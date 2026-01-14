晶泰科技連中兩項國家科技重大專項課題， 引領AI for Science 和新材料產業升級

深圳2026年1月14日 /美通社/ -- 近日，由晶泰科技(2228.HK)牽頭的 2025 年度國家科技重大專項 -- 「新一代人工智能國家科技重大專項」 中的科學智能體平台相關課題正式獲批立項。此前，晶泰科技還牽頭了 2025 年 「重點新材料研發及應用國家科技重大專項」 中材料數據高效自動化獲取的相關課題並成功獲批。2025 年接連兩次牽頭國家科技重大專項課題，是公司在科學賦能（AI4Science） 領域持續深耕取得的又一重要成果。新年伊始，晶泰科技曾作為深港科技創新合作區的代表企業，接受調研，向領導匯報其 AI+機器人平台賦能新材料、生物醫藥等領域創新的前沿進展。 此次捷報再傳，標誌著公司在 AI4Science 領域的平台能力與技術水平，獲得了國家層面的高度認可。

在「新一代人工智能國家科技重大專項」 中，晶泰科技牽頭課題圍繞 AI4Science 構建科學知識圖譜，打造人工智能試驗平台，實現垂直領域算法與 7X24 小時機器人試驗的高效閉環，賦能新藥及新材料領域研發。在「重點新材料研發及應用國家科技重大專項」 中，晶泰科技牽頭課題圍繞材料數據高效獲取與智能處理的重大需求，打造底層算法平台與基礎設施，為多元異構材料數據自動化挖掘與分析應用等一系列關鍵技術開發一體化集成平台。

兩大國家科技重大專項課題相輔相成，其核心競爭力在於晶泰科技 「AI 生成和設計-機器人高通量實驗驗證-數據反饋 AI 模型迭代」 的全流程閉環能力與成功的產業實踐經驗積累。作為 AI for Science 領域的標桿企業，晶泰科技不斷提升研發實力與交付能力，並成功將藥物研發領域的深厚技術積澱遷移至材料、能源、農業、消費健康等領域，獲得全球權威科研機構與領先企業的認可與選擇。

晶泰科技牽頭的兩項國家科技重大專項課題接連獲批，是對其堅持走自主創新發展道路的積極肯定，也為其未來繼續推動 AI+機器人等先進技術的產業化應用提出了更高要求。下一步，晶泰科技將繼續深耕 AI4Science 在生命科學與材料學領域的平台型技術研發，進一步推動科技與產業創新的深度融合，加快前沿科技成果的轉化與落地，為新質生產力的發展和中國式現代化建設注入持續創新動力。

關於晶泰科技：

晶泰科技（「XtalPi Holdings Limited」，股份簡稱：晶泰控股，XTALPI，股票代碼：2228.HK）由三位麻省理工學院的物理學家於 2015 年創立，是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。公司採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。

SOURCE 晶泰科技