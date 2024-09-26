雲邊融合 AI無界 SUSECON中國2024數字創新峰會隆重召開

以人工智能為首的前沿科技正在全面重塑未來，但引入新技術帶來的風險不容小視，小小的失誤也能帶來嚴重的全球性IT事故。如何在數字化轉型中選擇合適的技術路徑，成為每個企業必須解答的問題。

上海2024年9月26日 /美通社/ -- 全球開源解決方案領導者SUSE在上海隆重舉辦了SUSECON中國2024數字創新峰會。本次峰會以「雲邊融合 AI無界」為主題，匯聚了行業專家與技術領袖，深入探討如何通過雲原生、邊緣計算和生成式AI等關鍵技術，助力企業在數字化轉型中獲得持續的競爭優勢。峰會不僅帶來了全新的技術趨勢和最佳實踐，同時全面展示了如何基於開源開放的技術體系構建安全的企業級AI架構，並闡明了雲原生與邊緣計算的融合如何推動各行業的創新。

SUSE中國3.0：開源賦能 服務中國

SUSE是來自德國的全球開源解決方案領導者，2024年是SUSE扎根中國的20週年，二十年來，SUSE始終秉持開源開放，致力於為中國企業提供創新且可靠的企業級開源解決方案，幫助企業應對數字化轉型的挑戰。

SUSE CEO Dirk-Peter van Leeuwen在開幕致辭中提到，過去一年發生的多次重大IT中斷事件再次證明，企業對技術的依賴與日俱增，選擇的自由變得尤為重要。「我們致力於為企業帶來開源的無限潛力，為您提供技術選擇的自由。」SUSE堅持通過開源賦能企業技術選擇自由，助力中國企業在不斷變化的時代中掌握主動權並獲得成功。

SUSE大中華區總裁陳毅威發表了《選擇的力量》主題演講，分享了SUSE致力於將技術選擇權交還客戶的承諾，幫助企業積極擁抱數字化浪潮。他指出，當前充滿不確定性的市場環境下，企業比以往任何時候都更需要靈活且自主的解決方案。SUSE通過開源創新，賦予企業更多選擇，避免供應商鎖定。面對CentOS停服等挑戰，SUSE推出了SUSE Liberty Linux，為用戶提供CentOS免遷移服務，確保企業架構在CentOS上的生產應用系統不會因為轉換底層操作系統的問題而面臨安全和管理風險，並獲得企業級支持，確保業務的連續性和穩定性。

SUSE一直專注於通過開源技術的創新推動企業的數字化變革。為了幫助企業用戶構建私有化AI，SUSE發佈了SUSE AI解決方案，這是一款高度安全、模塊化、無需與供應商和LLM（大型語言模型）綁定的開源生成式AI平台。該平台基於SUSE的開源企業級SUSE Linux、Rancher Prime容器管理平台和NeuVector安全產品。通過這一平台，企業可以選擇在內部或雲端運行私有的生成式AI，完全自主選擇最適合的LLM，確保數據隱私、合規性和成本控制。

與此同時，SUSE通過收購被譽為「容器界鷹眼系統」的StackState，極大增強了其雲原生管理平台Rancher Prime的可觀察性。StackState提供全棧端到端的監控能力，可以自動生成應用程序、微服務和基礎設施資源之間的依賴關係圖，並提供故障解決指南、動態儀表板和時間回溯功能等，幫助企業實時監控和管理大規模雲原生應用，提升了數字化轉型中的效率與穩定性。

在扎根中國的20年裡，SUSE始終致力於為中國本地企業提供從基礎架構、雲原生到邊緣端的全面解決方案，幫助企業應對數字化轉型中的複雜挑戰。某超大規模的國際集裝箱運輸和物流公司是香港知名的全球品牌，服務網絡遍及世界各地。近年來，隨著業務的快速增長，該公司從最初的幾十個Kubernetes集群節點擴展到500多個，不僅需要應對複雜的混合雲環境和雙活架構需求，還要求快速響應應用發佈。同時，在大量的外部合作應用發佈中，防範黑客攻擊尤為重要。SUSE為其設計了雲原生架構藍圖，提供專業咨詢，並通過Rancher Prime和NeuVector等產品的實施，在短短兩年多時間內，幫助客戶成功構建了一個安全、高效且可持續增長的雲原生平台。

雲邊融合 AI無界

在企業的數字化轉型過程中，現代化應用的集成、分佈式架構的管理、安全威脅的演進，以及生成式AI的普及，也帶來了IT管理的巨大挑戰。針對這些問題，SUSE亞太區CTO Vishal Ghariwala在演講中分享了SUSE四大技術——雲原生、邊緣計算、企業級Linux和SUSE AI，如何幫助企業有效應對這些挑戰。

在雲原生方面，SUSE通過Rancher Prime實現了虛擬機與容器的統一管理，幫助企業加速關鍵應用的現代化，並優化核心、雲端及邊緣的應用交付效率，同時還可快速將生成式AI的能力帶入到Rancher Prime中，如提供 AI助手等功能。在邊緣計算方面，SUSE Edge平台簡化了分佈式架構的管理和擴展，確保一致性操作，並為企業提供全面的安全防護，保障邊緣應用的高效運行。在Linux方面，SUSE Liberty Linux為企業提供無縫遷移補丁和持續安全更新，幫助企業應對不斷擴大的安全威脅，確保系統的穩定性和安全性。在生成式AI方面，SUSE AI提供了一個完全私有化、模塊化的平台，支持企業自主選擇適合的生成式AI模型，保障數據隱私和合規性，助力企業在使用AI技術時實現業務創新和發展。

SUSE全面開啟雲原生與邊緣計算新時代

隨著物聯網和數字化轉型的加速，雲原生與邊緣計算的新時代已經到來。在集群管理需求下，邊緣部署變得越發重要。SUSE邊緣解決方案總監Katerina Arzhayev在演講中指出，SUSE Edge的三大核心優勢在於可擴展性與靈活性、自動化與效率、以及安全與合規性。通過這些能力，SUSE Edge幫助企業靈活應對複雜的邊緣計算環境，簡化操作並確保數據安全。

在零售和製造業等主要的邊緣計算行業場景下，SUSE提供統一標準的容器化技術，並能夠滿足容器應用在分佈式邊緣系統下的擴展安全需求，同時提供跨雲、核心數據中心到邊緣的雲邊協同能力。除此之外，SUSE提供了從咨詢、方案設計、實施到投產及後續支持的全套解決方案服務，幫助企業輕鬆應對邊緣計算場景中的挑戰，加速數字化轉型。

共創未來：SUSE與合作夥伴攜手賦能行業創新

在此次大會上，SUSE與多家領先的行業夥伴深入合作，攜手為企業提供創新解決方案，推動各行業的數字化轉型與智能升級。在雲原生、邊緣計算和人工智能等領域，SUSE展示了其與邊無際、阿里雲和研華科技的成功合作成果，覆蓋了從智能製造到新能源以及跨領域的雲原生及AI應用，展現了廣泛的應用場景。其中，邊無際與SUSE共同推出了基於統一標準的一體化人工智能物聯網平台框架；阿里雲與SUSE一起構建了雲邊協同的AI解決方案，幫助企業用戶充分利用生成式AI技術；研華科技則憑借其在工業自動化領域的優勢，與SUSE合作開發了基於K3S平台的智能工廠與新能源解決方案。

隨著生成式AI、雲原生與邊緣計算技術的深度融合，企業的數字化轉型迎來了前所未有的機遇。SUSE與合作夥伴緊密協作，不僅為企業提供了強大的技術支持，更為全球數字創新注入了新的活力。阿里雲、信亦宏達以及oBoson Labs憑借在業務創新和雲原生技術服務等方面的傑出貢獻，榮獲「SUSE 2024年度卓越合作夥伴」。

陳毅威表示，2024年恰逢SUSE進入中國20週年，這是一個重要的里程碑，標誌著SUSE長期以來對中國市場的承諾與深耕，也見證了SUSE中國的蓬勃發展及步入AI時代。在這個全球見證技術變革的時代，SUSE正站在引領企業數字化未來的前沿。

SOURCE SUSE