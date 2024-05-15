不織布行業全明星陣容 世界頂尖企業齊聚ANEX 2024

本次展覽重量級廠商雲集，將重點展出不織布相關的原料、製造設備以及應用。同時超過1/4的世界前 40大不織布行業皆聚集於ANEX 2024，包含專注高性能材料的德國科德寶、先進材料公司韓國Toray、連續多年蟬聯中國不織布行業十強的榜首浙江金三發衛材、不織布領域全球最大的製造商之一Fibertex Personal Care、台灣市場最大的OEM濕紙巾製造商南六、台灣不織布產業先驅康那香、擁有數條世界先進水準產線的晉江興泰、成立超過140年不斷引領創新的日本TOYOBO、同樣超過百年歷史的纖維化學製造大腕UNITIKA、致力開發功能性和永續材料的DAIWABO等，陣容豪華。

在不織布製造設備方面，展出名單同樣不容小覷，有世界領先不織布後處理設備供應商ANDRITZ、製造先進衛生醫療過濾及工業不織布設備的德國萊芬、專業提供高速複合生產線、捲布與印刷系統等多功能解決方案的義大利亞賽利、韓國領導不織布生產機械製造商SAMHWA、染整自動化設備龍頭廠商流亞科技、超越220年歷史的領先自動化服務開發商和供應商維美德等。

永續創新主題館展現不織布多樣的應用場景 並擴大推動淨零永續發展

除原料與設備外，展覽中也將呈現不織布的多種應用場景。不織布廣泛應用在我們的生活中，從個人護理、服飾鞋材、醫療衛材、過濾材、汽車內飾、裝修材料等，都可以看到不織布的身影。為讓參觀者能更了解不織布的廣泛應用，臺灣不織布工業同業公會將設立「永續創新主題館」，重點呈現醫療衛生、居家民生、汽車相關等三大主題，展現台灣不織布產業跨域應用及永續環保技術創新。同時為擴大推動近年來政府輔導紡織產業朝向淨零永續轉型發展，如智慧化、低碳化、循環永續、創新研發等輔導成果，主題館內也將設置專區推廣台灣紡織產業在環境永續及創新的技術升級與成果。

國際級講師輪番上陣 從永續創新出發談產業趨勢

ANEX 2024以「Sustainability Innovating with Nonwovens永續創新的力量」為主軸，聚焦環保與ESG等議題。展覽同期舉行多場主題演講及研討會，包括「ANEX主題演講」，邀請到經濟部國際貿易署江文若署長、產紡協會及台灣區造紙工業同業公會黃鯤雄理事長，以及財團法人紡織產業綜合研究所邱勝福協理，從政府、企業及學術等三方面向，帶來不同的產業觀點與分析；「亞洲不織布研討會」則是邀請到國際專業講者，包括疫情期間協助不織布公會為廣大民眾釋疑的N95口罩發明人,台灣美裔工程師Peter Tsai 博士、Truetzschler、新麗企業、科德寶、Berry、巴斯夫、TEIJIN等知名企業，針對永續創新、先進技術研發與產業的國際趨勢等議題進行分享；「全球不織布論壇(GNS)」，將會由三大洲之亞洲不織布協會(ANFA)、歐洲一次性和不織布協會(EDANA)、美洲不織布製造商協會(INDA)分享各區域的不織布市場趨勢，最後再由來自越南、印度、印尼與馬來西亞等地的駐台代表行座談討論。另外還有場內的A-NEXT HUB創新技術發表會，將由賽得利、埃克森美孚、台橡、漢高、YUHO、流亞、Kuraray、大連華陽等企業，還有香港無紡布協會、土耳其埃斯基謝希爾省產業代表團等產業組織輪番上陣，同與會觀眾進行技術交流與合作商機探討。

參觀請先至官網完成登記，活動詳情請參考ANEX 2024官方網站: https://www.anex2024.com/tc/

展昭國際企業股份有限公司為ANEX 2024的承辦單位。

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