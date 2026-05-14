虛擬資產專法進入關鍵年　BingX 合作舉辦未來趨勢論壇圓滿落幕

立法委員李坤城與葛如鈞於致詞中指出，《虛擬資產服務法》是台灣數位金融發展的重要基礎，也是今年備受關注的關鍵法案。行政院已提出草案，各黨團與多位委員亦陸續提出不同版本，後續將持續推動排審、協商與審查。

論壇期間，科技立委葛如鈞表示，台灣正從過去「詢問什麼是加密貨幣」，逐步轉向「思考如何領先產業」，並提出法制化「五箭齊發」方向，包括目標於 2026 年下半年完成《虛擬資產服務法》三讀、探討租稅激勵、推動比特幣 ETF 在台發行與對散戶開放、加速實務資產代幣化（RWA）發展，以及正式提出將穩定幣與比特幣納入國家戰略儲備。

葛如鈞強調，台灣具備高密度科技人才、成熟金融市場與活躍社群生態，具備成為 Web2 與 Web3 轉型橋樑的關鍵條件。

在全球趨勢座談中，BingX 亞太區顧問 Josh 受邀分享亞太與全球市場觀察。他指出：「合規不再只是門檻，而是產品設計的一部分。」真正成熟的平台，將會把監管要求直接融入產品架構之中。未來平台競爭力不只是功能多寡，而是在合規框架下，是否能兼顧使用者教育、風險透明化與交易體驗。

Josh 表示，BingX 長期重視社交交易與複製交易等產品發展。隨著全球監管逐漸重視資訊揭露透明度、風險可視化與用戶理解程度，平台需要讓使用者更清楚了解自身交易行為與風險承擔。他認為，亞洲市場正逐步邁向「可監管的創新（Regulated Innovation）」時代，平台除了追求成長，更必須能被監管機構理解。

針對市場結構變化，Josh 認為，2026 年最大的改變並非比特幣價格，而是使用者心態的轉變。「市場正在從『暴富預期』轉向『資產配置思維』。」他指出，投資人不再只追逐短期高倍收益，而是更加重視資產能否穿越市場週期，並開始關注風險管理、穩定收益型產品與長期配置策略。

此外，隨著 API、生態工具與 AI 模型逐漸成熟，高頻交易、量化策略與半自動化交易工具也開始普及，讓過去主要屬於專業機構的交易能力，逐步被更多一般用戶所使用。

談及台灣市場定位，Josh 表示，台灣最大的優勢並非資本，而是「人才密度與 Web2 到 Web3 的轉化能力」。台灣同時具備科技產業基礎、成熟金融市場與高度網路社群文化，非常適合作為 Web2 與 Web3 之間的重要橋樑市場。

針對台灣未來虛擬資產專法，Josh 也提出期待，希望未來監管制度能與國際接軌，並具備明確性與可預測性，同時保留一定程度的創新空間。他強調，對國際平台而言，最重要的並非是否受到監管，而是制度是否具備穩定且清晰的方向。

本次活動另一大亮點，為《2026–2027 台灣區塊鏈產業生態地圖》正式發表。該地圖盤點全台超過 100 家區塊鏈與虛擬資產相關業者，涵蓋交易所、支付、錢包、託管、金融服務、技術解決方案、企業應用與基礎設施等多元領域，呈現出台灣區塊鏈產業從單點創新逐步邁向完整生態系建構的重要成果。

呼應 Josh 對 2027 年「融合（Convergence）」趨勢的觀察，隨著 TradFi 與 Crypto、AI 與 Crypto，以及 Web2 與 Web3 的界線逐漸模糊，台灣虛擬資產產業也正從早期分散探索，邁入整合、協作與國際化的新階段。BingX 表示，未來也將持續深化全球市場布局，推動合規化發展與產業教育，並攜手更多生態夥伴，共同促進虛擬資產產業邁向更成熟、透明且永續的下一階段。

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