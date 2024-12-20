台灣眾籌奇蹟---- 積木的新里程碑「BriCoaster」

「BriCoaster」可以與原有的積木結合搭建，每個積木套裝各有特色，因此可以激發玩家的空間意識和創造力，以及想象力。

Goonies推出的「BriCoaster」實現了對環境友善企業的承諾。Goonies首席執行官Jason Lee表示：「『BriCoaster』激發想象力的同時激發想像力的同時，還可以減少與孩子之間的代溝。可以把閒置積木再使用，減少積木的丟棄。」

Goonies通過嘖嘖平台群眾的支持，迅速超過了其籌資目標，現已籌集超過透過嘖嘖平台群眾的支持，迅速超越籌資目標，現已籌得超過1500萬韓元。從嘖嘖平台籌得的資金，將會用於生產「BriCoaster」，以及完成「BriCoaster」獨特的彈珠軌道系統。在此由衷感謝。

「BriCoaster」是一款將搭建積木的樂趣與環保意識相結合的產品，可在嘖嘖平台預購式專案上購買。

募資網址：https://www.zeczec.com/projects/bricoster

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SOURCE Goonies