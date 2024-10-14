在 Banyan Tree Dubai 的全新水療中心展開全身健康之旅
新聞提供者Banyan Tree Spa Dubai
14 10月, 2024, 13:00 CST
水療中心提供七間帶按摩浴缸和淋浴的私人浴室護理室，是放鬆身心的理想度假勝地，並配有活力水池、恆溫躺椅和只此一家的雨林體驗
阿聯酋迪拜2024年10月14日 /美通社/ -- 杜拜悅榕莊 (Banyan Tree Dubai) 推出全新的杜拜悅榕水療中心 (Banyan Tree Spa Dubai)，一處靜謐聖地，使心靈、身心和精神恢復活力。這間度假勝地坐落在度假村綠意盎然的環境中，將 Banyan Tree 的八大健康支柱 (Eight Wellbeing Pillars) 揉合其中，提供全方位沉浸式體驗。
進入水療中心後，客人可以通過靜謐花園 (Tranquility Garden) 和赤腳步道等特色進入大自然，讓您腳踏實地，感受與大自然真正的連結。水療中心最大的特色莫過於雨林 (Rainforest) 體驗，這是一個多重感官之旅，包括由天花板和牆壁水療花灑打造的雨中漫步、蒸氣室和桑拿室，以及各種令人神采奕奕的淋浴體驗。
另有一個幽靜的避風港，與雨林體驗相輔相成。此避風港提供一系列先進設施包括活力水池、恆溫躺椅和私人療程套房，每間套房都有獨立浴室和花灑淋浴設備，大部分更提供按摩浴缸。除了水療中心之外，Banyan Tree Spa Dubai 還透過全新裝修的健身設施，讓賓客的健康體驗昇華。健身房讓賓客保持運動習慣，而 Wellbeing Studio 和 Wellbeing Deck 則舉辦一系列引人入勝的課程。
Banyan Tree Spa Dubai 的核心是度身訂做的療程和觀人於微的理療師，將亞洲古老的傳統與全身的健康療法完美融合。這些熟練的理療師重視觸摸和天然草藥及香料的治療力量，協助賓客協調心靈、身體與靈魂。每項招牌療程，均與全球提供的招牌療程一致，圍繞六大招牌觸點精心打造，旨在刺激感官並促進放鬆。
Banyan Tree 產品於 Banyan Tree Gallery 獨家推出，讓您的肌膚煥然一新，更有專家為您打造完美的護膚儀式。這些產品在泰國製造，由 PET 回收塑料製成，無殘酷，並使用 95% 天然成分。
杜拜 Banyan Tree Spa 是度假村的最新項目，旨在為您打造感官的保護區，在這裡，您可以找到平靜、平衡和自我更新的感覺。
* 欲了解更多資訊，請致電 +971 4 556 6401 或電郵至 [email protected]
SOURCE Banyan Tree Spa Dubai
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