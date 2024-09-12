量子運算如何改變基因檢測的未來：專訪 BioAro 執行長 Anmol Kapoor

PanOmiQ 技術：基因檢測的革命性突破

BioAro 的核心技術是 PanOmiQ，這是一款結合量子科學和全方位數據分析的技術，能夠在短短 15 分鐘內完成基因檢測數據的處理。傳統的全基因體定序可能需要數週才能產出有用的臨床報告，而 PanOmiQ 技術不僅速度更快，還能處理大規模的數據樣本，無論是單一樣本還是上百萬個樣本，都能在短時間內生成報告。

這項技術的突破在於使用多個 GPU，讓數據處理速度最大化，同時也能通過雲端運算，應對各種不同規模的樣本需求，為臨床診斷和研究提供更即時的資訊。

透過對話進行個人健康管理，推動早期癌症檢測、長壽健康與運動醫學

BioAro 的應用範圍不僅限於基因檢測，它還通過多體學分析技術，結合基因體學、蛋白質體學、微生物體學等多方面數據，為癌症、長壽健康等多個醫學領域提供全面的解決方案。例如，他們在腫瘤學和表觀遺傳學領域取得重要進展，通過分析遺傳因素，幫助人們理解癌症的發生原因，並提供個人化治療方案。

Kapoor 博士強調，BioAro 的使命是無論是在臨床應用還是個人健康管理上，都可以讓每個人能更輕鬆、快速地進行基因檢測。PanOmiQ Personal 服務類似於 ChatGPT 的操作方式，可以讓每個參與者上傳自己的基因數據並進行討論互動，使原本複雜的基因數據因此變得容易理解，進一步幫助受測者做出明智的健康選擇。

此外，BioAro 還積極與學術機構、製藥公司和醫療服務提供廠商合作，推進基因檢測技術應用，並為學術研究提供免費的技術支持，藉此消除基因檢測的經濟障礙，讓更多人受益。BioAro 正在引領一系列創新的健康計劃，包括針對早期癌症檢測的無細胞 DNA 測試，以及長壽健康評估。今年 9 月，該公司將在杜拜開設首家長壽診所，結合尖端研究與實際應用，推動長壽醫療發展。同時，他們還將推出 BioSport 計劃，通過先進的醫學技術促進運動醫學的進步。

免費試用 PanOmiQ，一起參與基因研究推廣

BioAro 提供 PanOmiQ 技術的現時的免費 Demo！只要在 www.PanOmiQ.com 註冊，將享有最多 5 個變異位點列表文件（Variant Call Format File，VCF）的免費分析體驗。不要錯過這個探索 PanOmiQ 以及攜手 BioAro 一起推動全球基因研究發展的機會。

SOURCE BioAro