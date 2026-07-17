全港家長適用：本地家長監護 App「Kids CARE」正式上線

「Kids CARE」為獨立應用程式，現全面開放予全港所有家長，不論家長使用哪一家電訊商的流動網絡，或透過任何 Wi-Fi 網絡連線，均可使用「Kids CARE」應用程式，一站式管理子女的數碼生活，讓科技成為孩子成長的助力。

「Kids CARE」打破傳統親子管理程式以「單向監控」為主的模式，提倡以親子溝通為核心，並針對香港家長日常的四大難題，提供實用支援：

（一）無形安全守護：放手探索同時安心守護

隨著孩子逐漸獨立，不少家長都面對「想放手，又難免牽掛」的矛盾。「Kids CARE」透過實時位置資訊及地點出入提示功能，讓家長了解孩子是否安全到達學校、補習社或其他常到地點，毋須時刻追問或過度監察，在給予孩子成長空間的同時，亦為家長帶來更多安心。

（二）重拾學習專注力：減少爭拗 培養自律

孩子放學後總是機不離手，不少家長都曾因反覆催促放下手機，令親子相處變成每天的角力。家長可於「Kids CARE」與孩子共同建立清晰而合理的數碼使用時間表，將單向管束轉化為雙向溝通，協助孩子平衡學習、休息與娛樂時間，逐步培養自律能力，減少因使用電子產品而引起的衝突。

家長更可透過「Kids CARE」管理孩子可使用的應用程式，或限制手機平板下載App及應用程式內購買，在兼顧日常聯繫的同時，避免意外消費。

（三）拉近親子距離：由不了解到有話可說

孩子愈來愈多時間接觸網上世界，不少家長卻不知道他們正在看甚麼、關注甚麼。家長可透過「Kids CARE」的裝置使用紀錄，例如每日螢幕及指定應用程式使用時間、YouTube觀看與Google搜尋紀錄，了解孩子數碼生活及網絡興趣，並主動展開溝通和適時引導，讓數碼世界成為連結親子關係的橋樑。

（四）安心探索網絡世界：建立更安全的數碼環境

互聯網為孩子打開學習和探索的大門，但同時充斥著不適合兒童的內容及詐騙訊息。「Kids CARE」設有內容過濾與封鎖功能，協助家長為孩子建立更安全的數碼環境，減少孩子接觸不良網絡內容及應用程式的機會，讓孩子更安心探索網絡世界。

跨平台管理多達 20 部裝置 新用戶享免費試用

「Kids CARE」程式同時支援 iOS 及 Android 系統，讓家長毋須煩惱裝置差異，只需透過一個應用程式，即可同步管理多達20部裝置，並支援多管理員功能，方便家庭成員共同陪伴孩子建立健康的數碼習慣。

「Kids CARE」設有高級方案及標準方案，以滿足不同家庭的需要，新登記高級方案用戶更可享14天免費試用。各方案功能及收費詳情，請參閱附表及瀏覽官方網站：https://www.kids-care.app/。

關於 Kids CARE

智能裝置日益普及，對家長而言，既是子女學習成長的有力工具，亦難免憂慮他們過度沉迷、手機不離手，甚至接觸不良資訊，影響身心發展。

面對這一兩難處境，我們深信正向引導遠比單純管束更為有效。有見及此，我們推出全新「Kids CARE」App，攜手家長引導子女養成健康的數碼習慣，讓他們在享受智能手機及平板電腦帶來的便利之餘，亦能獲得適切的引導與保護。

SOURCE Kids CARE