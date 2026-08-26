思宏財富推出智能體 AI，賦能全亞洲獨立理財師

順應香港超越瑞士躍升為全球首屈一指的財富樞紐、管理資產規模達 2.9 萬億美元的強勁勢頭，公司積極擴大本土戰略版圖，將於今年啟用尖沙咀北京道一號新辦公室，並計劃於 2027 年第一季度在中環增設另一新辦公地點。

思宏財富執行董事長劉家明表示：「香港是將智能體 AI 落地全球財富管理行業的理想起點。」

「亞洲財富市場的擴張，為獨立理財行業帶來了結構性機遇。思宏財富以遠低於傳統平台的成本，為每一位理財師配備安全可控的智能體 AI，讓專業人士可以聚焦高價值諮詢服務與深耕信任關係，為客戶帶來比肩大型私人銀行水準的服務品質，」劉家明補充道。

思宏財富打破單一產品局限，為所有理財顧問提供一個開放引入第三方優質資產的機構級多資產平台，並在核心投顧工作流的重要結點給予智能體 AI 的支持，在嚴格的人工管控之下，將獨立理財服務提升至私人銀行服務標準。本平台涉及之所有受監管業務，均由思宏財富及其集團關聯實體分別憑香港證監會頒發之第 1、4、9 類牌照，以及阿布扎比金融服務監管局頒發之第 3C 類牌照依法合規提供。

目前平台已彙聚 200 名獨立理財師，管理及顧問資產總規模達 8 億美元。依托安全、合規、高效的智能體 AI 能力賦能亞洲財富從業者，平台正式邁入發展新階段。思宏財富的理財師可獲得全天候 AI 工作體系支持：全天候監控資產動態，第一時間預警風險事項；自動化輔助輸出投研深度材料，智能化複盤投資組合績效；定制化撰寫客戶服務方案，協助推送調倉與更新報告；集約化處理運營事務，大幅降低文書處理成本。

思宏財富首席投資官馬暉洪表示：「財富管理行業未來的競爭在於技術、運營能力與服務體驗的比拼。思宏財富搭建開放式 AI 原生平台，把整套專業基礎設施交付給獨立理財師，助力理財顧問以更高效率、更高標準服務客戶——這也是我們致力於在亞洲引領的行業發展方向。」

作為本次升級的一部分，集團旗下各持牌業務將統一整合至思宏財富品牌之下，相關工作將在取得各項監管審批後逐步落實。

關於思宏財富（Growhill Wealth）

思宏財富（Growhill Wealth）前身為 GROW Digital Wealth，是面向全亞洲獨立理財師打造的 AI 原生財富管理平台，公司早前已獲得由瑞士寶盛集團支持的思睿集團以及安擬集團的投資。平台採用開放式架構，整合機構級多元資產產品貨架與安全可控的智能體 AI，賦能理財師在全程人工管控的前提下，為客戶提供私人銀行水準的專業服務。思宏財富現有理財師共 200 位，對應管理及顧問資產規模 8 億美元。平台及其關聯機構依托香港證監會 1、4、9 類牌照以及阿布扎比全球市場 3C 類牌照提供受監管金融服務。平台及關聯主體曾斬獲《亞洲私人銀行家》2025 年度中國財富大獎「最佳財富管理機構 — 數字化創新獎」。

備註

SOURCE 思宏財富