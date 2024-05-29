美國精神益生菌領導品牌 Bened Life 強勢進攻全球市場，旗下Neuralli™ MP提供突破性神經系統健康方案

腸腦軸（GBA） 是 腸道與大腦通過中樞神經系統（CNS）之間雙向溝通，利用循環系統、免疫系統和迷走神經互相交流。神經系統疾病常伴隨慢性不適，包括腸道問題、焦慮、睡眠障礙和抑鬱，這些症狀與腸道微生物群的持續失衡有關。市場上的益生菌種類繁多，但並非所有菌株效果都相同。科學研究顯示，PS128™是一種新型精神益生菌，能調節及平衡影響心理、情緒和運動的關鍵因素，如「快樂荷爾蒙」血清素、多巴胺和「壓力荷爾蒙」皮質醇，同時還能維護腸道健康。

益生菌領域的重大突破

Neuralli™ MP由植物乳桿菌PS128™菌株製成，是美國領先的醫療級益生菌，可為自閉症譜系障礙（ASD）、過度活耀症 (ADHD)、柏金遜症（PD）和抑鬱症(MDD)患者提供營養支持。PS128™是一種天然成分，為「公認安全」（GRAS）認證，在17個國家擁有 28 項專利，並已進行14項臨床研究。此外，PS128™還榮獲了NutraIngredients Asia頒發的「 2018 和 2021 年度最佳益生菌」稱號。

主要研究微生物群的加州大學聖地亞哥分校教授Jack Gilbert博士稱：「像PS128精神益生菌在緩解腸腦軸以及自閉症等神經發育障礙方面展現良好的效果。對於未來針對神經多樣性人群解決相關問題的研究，我們表示非常期待。」

精神益生菌：天然替代選擇

越來越多人關注精神和神經系統健康，根據 世界衛生組織（WHO）的數據 ，在新冠疫情爆發第一年，全球焦慮症和抑鬱症的發病率增加了25%。很難找到一種非藥物的附加療法，尤其是在長期使用的情況下，會擔憂有不良反應。

Neuralli™ MP嚴格管控品質，確保食用安全且無副作用，為全球眾多個人和家庭產生深遠的正面影響。一位患有自閉症青少年的母親K T.分享了她的體驗，她說：「我注意到孩子面對壓力的能力有明顯改善，而這些壓力通常會導致她情緒崩潰。這款益生菌似乎的確在改變她的生活，我非常慶幸能為她找到這種非藥物的幫助。」

Neuralli™ MP以科學實證為基礎，支持神經多樣性人士成就自我，提升活品質。

展望未來

Bened Life將繼續致力提供高品質、有科學依據的精神益生菌，為人們的精神和神經健康提供支持。Neuralli™ MP已售出超過100萬瓶，並獲得了數百位客戶的正面評價，現已為其擴展在亞洲的業務作充分準備。Bened Life執行長鄭勝德表示：「進軍亞洲市場對於Bened Life來說是一個重要的里程碑。這一戰略舉措旨在引進我們腸腦醫療級益生菌Neuralli™ MP，以滿足亞洲神經多樣性市場的特殊需求。」

隨著Bened Life不斷擴展到新市場，包括香港、新加坡、韓國、菲律賓、越南和印度尼西亞，為有需要的人士提供天然、安全可靠的保健食品。Neuralli™ MP現通過Bened Life官方網站銷售，只需點擊一下，即可享受國際送貨服務！

SOURCE Bened Life Inc.