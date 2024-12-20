台灣眾籌奇蹟---- 積木的新里程碑「BriCoaster」

新聞提供者Goonies
20 12月, 2024, 13:42 CST
「BriCoaster」在台灣嘖嘖平台初試啼聲即達1500萬韓元佳績
韓國首爾2024年12月20日 /美通社/ -- 「大部分人都有童年玩樂高積木的美好回憶。隨著時間流逝，長大成人後，那些樂高積木閒置，變成潛在的塑料垃圾。每年被丟棄的積木約有9噸。」
韓國企業Goonies推出了全新的積木回收方式——那就是「積木的再利用」。「BriCoaster」可與閒置積木一起搭建，賦予積木全新的生命力。「BriCoaster」的結構是積木的初心——垂直搭建結構。將軌道放在搭建的積木上面，做出獨有的過山車，最終體驗鐵球安全抵達終點。
「BriCoaster」可以與原有的積木結合搭建，每個積木套裝各有特色，因此可以激發玩家的空間意識和創造力，以及想象力。
Goonies推出的「BriCoaster」實現了對環境友善企業的承諾。Goonies首席執行官Jason Lee表示：「『BriCoaster』激發想象力的同時激發想像力的同時，還可以減少與孩子之間的代溝。可以把閒置積木再使用，減少積木的丟棄。」
Goonies通過嘖嘖平台群眾的支持，迅速超過了其籌資目標，現已籌集超過透過嘖嘖平台群眾的支持，迅速超越籌資目標，現已籌得超過1500萬韓元。從嘖嘖平台籌得的資金，將會用於生產「BriCoaster」，以及完成「BriCoaster」獨特的彈珠軌道系統。在此由衷感謝。
「BriCoaster」是一款將搭建積木的樂趣與環保意識相結合的產品，可在嘖嘖平台預購式專案上購買。
募資網址：https://www.zeczec.com/projects/bricoster
聯繫電子郵件：[email protected]
SOURCE Goonies
分享這篇文章