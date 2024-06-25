香港 Beyond Cars 重塑品牌為 Carro，正式加入 Carro 集團，全面提升，力求登上新高峰

此次品牌重塑亦會在背後帶來變革性的改變，香港將會利用 Carro 現有的豐富數據智能、機器學習能力和內部業務工具，並在其定價、庫存管理和檢查流程中大量採用專有技術和人工智能能力。

「香港人很快便能在二手汽車買賣擁有全新的體驗。」香港行政總裁余家煒說。「我們非常高興能夠提升與改善香港現有二手汽車市場的環境，並改變大眾對擁有及駕駛優質二手車的看法。憑藉 Carro 精湛熟練的科技和技術知識，以及我們對本地市場的深入了解，深信我們能夠為一眾尋求優質二手車的客戶帶來更輕鬆的車主體驗和更好的價值。」

香港強勁的電動車（EV）市場環境和 Carro 與全球電動車生產商的密切關係，亦使其在二手電動車市場上擁有優勢，成為市場領導者。Carro 會利用這個機會來加強其現有的定價演算法、檢查和服務流程，以及其電動車端對端解決方案。

余說：「團隊已經準備好推動 Carro 的未來策略願景，繼續透過不斷創新為客戶提供優質、個人化及全方位的買賣車體驗，從而加速我們的增長。」

作為品牌重塑之旅的一部分，Carro 亦將會致力於在香港建立保險科技、融資及售後服務等附屬服務。

於 2016 年創立，Beyond Cars 已發展成為一個生態系統，為想要購買或出售車輛的客戶們提供端對端服務，包括寄賣服務、經銷商融資、分期付款融資和保險服務。該公司已連續三年盈利，加入 Carro 集團後，期望在未來三年內會加速增長，預計年複合增長率（CAGR）將超過 50%。

在 carro.co/hk 上瀏覽 Carro Hong Kong，或造訪香港尖沙咀東科學館道一號康宏廣場 1A 的展示廳。

關於 Carro

Carro 於 2015 年創立，是亞太區最大型的網上二手車市場。透過提供可信且透明的體驗，Carro 利用專有的定價演算法，AI 能力和創新的科技解決方案，改變了傳統的買賣車輛方式。

這間獨角獸初創企業的總部位於新加坡，從軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）及幾個主權基金中籌集了超過 7 億新加坡元的資金。該公司在 2023 財年錄得有史以來最佳的全年正向稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA)，達到 400 萬美元。Carro 及其子公司和業務線擁有超過 4500 名員工，遍佈亞太地區：

Carro 是亞太區最大型的網上二手車市場，主要活躍於新加坡、馬來西亞、印尼和泰國，最近更擴展到日本、台灣和香港 等國家和地區 。

。 Carro Care，由怡和合發（Jardine & Cycle）提供支援，具備 Carro 內部的翻新和售後服務能力。

Genie Financial Services，新世代金融科技汽車融資供應商，活躍於新加坡、馬來西亞、印尼和泰國。

MPM Rent，印尼領先的行動解決方案公司，專門提供租賃／車隊融資運輸服務。

Innorithm，利用最先進的物聯網和機器學習技術的新世代車隊管理解決方案公司。

Kaidee，泰國最大的線上購物及分類廣告平台。

如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.carro.co

SOURCE Carro