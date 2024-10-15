長城國際亮相香港秋季電子產品展 強大AI PC產品陣容引領創新浪潮
新聞提供者Great Wall Global
15 10月, 2024, 15:47 CST
香港2024年10月15日 /美通社/ -- 10月13日，2024香港秋季電子產品展開幕，匯聚來自全球19個國家及地區的3200家展商。作為行業領先的電子信息產業服務商，長城國際 (000066.SZ) 以「The Future of AI」為主題，攜超輕薄筆記本電腦、平板電腦、迷你PC、台式機、投影儀、顯示器等強大產品陣容重磅亮相，成為全場焦點，向世界客商全面展示其在高端電子設備領域的技術創新實力與研發設計能力。
近年來，人工智能相關技術持續演進，正在加速與千行百業深度融合。長城國際正深度參與此番趨勢，通過設計開發更智能、更高效、更輕便的產品，致力於滿足全球範圍內對高性能電子設備日益增長的需求。在其160平方米的展台上，長城國際以「The Future of AI」為主題，展示其系列創新成果。長城國際總經理安紹平表示：「人工智能技術創新是高質量增長的催化劑。在AI技術加持下，我們依托技術研發、工藝設計、採購管理、生產製造等全產業鏈服務能力，為客戶提供更智能、更高效的解決方案。」
「真的很輕，跟拎著袋雞蛋一樣！」本次展會上，由長城國際自主研發的Gbook Air 14筆記本電腦備受矚目，僅960克的重量讓不少買家過了把硬核十足的「科技癮」。該款產品具有輕薄的設計和強大的性能，在離線環境下也能流暢處理複雜的AI任務。最輕僅960克、厚度僅14.9毫米，實現了同款規格的行業領先，充分展現長城國際的研發實力，以及其對市場需求的精準把握和對未來技術趨勢的敏銳洞察。「在AI賦能、硬件創新、材料升級等多重因素共振下，我們的AI產品整體呈現更輕、更薄、更智能的特點，既能夠高效滿足專業用戶的需求，也可進入尋常百姓家，全方位滿足不同消費者的個性化需求。」安紹平介紹。
另一個備受矚目的產品是NovoBox M703迷你PC，搭載英特爾最新處理器和先進的AI功能，兼顧高性能與便攜性。長城世恆X AIGC工作站，則支持多達60核和120線程，硬件採用AI加速技術，為端側AIGC應用提供更優的性能。長城國際在現場演示的4K激光投影儀，基於AI自動識別技術，可實現自動對焦、自動入幕、自動避障、自動梯形矯正。
此外，長城國際還展示了其平板電腦系列旗艦產品，屏幕尺寸從8寸到13寸多樣化呈現。其中，S26作為該系列的尖端產品，配備高分辨率AMOLED顯示屏，厚度僅為5.9毫米，相關性能領跑行業。
長城國際表示，未來將持續加大技術投入，強化創新，深化與全球電子科技領域生態夥伴的交流與合作，與各方攜手共進，構建良好生態，共創產業發展的無限可能。
SOURCE Great Wall Global
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