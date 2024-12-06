用 AI 幫客戶在「消費者更信任的環境裡」提高廣告成效，Taboola 深獲廣告主信賴，在台灣市場的成長有目共睹

台北2024年12月6日 /美通社/ -- 開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 於 12 月 6 日在台灣台北舉辦「Brands Connect 2024 - 璀璨之夜：Taboola 年度晚宴」，Taboola 與上百位數位廣告業界及新聞媒體業界的領導者、高階主管一齊回顧 2024 年所創下的重要里程碑。

自 2023 年底 Taboola 台灣業務團隊正式成立以來，已與台灣 12 家指標性廣告代理商夥伴結盟，並與超過 700 家品牌廣告主合作，橫跨汽車、電商、保健食品、金融保險等產業領域，協助各行各業廣告主透過 Taboola 原生廣告解決方案。對 Taboola 而言，台灣市場的成長備受矚目。