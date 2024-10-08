國際排聯主席 Ary S. Graça 博士榮獲 KISS 人道主義獎

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KISS

08 10月, 2024, 15:00 CST

印度布巴內什瓦爾2024年10月8日 /美通社/ -- 國際排球聯合會 (FIVB) 主席 Ary S. Graça 博士於 2024 年 10 月 4 日獲頒享負盛名的 2020 年度 KISS 人道主義獎，以表彰其在全球推廣排球運動的傑出貢獻。KISS 人道主義獎是由印度布巴內什瓦爾的卡林加社會科學研究所 (KISS) 頒發的年度國際榮譽獎項，旨在表揚全球為人類作出傑出貢獻的個人。此獎項由富有遠見的人道主義者和教育家、KIIT 和 KISS 的創辦人 Achyuta Samanta 教授構思，旨在表彰為全世界人類做出模範和傑出服務的個人。

該獎項由奧里薩邦邦長 Raghubar Das 在副首席部長 Kanak Vardhan Singh Deo 的見證下頒發。雖然該獎項於 2020 年已公布，但由於 COVID-19 疫情，Graça 博士當時未能親身領獎。

Hon'ble Governor of Odisha, Raghubar Das, Deputy Chief Minister of Odisha, K. V. Singhdeo (left), and Founder of KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta (extreme right, presenting the prestigious KISS Humanitarian Award to Dr. Ary S. Graça, President of the International Volleyball Federation (FIVB), in Bhubaneswar, Odisha, on October 4.
Hon'ble Governor of Odisha, Raghubar Das, Deputy Chief Minister of Odisha, K. V. Singhdeo (left), and Founder of KIIT & KISS, Dr. Achyuta Samanta (extreme right, presenting the prestigious KISS Humanitarian Award to Dr. Ary S. Graça, President of the International Volleyball Federation (FIVB), in Bhubaneswar, Odisha, on October 4.

邦長在致辭中讚揚 Graca 博士致力於在全球推廣排球運動，並透過排球運動為社會帶來正面改變。他表示，KISS 人道主義獎體現了人道主義和社會價值觀，鼓勵全球於這些領域工作的人士繼續努力，爭取更大成就。另一方面，Singh Deo 先生祝賀 Graça 博士獲獎，並讚揚 Samanta 博士設立 KISS 人道主義獎。

活動期間，KIIT 和 KISS 的創辦人，亦是印度排球聯合會前主席的 Achyuta Samanta 博士，向各界介紹 Graça 博士，指出這位 81 歲的巴西人擔任 FIVB 主席已超過 12 年。FIVB 是世界上最大的體育聯合會，擁有 222 個成員國。Samanta 博士表示，他為 Graça 博士獲得 KISS 人道主義獎感到自豪，並強調此獎項是對全球人道主義和社會領域所作努力的認可。

Graça 博士一直以來都十分欽佩 Samanta 博士在印度發展排球運動的努力，他此次專程前往印度領獎，亦是他首次到訪印度。Graça 博士表示，他透過排球運動的首要目標是為全世界帶來和平與和諧。「我的熱情是繼續珍惜賦權、團隊合作和機遇的價值觀，並透過排球服務世界。」

值得注意的是，KISS 人道主義獎此前已頒發予多位傑出的全球領袖、諾貝爾獎得主和各個領域的傑出人物，彰顯其國際意義和聲望。

SOURCE KISS

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