國際排聯主席 Ary S. Graça 博士榮獲 KISS 人道主義獎

邦長在致辭中讚揚 Graca 博士致力於在全球推廣排球運動，並透過排球運動為社會帶來正面改變。他表示，KISS 人道主義獎體現了人道主義和社會價值觀，鼓勵全球於這些領域工作的人士繼續努力，爭取更大成就。另一方面，Singh Deo 先生祝賀 Graça 博士獲獎，並讚揚 Samanta 博士設立 KISS 人道主義獎。

活動期間，KIIT 和 KISS 的創辦人，亦是印度排球聯合會前主席的 Achyuta Samanta 博士，向各界介紹 Graça 博士，指出這位 81 歲的巴西人擔任 FIVB 主席已超過 12 年。FIVB 是世界上最大的體育聯合會，擁有 222 個成員國。Samanta 博士表示，他為 Graça 博士獲得 KISS 人道主義獎感到自豪，並強調此獎項是對全球人道主義和社會領域所作努力的認可。

Graça 博士一直以來都十分欽佩 Samanta 博士在印度發展排球運動的努力，他此次專程前往印度領獎，亦是他首次到訪印度。Graça 博士表示，他透過排球運動的首要目標是為全世界帶來和平與和諧。「我的熱情是繼續珍惜賦權、團隊合作和機遇的價值觀，並透過排球服務世界。」

值得注意的是，KISS 人道主義獎此前已頒發予多位傑出的全球領袖、諾貝爾獎得主和各個領域的傑出人物，彰顯其國際意義和聲望。

SOURCE KISS