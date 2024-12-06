用 AI 幫客戶在「消費者更信任的環境裡」提高廣告成效，Taboola 深獲廣告主信賴，在台灣市場的成長有目共睹

新聞提供者

Taboola

06 12月, 2024, 16:12 CST

台北2024年12月6日 /美通社/ -- 開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 於 12 月 6 日在台灣台北舉辦「Brands Connect 2024 - 璀璨之夜：Taboola 年度晚宴」，Taboola 與上百位數位廣告業界及新聞媒體業界的領導者、高階主管一齊回顧 2024 年所創下的重要里程碑。

自 2023 年底 Taboola 台灣業務團隊正式成立以來，已與台灣 12 家指標性廣告代理商夥伴結盟，並與超過 700 家品牌廣告主合作，橫跨汽車、電商、保健食品、金融保險等產業領域，協助各行各業廣告主透過 Taboola 原生廣告解決方案。對 Taboola 而言，台灣市場的成長備受矚目。

圖說1：開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 於 12 月 6 日在台灣台北舉辦「Brands Connect 2024 - 璀璨之夜：Taboola 年度晚宴」。
圖說1：開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 於 12 月 6 日在台灣台北舉辦「Brands Connect 2024 - 璀璨之夜：Taboola 年度晚宴」。
圖說2：Taboola 大中華區副總裁李承隆（Eric Lee）在晚宴開場致詞中提到：「Taboola 在過去17年裡，獲得全球超過 9,000 家媒體與 15,000 家廣告主的信任，包括 Microsoft 與 Apple 等科技公司。立基在此深厚的全球合作經驗，我們持續帶進 AI 驅動的解決方案，賦能台灣媒體與廣告主同步全球，一起共創未來。」
圖說2：Taboola 大中華區副總裁李承隆（Eric Lee）在晚宴開場致詞中提到：「Taboola 在過去17年裡，獲得全球超過 9,000 家媒體與 15,000 家廣告主的信任，包括 Microsoft 與 Apple 等科技公司。立基在此深厚的全球合作經驗，我們持續帶進 AI 驅動的解決方案，賦能台灣媒體與廣告主同步全球，一起共創未來。」
圖說3：Taboola 台灣業務總經理楊懿純（Cathy Yang）在晚宴強調：「台灣是一個積極擁抱新技術的市場，Taboola 的最新技術與功能在台灣的媒體與品牌客戶中都取得了顯著成效。導入 Taboola 的獨家 AI 技術，不僅有效提升媒體回訪率與站內停留時間，還能透過更符合讀者需求的廣告推薦，成功將閱讀力轉化為消費力。」
圖說3：Taboola 台灣業務總經理楊懿純（Cathy Yang）在晚宴強調：「台灣是一個積極擁抱新技術的市場，Taboola 的最新技術與功能在台灣的媒體與品牌客戶中都取得了顯著成效。導入 Taboola 的獨家 AI 技術，不僅有效提升媒體回訪率與站內停留時間，還能透過更符合讀者需求的廣告推薦，成功將閱讀力轉化為消費力。」
圖說1：開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 於 12 月 6 日在台灣台北舉辦「Brands Connect 2024 - 璀璨之夜：Taboola 年度晚宴」。 圖說2：Taboola 大中華區副總裁李承隆（Eric Lee）在晚宴開場致詞中提到：「Taboola 在過去17年裡，獲得全球超過 9,000 家媒體與 15,000 家廣告主的信任，包括 Microsoft 與 Apple 等科技公司。立基在此深厚的全球合作經驗，我們持續帶進 AI 驅動的解決方案，賦能台灣媒體與廣告主同步全球，一起共創未來。」 圖說3：Taboola 台灣業務總經理楊懿純（Cathy Yang）在晚宴強調：「台灣是一個積極擁抱新技術的市場，Taboola 的最新技術與功能在台灣的媒體與品牌客戶中都取得了顯著成效。導入 Taboola 的獨家 AI 技術，不僅有效提升媒體回訪率與站內停留時間，還能透過更符合讀者需求的廣告推薦，成功將閱讀力轉化為消費力。」

Taboola 的 AI 解決方案攜手全球超過 9,000 家優質新聞媒體與內容媒體合作，讓品牌的廣告與商品能有效曝光在優質的新聞媒體環境。此三方結合的商業模式，除了能運用 AI 賦能台灣新聞媒體，協助媒體永續成長之外，更可協助更多品牌企業提升廣告成效。

Taboola 持續以AI 技術賦能原生廣告，除了在 2024 年推出生成式 AI 工具（GenAI AD Maker）協助廣告主在 Taboola Ads 平台上高效創造廣告素材；另外，也推出幫助中小企業廣告主產出一頁式網站（Landing Page）、動態廣告等工具；不僅如此，更於今年下半年推出生成式 AI 智慧助理「Abby」，讓所有廣告主在 Taboola Ads 平台上，透過與Abby 對話互動，便可即時獲得廣告上架的指引與最佳建議，讓廣告投放的體驗更加流暢與高效。展望未來，隨著台灣市場的重要性不斷提高，Taboola 將持續投資台灣 AI 研發、提供高效解決方案，致力協助廣告主事業成長。

SOURCE Taboola

來自同一來源

Taboola 與台灣優質新聞媒體《TVBS新聞網》、《風傳媒》及《中天新聞網》簽署獨家策略合作協議

Taboola 與台灣優質新聞媒體《TVBS新聞網》、《風傳媒》及《中天新聞網》簽署獨家策略合作協議

全球開放網路最大的原生廣告平台 Taboola 今（13 日）宣布在台灣市場再創佳績，Taboola 在 2024 年第三季度正式與台灣指標性的新聞媒體：《TVBS新聞網》、《風傳媒》和《中天新聞網》等簽署獨家策略合作夥伴協議，為台灣的新聞媒體提供 AI...
Taboola 推出業界領先的生成式 AI 助理「 Abby」

Taboola 推出業界領先的生成式 AI 助理「 Abby」

全球領先的內容推薦平台 Taboola，今日宣布推出業界領先的科技：生成式 AI 助理 「Abby」，此 AI 助理能賦能廣告主建立與管理廣告活動，即使沒有廣告專業技能，亦能輕易上手。 根據數據顯示，近 91% 的廣告主已經在使用或考慮應用生成式 AI...
此來源更多新聞稿

探索

人工智能

人工智能

廣告

廣告

電腦軟件

電腦軟件

電腦軟件

電腦軟件

相關題材的新聞稿