長城國際亮相香港秋季電子產品展 強大AI PC產品陣容引領創新浪潮

「真的很輕，跟拎著袋雞蛋一樣！」本次展會上，由長城國際自主研發的Gbook Air 14筆記本電腦備受矚目，僅960克的重量讓不少買家過了把硬核十足的「科技癮」。該款產品具有輕薄的設計和強大的性能，在離線環境下也能流暢處理複雜的AI任務。最輕僅960克、厚度僅14.9毫米，實現了同款規格的行業領先，充分展現長城國際的研發實力，以及其對市場需求的精準把握和對未來技術趨勢的敏銳洞察。「在AI賦能、硬件創新、材料升級等多重因素共振下，我們的AI產品整體呈現更輕、更薄、更智能的特點，既能夠高效滿足專業用戶的需求，也可進入尋常百姓家，全方位滿足不同消費者的個性化需求。」安紹平介紹。

另一個備受矚目的產品是NovoBox M703迷你PC，搭載英特爾最新處理器和先進的AI功能，兼顧高性能與便攜性。長城世恆X AIGC工作站，則支持多達60核和120線程，硬件採用AI加速技術，為端側AIGC應用提供更優的性能。長城國際在現場演示的4K激光投影儀，基於AI自動識別技術，可實現自動對焦、自動入幕、自動避障、自動梯形矯正。

此外，長城國際還展示了其平板電腦系列旗艦產品，屏幕尺寸從8寸到13寸多樣化呈現。其中，S26作為該系列的尖端產品，配備高分辨率AMOLED顯示屏，厚度僅為5.9毫米，相關性能領跑行業。

長城國際表示，未來將持續加大技術投入，強化創新，深化與全球電子科技領域生態夥伴的交流與合作，與各方攜手共進，構建良好生態，共創產業發展的無限可能。

SOURCE Great Wall Global