第三屆海峽閱讀大會在福州開幕 聚焦美育出版與AI創新

開幕式上，美育圖書出版成果與海峽美育智能體兩項創新成果正式發布，成為本屆活動焦點。近年來，福建海峽出版發行集團持續深耕美育出版，並運用人工智慧、區塊鏈等數位技術，推動傳統文化傳播方式創新。此次發布的海峽美育智能體，旨在打通美育資源創作、傳播及研學等環節，探索出版與數位科技深度融合的新路徑，為青年族群親近中華傳統文化提供更豐富的數位體驗。

活動現場同步簽署五項合作協議，內容涵蓋海洋文化傳播、閩台圖書版權交流、數位藝術資產營運等領域，推動出版合作由傳統圖書延伸至數位文化與產業營運。

據主辦單位介紹，本屆配套活動「共讀一本好書」徵文大賽反應熱烈，共收到台灣地區投稿673篇，投稿數較往年大幅成長。開幕式上並為獲獎代表頒獎，同步啟動2026「共請一本好書」研學營及第二屆「海峽盃」數位出版技能大賽。

主題演講環節中，來自美術、文創、出版及文學等領域的嘉賓，圍繞美術教育、非物質文化遺產傳承、文學創作等議題進行交流，探討如何透過圖書、藝術與科技融合，增進兩岸文化聯結。

本屆大會為期一個月，自7月2日持續至31日，主會場設於福州，並將在福建省內多地舉辦美術出版交流研討、閩台美術名家雅集、研學營、海峽讀者嘉年華、公益圖書展售等系列活動，營造「讀好書、賞藝術」的書香美育氛圍。

本屆大會由中國出版協會、中國書刊發行業協會、中華出版促進會指導，福建省新聞出版局、葉聖陶研究會、中國民主促進會福建省委員會、福建省文學藝術界聯合會、海峽出版發行集團聯合主辦。

SOURCE 海峽出版發行集團