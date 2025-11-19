高齡試管潮來襲：貝康醫療-B(2170.HK) AI「無干擾培養」助力智慧輔助生殖

AI 賦能「無干擾培養」，IVF 成功率再提升

作為國內輔助生殖領域上市企業，貝康醫療在CSRM2025全球首次發布「GERI+GEMS+AI」三位一體完全無干擾培養體系，以GERI全時差培養箱+一步法GEMS培養液+AI Toolbox胚胎評估系統構建智慧培養方案，為每例胚胎配備獨立供氣/供濕/溫控/拍照系統，營造穩定發育環境。

西班牙IVIRMA集團Marcos團隊數據顯示：無干擾體系使成囊率提升5%、臨床妊娠率提升16.4%、首次移植活產率提升5.8%；悉尼IVF中心高齡組（≥38歲）數據更具突破性：D5囊胚形成率提升12%、優質囊胚率提升8.5%、胚胎利用率提升10.2%，為患者（尤其是高齡群體）帶來胚胎質量與妊娠結局的雙重提升。

國內首款自主國產化全時差培養箱GERI，於今年7月獲江蘇省藥監局註冊批准，實現胚胎發育連續監測的「無干擾培養」。它是全球首個濕式時差培養箱，由貝康醫療與德國Merck聯合研發，濕式設計可穩定維持滲透壓環境，在乾燥地區優勢尤為顯著，為胚胎打造「靜穩發育艙」。

GEMS培養液矩陣源自擁有30年歷史的悉尼IVF中心，即將實現本土化生產，具備FDA/TGA/CE三重認證。其中首款VitBase胚胎處理液於今年8月斬獲國家NMPA註冊證，成為中國本土企业中首個擁有海外註冊證的胚胎培養液成熟產品，實現國內該領域「從0到1」的突破。「培養液之父」David Mortimer教授（GEMS發明者）在ASRM大會為其背書，強調其「復刻母體自然環境」的特性。預計2026年GEMS全系列培養液將獲NMPA註冊證，徹底打破國外品牌對高端培養液數十年的壟斷，推動國內輔助生殖核心耗材國產化進程。

支撐無干擾體系「智慧洞察」的「大腦」AI系統同樣表現卓越。

GERI培養箱搭載的Eeva胚胎發育潛能評估工具，是全球首個獲FDA+CE雙認證的AI評估系統，經超10萬例臨床胚胎檢測驗證。貝康醫療下一代AI Toolbox胚胎評估系統於今年10月在第81屆ASRM年會全球首發，憑藉深度學習算法分析胚胎發育時序影像，輔助胚胎學家將優質胚胎篩選效率提升40%，該系統無需侵入性操作即可預測胚胎種植潛力，結合GERI時差培養箱，實現胚胎從受精到囊胚「全程無擾動」培養，大幅減少傳統人工觀察對胚胎的干擾，讓AI選胚既精準又「溫柔」。

高齡化趨勢催生藍海，貝康核心產業價值凸顯

在生育高齡化趨勢的驅動下，我國輔助生殖領域正催生PGT的藍海市場。

一方面，我國試管嬰兒女方平均治療年齡持續攀升，高齡生育引發的胚胎染色體異常風險顯著增加，這一趨勢正推動我國PGT滲透率向歐美市場看齊；另一方面，貝康醫療憑藉合規註冊證構建的產業壁壘，已在全國各大生殖中心部署超60家本地化實驗室，對國內129家具備三代試管嬰兒資質的機構覆蓋超80%，穩居頭部玩家地位。

從市場規模看，我國輔助生殖（ART）服務周期從2009年的22.37萬例爆發式增長至2023年的141.39萬例，當前周期數已達美國的三倍，預計2025-2030年國內PGT市場規模將突破10億元。但市場供給端存在明顯缺口，常規IVF機構達473家，具備PGT技術的機構僅129家，佔比僅27.3%。

在此背景下，掌握PGT核心技術的貝康醫療，可透過技術賦能、合作共建等模式填補服務空白，在滿足「精準生殖」臨床需求的同時，搶佔PGT細分市場增長紅利。

此外，貝康醫療還緊抓國產化機遇。目前輔助生殖醫療器械多依賴進口，而貝康旗下Geri培養箱、Gems培養液等產品已斬獲歐盟CE、美國FDA、澳洲TGA及中國NMPA四大認證（全球僅少數企業達成），打破了Vitrolife等海外巨頭的壟斷，構建起「AI賦能+全產業鏈」的完整閉環。

2025 年9 月，北京發布了全國首部《人類輔助生殖技術質量監測與評價規範》，該標準旨在推動三代輔助生殖技術的規範化和標準化發展。2025 年3 月，國家藥監局發布公告，旨在簡化進口醫療器械在中國境內生產的審批流程，以鼓勵高端醫療裝備引進境內生產。這項政策為提升國產生殖醫療器械替代進口創造了有利條件。這既為貝康醫療的PGT 技術推廣掃清了政策障礙，也為其國產化產品（如Geri 培養箱、Gems 培養液）的市場准入與商業化應用提供了政策背書。

量變致質變，貝康價值亟待重估

生育高齡化需求激增、國產化政策加碼、精準生殖訴求提升，多重變量正推動輔助生殖行業邁入質變臨界點，貝康醫療正是核心受益者。隨著GERI培養箱規模化量產、GEMS培養液完成本土化生產及全系列加速拿證，貝康將徹底打破海外壟斷，其中國市場份額有望迎來爆發式增長。

從基本面上來看，公司持續向好更成為價值重估的堅實支撐。

2025年中期財報顯示，透過主動收縮低毛利業務及推進降本增效，公司毛利率提升至52.5%，盈利能力得到優化；研發開支為5600万元，儘管總額因策略調整有所下降，但公司仍維持了對高價值產品與國產化項目的聚焦；同時，經營性現金流同比改善19%，財務健康度持續提升。截至2025年6月30日，現金及現金等價物餘額為5.44億元，為後續發展提供了有力支持，財務健康度持續優化。

CSRM2025大會上，貝康醫療集中亮相的「GERI+GEMS+AI」三位一體體系，已憑藉實打實的臨床數據證明其達到世界領先水平，這標誌著我國輔助生殖核心技術從「跟跑」正式轉向「領跑」。

當技術實力實現代際突破、產品矩陣完成國產替代閉環、市場覆蓋觸及行業八成以上核心機構，市場理應重新審視貝康醫療的產業估值，它早已不是單純的醫療器械供應商，而是構建起智慧輔助生殖生態的領軍者，其價值需要被賦予更廣闊的產業視野與更長遠的增長預期。

