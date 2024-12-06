用 AI 幫客戶在「消費者更信任的環境裡」提高廣告成效，Taboola 深獲廣告主信賴，在台灣市場的成長有目共睹

新聞提供者Taboola
06 12月, 2024, 16:12 CST
台北2024年12月6日 /美通社/ -- 開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 於 12 月 6 日在台灣台北舉辦「Brands Connect 2024 - 璀璨之夜：Taboola 年度晚宴」，Taboola 與上百位數位廣告業界及新聞媒體業界的領導者、高階主管一齊回顧 2024 年所創下的重要里程碑。
自 2023 年底 Taboola 台灣業務團隊正式成立以來，已與台灣 12 家指標性廣告代理商夥伴結盟，並與超過 700 家品牌廣告主合作，橫跨汽車、電商、保健食品、金融保險等產業領域，協助各行各業廣告主透過 Taboola 原生廣告解決方案。對 Taboola 而言，台灣市場的成長備受矚目。
Taboola 的 AI 解決方案攜手全球超過 9,000 家優質新聞媒體與內容媒體合作，讓品牌的廣告與商品能有效曝光在優質的新聞媒體環境。此三方結合的商業模式，除了能運用 AI 賦能台灣新聞媒體，協助媒體永續成長之外，更可協助更多品牌企業提升廣告成效。
Taboola 持續以AI 技術賦能原生廣告，除了在 2024 年推出生成式 AI 工具（GenAI AD Maker）協助廣告主在 Taboola Ads 平台上高效創造廣告素材；另外，也推出幫助中小企業廣告主產出一頁式網站（Landing Page）、動態廣告等工具；不僅如此，更於今年下半年推出生成式 AI 智慧助理「Abby」，讓所有廣告主在 Taboola Ads 平台上，透過與Abby 對話互動，便可即時獲得廣告上架的指引與最佳建議，讓廣告投放的體驗更加流暢與高效。展望未來，隨著台灣市場的重要性不斷提高，Taboola 將持續投資台灣 AI 研發、提供高效解決方案，致力協助廣告主事業成長。
SOURCE Taboola
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