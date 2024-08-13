安心三寶 AWESum Care 歡迎曾俊華先生成為首位大使

預設照護計劃的三份重要文件

持久授權書：當失去行為能力無法自己處理財務事務時，可以以持久授權書授權一個或多個受權人管理財產。 預設醫療指示：預設醫療指示是一份書面文件，亦是一種醫療選擇，當身體面臨嚴重疾病或瀕臨生命終結時，可以做出不接受維生治療的決定。 平安紙：遺囑是一份法律文件，被用來規定在立囑人離世後，資產應如何分配。

安心三寶創辦人陳啟川律師表示：「我們非常榮幸能夠邀請到曾俊華先生擔任我們的首位大使。他的加入將大大提升公眾對預設照護計劃的認識和重視。我們相信，通過共同努力，可以幫助更多香港市民提前做好規劃，保障大家的權益和福祉。」

安心三寶 AWESum Care 將繼續致力於推廣預設照護計劃，提供相關的資訊和支持，幫助社會各界理解並採取行動，以確保每個人在需要時都能得到最合適的照護。

關於社企「安心三寶 」AWESum Care (DocPro Services Limited)

「安心三寶」是一家社會企業，由陳啟川律師創立。安心三寶以科技為基礎，致力於提供一個簡單易用的自主訂立法律文件平台。我們積極應用最新的科技趨勢，以確保安心三寶成為一個與時並進的平台，同時滿足社會人口老化的需求，不斷提升在安全性、便利性和用戶體驗方面的服務品質。

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