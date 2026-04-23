當 AI 成為「用戶」：OKX 全球商务官 Lennix 談 Onchain OS 與下一代鏈上交易形態

峰會首日，OKX全球商務官Lennix受邀出席，在主論壇發表了題為「Start building on Onchain OS」的主旨演講，以下為演講內容（經整理）：

今天我想談談未來，也想談談 AI在我們整個金融體系尤其是我們行業中的作用。

AI不只是工具升級，而是趨勢的開啟

過去一年到一年半，其實變化非常快。大家都在談 AI，也在用 Agent。隨著大模型的發展，我們開始看到 Agent 不只是一個概念，而是真的開始進入我們的業務裡。我們看到用戶為了實現不同的目標，開始創建各種各樣的 Agent。有些人會用 OKX Wallet 數據，結合 AI 模型去監控市場、生成信號，然後部署不同的策略。

這些應用讓我們開始意識到一件事，这不只是一個工具升級，而是一個正在形成的重要趨勢。而且這個趨勢可能會非常重要，因為它會改變交易行為本身，也會改變我們和鏈上交互的方式。

過去OKX Wallet花了很多時間在優化用戶體驗，從Web2到Web3，從介面到交易流程，但如果未來Agent成為用戶的一部分，甚至成為主要的用戶，那整個交互的邏輯就需要重新設計。

那其實現在的問題很清楚，你可以用 Agent 做深度數據分析，可以用 AI 生成很多交易訊號，但最關鍵的一步，或者說 Agent 目前最缺的，是如何執行，以及如何安全地執行？怎麼在不犧牲 Agent 自由度的同時，同時用戶還能保持控制權？這些才是真正難的問題。

我們現在看到一些Agent已經可以做一些事情，比如管理賬戶、發起支付、執行簡單操作，但這些能力是分散的。問題不是有沒有能力，而是這些能力沒有被整合在一起，並運行在一個安全、可控的執行環境中。所以我們開始思考：如果Agent是用戶，那我們是不是應該為Agent構建一套操作系統？這就是我們的出發點。

Onchain OS：為Agent而生的作業系統

我們不只是把用戶當作人類用戶，我們認為Agent本身也是用戶。所以我們需要一套系統，可以服務不同類型的Agent，讓它們能夠調用能力、執行操作、互相協作。

Onchain OS 並非從零開始的產物，而是建立在 OKX Wallet 現有能力之上的。OKX Wallet 的系統本身就是 API-first 的，我們日均處理 1.2B+ 次 API 調用，有約 3 億美元的交易量，且當前已經支持 60 多條鏈，聚合了 500 多個 DEX，整體系統穩定性達到 99.9%。也正因為所有東西都是 API-ready 的，我們才能在此基礎上繼續構建 MCP，讓未來的 Agent 可以直接調用這些能力，去完成它們想做的事情。

在這套體系裡，我們還引入了支付能力，讓 Agent 可以完成支付和交易；用 X Layer 作為執行層，成本極低，甚至免費；也引入了 Plugin 機制，讓社區和開發者可以構建更多能力。我們希望用戶可以用自然語言直接做事情，而不是點擊一層層界面。

比如你說一句話：「當 ETH 跌到 2000U，就幫我換成 USDC」，Agent 就會一直跟蹤市場價格，用 OKX Wallet 的數據去判斷，然後在條件滿足的時候自動完成比價、調流動性、做驗證、執行交易。因此，未來的加密用戶可能不再像今天這樣關注具體的界面體驗，因為所有操作都會被提煉成通用語言來表達。底層的安全、流動性、資產管理以及各種複雜流程，都會由 OKX Wallet 原生底層系統統一處理。

但更有意思的是，這不會是只有一個 Agent 的世界。未來會有很多 Agent。你的 Agent 会和別人的 Agent 互動，會和第三方 Agent 合作，甚至相互會產生支付和結算。我們會進入一個 Agent 對 Agent、Agent 對人類的環境。在這樣的環境裡，我們需要一個基礎設施去支持這些支付場景，這就是 X Layer 的角色定位。它是基於 Enhanced OP Stack 的 Layer 2，支持快速、低成本的結算，也支持 Agent 之間的支付和互動。

我們相信，未來鏈上的交互會有越來越多的 Agent 參與交易與互動，甚至形成一個規模遠超人類主導的鏈上生態。因此，要實現這一點，就需要一個真正高效的結算層。這也是為什麼我們想構建一個開放的生態系統，這只是一個開始，我們需要生態夥伴一起參與，比如不斷擴展不同類型的 Skills。

同時，我們也在持續開放生態，讓社區可以提交 Skills，由 AI Agent 和安全團隊審核後上架，用戶可以一鍵安裝。我們也提供 SDK、CLI 等工具，幫助開發者構建 Agent，使其更接近應用形態。在 Onchain OS 和 Plugin Store 中，我們希望看到更多真實用例，最終實現一個人就能管理項目甚至整個投資體系。

結語

這些年來，金融基礎設施一直高度依賴頂尖專業人士，需要組建完整的團隊，包括分析師、交易員、風控、開發等角色，並建立一整套標準化的投資流程，同時還需要遵守反洗錢（AML）等合規要求，且需要與這樣的體系協同運作。但未來可能會不一樣。一個人，加上多個不同類型的Agent，就有機會完成類似的工作，甚至效率更高。

當我們與鏈上生態系統進行交互時，也不再需要完全依賴團隊來構建這一切。每個用戶都有可能獲得接近大型機構的能力與競爭力。這意味著，普通用戶也能擁有過去只有專業機構才具備的優勢。我認為這是一件非常關鍵的事情。這不僅是我們生態系統正在發生的變化，也解釋了為什麼 AI 會在這個行業中扮演越來越重要的角色。

我們甚至可以想像，未來由 Agent 驅動的交易與交互，其規模可能會超過人類主導的市場。

謝謝大家。如果你對 Onchain OS 感興趣，想一起做點事情，歡迎聯繫我們。

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SOURCE OKX Wallet