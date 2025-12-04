網龍旗下普羅米休斯與 Augment Me 建立戰略合作，共同推動 AI 賦能的學習體驗

香港2025年12月4日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣佈，其子公司 Mynd.ai（美國紐約證券交易所代碼：MYND）旗下的全球教育科技領導品牌普羅米休斯與 Augment Me Inc. （「Augment Me」）達成戰略合作。Augment Me 是一間人工智能（AI）解決方案創新企業，致力於提升教育工作者及學生在學習場景中的認知能力與學習參與度。

通過此次合作，普羅米休斯將自適應、沉浸式的 AI 技術無縫整合至其旗艦軟件生態系統——普羅米休斯 ActivSuite™ 與 Explain Everything® 中，為客戶創造更高價值，全面升級學習體驗。Explain Everything® 平台將於2025年12月上線集成 Augment Me 的全新 AI 驅動功能，標誌著普羅米休斯 AI 戰略佈局的重要里程碑，體現其致力於打造沉浸式、智能化學習體驗的長期承諾，旨在為教師提供准實時教學洞察與個性化支援方案。

作為12月即將上線的重大產品更新，普羅米休斯將 Augment Me 的先進AI技術直接賦能課堂場景，推動傳統數字大屏應用向動態、個性化學習體驗升級。教師無需額外登錄或複雜設置，即可在 Explain Everything® 平台中無縫啟用相關功能，獲取關於學生注意力狀態、課堂參與度與認知準備度的准實時數據分析。系統還將生成提升學生專注度、身心健康管理與時間規劃的可執行建議，並針對每一次學習會話生成自適應反饋報告，助力教育者靈活調整教學策略，滿足學生個體化學習需求。本次更新首階段將向 Explain Everything Advanced 用戶開放，後續將擴展更多功能。

Mynd.ai 首席執行官 Arthur Giterman 表示：「與 Augment Me 的合作彰顯了我們以技術創新推動教育變革的堅定承諾。雙方將攜手提供能讓教育者實時掌握學生學習參與情況的工具，助力全球學習者提升學習成效。」

普羅米休斯首席產品官 Lance Solomon 表示：「此次產品升級是我們戰略願景的具體體現。Explain Everything Advanced 已通過一體化平台與專屬互動工具，大幅簡化課程創建與授課流程；此次整合 Augment Me 授權的 AI 技術後，我們將為教師提供更便捷的學習狀態檢核方式，通過准實時洞察、自適應反饋與可執行建議，讓教學變得更直觀、更高效、更具影響力。」

Augment Me 創始人兼首席執行官 Sameer Yami 表示：「我們非常期待與普羅米休斯的合作，讓 AI 賦能的學習體驗實現更廣泛的普及與更直觀的應用。此次合作的核心是透過科技釋放人類學習潛能。我們很自豪能看到自家技術以這種方式落地，真正為教育者與學習者提供支持。未來雙方將探索更多教育科技的可能性。」

此次合作進一步強化了 Mynd .ai 在提升客戶價值與優化品牌生態方面的戰略承諾，也標誌著普羅米休斯在拓展 AI 驅動學習能力方面邁出重要一步。隨著 AI 驅動的互動工具與學習準備系統整合到 ActivSuite™、Explain Everything® 等核心產品，普羅米休斯將持續提升課堂教學的靈活性、移動性與教師掌控力，同時開闢更多個性化、數據洞察驅動的教學路徑。這些創新舉措持續推動 Mynd.ai 穩居全球教育變革前沿，而普羅米休斯也將繼續為教師打造直觀易用的工具，協助教育者節省時間、加深教學理解，進而更有效地促進學生有效參與。

關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com 和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱 AI 新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全域，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。

網龍的海外教育科技業務子公司Mynd.ai已在美國獨立上市，是全球互動課堂科技領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過100萬間教室提供產品和服務。

如有投資者垂詢，敬請聯絡：

網龍網絡控股有限公司

電郵：[email protected]

SOURCE 網龍網絡控股有限公司