、就業和創業賦能，幫助全球1000萬有需要的青少年提升經濟實力）」的承諾；畢馬威將社會責任納入長期發展戰略，通過面向未來的技能培訓及就業支持等項目，支持青少年在AI時代背景下的終身學習與成長發展；同時以專業服務賦能基層組織與數字化建設，助力鄉村可持續發展。

人工智能賦能減碳行動+ESG價值落地：回歸以人為本的實踐路徑

發布會現場圓桌對話環節，參與嘉賓解碼案例、前瞻趨勢，可謂精彩紛呈。對話分別圍繞「從AI賦能員工、客戶和社區的角度探討如何為可持續未來做好準備」和「鏈接可持續未來- 企業、社會與環境的生態協同新路徑」兩大主題展開，邀請了來自畢馬威、企業界與非盈利組織的多位嘉賓參與案例分享與深度解讀，探討如何為可持續未來做好準備。在首場圓桌對話中，嘉賓們圍繞AI可持續頂層戰略、AI賦能員工-內部實踐、AI賦能客戶-企業商業落地實踐、AI賦能社區等話題展開討論。參與圓桌對話的畢馬威中國人工智能轉型辦公室（AITO）主管合夥人、金融科技諮詢合夥人柳曉光表示，畢馬威人工智能轉型辦公室在於統籌畢馬威人工智能戰略與能力建設，推動人工智能技術深度應用與賦能。柳曉光認為，人工智能不僅是效率工具，更是推動實現ESG目標的重要驅動力。企事業機構可以通過與職能部門和管理團隊緊密協作配合，促進各業務條線有效應用人工智能，賦能業務和運營模式轉型。他還重點介紹了畢馬威內部人工智能工具平台「軒轅Ki Chat」——該平台已獲得國家《信息安全技術——網絡安全等級保護》三級備案與測評，為員工提供了安全可靠、數據有保障的人工智能工具環境。

另一場「鏈接可持續未來- 企業、社會與環境的生態協同新路徑」主題圓桌則側重可持續發展生態協作，重點就ESG價值落地，如減排、循環經濟如何更好實現，並以海外實踐案例進行深入探討。關於生態合作，參與嘉賓認為在更大範圍內實現ESG目標，企業與社會組織的互動不可或缺。畢馬威中國環境、社會和治理服務合夥人胡穎華主持本場圓桌論壇，她表示，在氣候風險與可持續發展加速融合的背景下，畢馬威致力於幫助企業將風險轉化為韌性，並以韌性驅動長期價值創造。依託專業能力與領先的ESG解決方案，我們正助力企業把握綠色發展機遇，共同邁向低碳、韌性與可持續的未來。畢馬威始終將自然向好理念深度融入自身運營與客戶服務中，並將持續參與自然和生物多樣性相關的倡議，以實際行動推動人與自然的和諧共生。

兩場圓桌對話既有觀點的深度碰撞，也凝聚起行業發展共識，為在場嘉賓搭建起多維思考視角：從人工智能賦能低碳轉型落地，到企業內部員工賦能成長，再到攜手共建友好社區，充分彰顯以服務人為核心、驅動社會良性發展、踐行可持續發展的實踐路徑。

身處AI時代，減碳與ESG目標的落地，不能僅僅依賴技術工具的創新應用。無論算力實現怎樣的指數級攀升、算法迭代至何種高度，真正決定綠色發展走多遠的，永遠是人們對美好的期許、肩頭的社會責任，以及人與人之間的共情善意。我們需要思考如何通過聯動企業與社會各界深度協作，借科技之力滋養人、聯結人、成就人，實現商業提質與社會共生雙向奔赴；用負責任的AI共創綠色未來，推動深層次綠色轉型，這才是賦能可持續發展的真正意義所在。

關於畢馬威

畢馬威在中國三十一個城市設有機構，合夥人及員工超過14,000名，分佈在北京、長春、長沙、成都、重慶、大連、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、南通、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、太原、天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、香港特別行政區和澳門特別行政區。畢馬威於1945年在香港開展業務。1992年，畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012年，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家在中國內地從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。

畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球組織，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。畢馬威國際有限公司（「畢馬威國際」）的成員所以畢馬威為品牌開展業務運營，並提供專業服務。「畢馬威」可以指畢馬威全球組織內的獨立成員所，也可以指一家或多家畢馬威成員所。

畢馬威成員所遍佈全球138個國家及地區，擁有超過276,000名合夥人和員工。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。各畢馬威成員所獨立承擔自身義務與責任。

SOURCE 畢馬威