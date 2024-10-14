在 Banyan Tree Dubai 的全新水療中心展開全身健康之旅

水療中心提供七間帶按摩浴缸和淋浴的私人浴室護理室，是放鬆身心的理想度假勝地，並配有活力水池、恆溫躺椅和只此一家的雨林體驗

阿聯酋迪拜2024年10月14日 /美通社/ -- 杜拜悅榕莊 (Banyan Tree Dubai) 推出全新的杜拜悅榕水療中心 (Banyan Tree Spa Dubai)，一處靜謐聖地，使心靈、身心和精神恢復活力。這間度假勝地坐落在度假村綠意盎然的環境中，將 Banyan Tree 的八大健康支柱 (Eight Wellbeing Pillars) 揉合其中，提供全方位沉浸式體驗。

進入水療中心後，客人可以通過靜謐花園 (Tranquility Garden) 和赤腳步道等特色進入大自然，讓您腳踏實地，感受與大自然真正的連結。水療中心最大的特色莫過於雨林 (Rainforest) 體驗，這是一個多重感官之旅，包括由天花板和牆壁水療花灑打造的雨中漫步、蒸氣室和桑拿室，以及各種令人神采奕奕的淋浴體驗。