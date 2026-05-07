亞洲先鋒娛樂 (APE，8400.HK) 宣佈全澳首家啤牌工廠 Bee Macau 正式投產

項目投資額達5億港元，Bee Macau 將在澳門生產享譽業界的 Bee® 品牌娛樂場專用級啤牌，旨在服務澳門六大博企及海外市場。 Bee Macau 廠房配備先進的自動化系統、人工智能技術及機器人設備，並由本地專業團隊支援。

亞洲先鋒娛樂行政總裁及執行董事吳民豪先生表示：

「隨著 Bee Macau 落地，澳門市場終於迎來本地啤牌製造選擇，打開更多元化的新局面。我們引以為傲的是：Cartamundi 將全球最尖端的技術與培訓帶到澳門，讓世界級專業在此落地。」

超過 130 年的創新，凝聚於每一副牌

Bee® 啤牌以可客製化的設計與堅持不妥協的品質，成為全球遊戲營運商信賴的首選。首副啤牌於 1892 年印製，經典的 Bee® 標誌自此成為品質與可靠性的象徵。2019 年，擁有 200 年卡牌製造經驗的 Cartamundi 全資收購 Bee® 品牌。如今，Bee® 攜手「亞洲先鋒娛樂」，正式落地澳門，開啟「澳門製造」的新篇章。

綠色願景與國際聯繫

Cartamundi 及亞洲先鋒娛樂就此項目，於 2026 年 3 月 27 日在澳門國際環保合作發展論壇及展覽（MIECF）簽署戰略合作協議。此舉不僅展現項目在綠色創新與經濟多元化上的願景，也強化澳門作為國際商貿平台「精準聯繫人」的角色，成功引入外資與國際科技。

澳門葡語西語國家企業家協會理事長何海明先生表示：「以澳為橋，BEE MACAU新工廠將助力鏈接環球，共同開拓葡語西語國家龐大市場。」

G2E Asia 亞洲國際娛樂展亮相

Bee Macau將於5月12日至14日在澳門威尼斯人舉行的G2E Asia展會亮相，展位9202，展示首款「澳門製造」的娛樂場級啤牌。

高清照片，請按以下連結

https://drive.google.com/drive/folders/1vAF4jNHPdGMlURyoPvh9O_3JupCfVlKr?usp=sharing

關於亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE，股份代號：8400.HK）

亞洲先鋒娛樂控股有限公司（APE），成立於2006年，於香港聯合交易所上市（股票代號：8400.HK），是澳門及亞洲地區領先的電子博彩設備供應商，產品涵蓋角子機及電子桌上遊戲。除核心業務外，APE亦積極拓展至娛樂場桌面營運解決方案，致力為澳門及亞洲其他地區的客戶提供創新與高效的服務。

網址：apemacau.com

關於Bee Macau

Bee Macau是Cartamundi（全球最大卡牌製造商之一）與在港上市的澳門企業「亞洲先鋒娛樂控股有限公司」（APE，港交所代碼：8400）的合資企業。此合作結合比利時200年的卡牌製造專業與本地市場深厚經驗，提供百分百「澳門製造」的高端產品。工廠直接在澳門營運，成為本地及亞太區的高科技製造中心。

網站：bee-macau.com

關於 Cartamundi

Cartamundi 亞太隸屬於 Cartamundi 集團。該集團總部位於比利時，是一家擁有七代傳承的家族企業，業務網絡遍及四大洲，設有 12個貼近客戶市場的生產基地、設計中心及銷售辦事處。集團與全球領先的綜合度假村及企業合作，致力提供頂級娛樂解決方案。

網址：cartamundi.com

SOURCE 亞洲先鋒娛樂控股有限公司