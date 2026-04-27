美國運通卡支援 Apple Pay 打造更流暢的日常支付體驗
新聞提供者美國運通
27 4月, 2026, 14:30 CST
卡會員最高享 NT$500 刷卡金回饋
台北2026年4月27日 /美通社/ -- 美國運通宣佈，其個人卡產品[1]已在台灣正式支援 Apple Pay。美國運通卡會員只需將其符合資格的個人卡產品加入Apple錢包，即可透過iPhone、Apple Watch等裝置輕鬆進行感應支付，讓他們在日常消費能以更流暢、安全的感應支付方式進行交易。此外，美國運通於今日特別推出 Apple Pay 限時優惠活動，讓卡會員不但可享Apple Pay的便利，更可透過合資格消費賺取更多回饋。
台灣美國運通董事長暨總經理蔡宗修表示：「美國運通一直致力於為卡會員打造順暢無縫的支付體驗。我們在台灣支援Apple Pay，提供更多元且便利的支付選擇，讓持卡會員能在各式日常消費情境中，享有快速且安全的支付方式。我們亦將持續優化服務與支付體驗，以更貼近客戶的生活與消費方式。」
美國運通Apple Pay限時優惠活動詳情
- 活動一：限時刷卡金回饋（所有個人卡適用）：於 2026 年 4 月 27 日至 7 月 26 日期間，合資格美國運通卡會員[1]完成線上登錄Apple Pay 限時活動並將卡片加入 Apple 錢包，以 Apple Pay 於美國運通特約商店[2] 完成感應支付交易，單筆消費滿 NT$500（含）以上，可享 NT$50 刷卡金回饋，每主卡帳戶最高享 NT$200 刷卡金回饋[3]登錄網址：https://go.amex/applepaycampaign
- 活動二：新戶加碼回饋：於 2026 年 4 月 27 日至 7 月 26 日期間，新申辦且核卡之美國運通簽帳白金卡或美國運通長榮航空簽帳白金卡會員，將卡片加入 Apple 錢包並於 2026 年 8 月 31 日前以 Apple Pay 於美國運通特約商店[2]感應支付單筆消費滿 NT$300（含）以上，每主卡帳戶可再享 NT$300 刷卡金回饋乙次。[3]
以上優惠受條款及細則限制，若欲查詢更多活動詳情，敬請瀏覽：
https://www.americanexpress.com/zh-tw/benefits/campaigns/index.apple-pay.html
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[1] 本活動限用台灣美國運通國際（股）公司在台灣發行之美國運通卡，企業卡及中國信託發行之環球網絡卡不適用。
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[2] 部分網路商店 Apple Pay 尚未支援美國運通卡。部分實體商店不適用 Apple Pay 交易，依各商店現場服務為主。綁定及使用 Apple Pay，僅適用帳單語言設定為中文之帳戶。
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[3] 刷卡金回饋主、附屬卡之合資格消費將合併計算。
關於美國運通
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SOURCE 美國運通
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