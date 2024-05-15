零壹科技與 Broadcom 簽訂新 VMware 代理協議

台北2024年5月15日 /美通社/ -- 零壹科技與 Broadcom 已針對 VMware 解決方案簽訂新的代理協議，範圍涵蓋台灣地區。根據此新協議，零壹科技將繼續以在 VMware 被 Broadcom 收購之前擔任 VMware 代理商之角色，為台灣地區的經銷商提供服務。

零壹科技及其支援的合作夥伴的任務是協助 Broadcom 推動VMware 私有雲基礎架構，並協助廣大的 VMware 客戶群移轉至 VMware 軟體新的訂閱授權模式。零壹科技將為其本地經銷合作夥伴提供新VMware 上市策略的專業知識和經驗，並確保客戶從 VMware 軟體投資中獲得最大價值。根據協議，零壹科技將持續提供完整 VMware 解決方案組合，包括新產品： VMware Cloud Foundation (VCF)、VMware vSphere Foundation (VVF)、VMware vSphere Standard 和 VMware vSphere Essentials Plus Kit，以及 VMware vSAN、VMware Live Recovery 等附加元件。

零壹科技將擴大其作用，為特定產品和客戶提供技術支援能力，以客戶之慣用語言和時區解鎖在地化專業知識。零壹科技為特定 VMware 解決方案提供之服務為 Broadcom 支援的延伸，使零壹科技得以透過可及性、專業知識和個人化協助提升商業客戶體驗。 透過與零壹科技合作，經銷合作夥伴可以獲得零壹科技的技術知識、訓練課程和認證資源。這使合作夥伴能夠在整個商業客戶生命週期中提供高品質的支援服務。 Broadcom 與零壹科技將會持續共同提供整合的支援體驗，確保為各種規模之客戶提供最高水準的服務。

Broadcom 全球合作夥伴和商業銷售副總裁 Cynthia Loyd 表示：「除了深厚的 VMware 背景外，零壹科技對台灣市場的專業知識及影響力，將使零壹科技在協助 Broadcom 於該地區實施市場策略方面扮演關鍵角色。」「零壹科技技術支援服務及其在地專業知識，都是為合作夥伴和客戶創造價值之凝聚性策略的一部分。 作為值得信賴的通路顧問，零壹科技具備了所有適當的能力，有助於我們市場推廣策略的發展。」零壹科技總經理陳鍵忠如此表示。

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