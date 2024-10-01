技嘉發佈專為 AMD Ryzen™ 9000 系列處理器打造的 X870E/X870 主機板，釋放極致 AI 效能

台北2024年10月1日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）正式推出專為 AMD Ryzen™ 9000 系列處理器設計的 X870E 與 X870 系列主機板。透過尖端創新的 AI 科技，這些主機板能夠充分發揮 AMD 最新 Zen 5 架構的效能，成為市面上搭配 AMD AM5 處理器的最強平台與購買首選。技嘉 X870E 及 X870 系列主機板具備一系列強化效能的特色，包括卓越的供電與 VRM 設計、獨家 AORUS AI SNATCH 技術、超耐久零組件、次世代 Wi-Fi 7 和雙 USB4 連接埠等，可將 AMD Ryzen™ X3D 系列處理器的效能發揮到極致。

技嘉 X870E 與 X870 主機板採用升級再進化的供電設計，配備全數位 VRM 架構，搭載高品質的 MOSFET、電感、電容與 PWM 控制器，可支援高達 20 相供電。此系列主機板更搭載獨家 AORUS AI SNATCH 技術進一步提升效能，實現一鍵 AI 超頻的效果，並優化 DDR5 記憶體速度，最高可達 8600 MT/s。此外，透過 DDR5 Wind Blade 散熱技術，溫度最多可降低攝氏 10 度，在承受高負載時確保穩定性，突破效能限制的同時避免過熱，滿足 AI 時代玩家對極致遊戲與多工處理體驗的需求。